Veliki ljubavni horoskop za 2023.: Bik će naći srodnu dušu, a Vage prekinuti loše odnose

Godina pred nama nosi simboliku Marsa, a s obzirom na to da je riječ o planetu akcije, odnosima će trebati injekcija strasti i osvježenja, promjena koju donose rast i napredak, kako osobni, tako i zajednički s partnerom. Novi počeci će biti obilježeni jakom fizičkom privlačnosti i sve će se odvijati brzo. Odmah će se pokazivati je li to nešto dobro ili nije. Najupečatljivije razdoblje bit će od kraja veljače do kraja ožujka, kad bismo mogli nešto dovršiti, okončati ili ostaviti iza sebe. Prošlost ostaje u prošlosti i ako ne učinimo tu tranziciju, mogli bismo se dosta mučiti. Osim toga, lipanj će biti jedan od strastvenijih mjeseci u godini, vrijeme novih ljubavi.