Veliki tjedni horoskop: Biku će se pojaviti prilike za zaradu, Djevici je krenulo u ljubavi....

Ovan 21. 3 - 20. 4.

POSAO - Od 23.8. u središtu pozornosti bit će kadrovska preraspodjela poslova, putovanja i odnosi s kolegama i nadređenima. Neki od vas bit će češće na terenu, preseliti se u druge radne prostorije ili dobiti nove kolege.

LJUBAV - Patite li zbog nesretne ljubavi izvući ćete zaključke, bolna sjećanja zatvoriti u ladicu prošlosti i koncentrirati se na stvarnost. Natjerajte se na izlaske, jer će vam druženje s prijateljima i poznanstva otvoriti vrata zaboravljenog svijeta zabave.

ZDRAVLJE - Bit ćete puni energije, radoznali i željni društva i poznanstva. No psihički umor bit će čest pratilac svih vaših obaveza pa ćete se brzo umarati. Slaba koncentracija smetat će vas u poslovnim aktivnostima.

Najbolji dan: 21. kolovoza

Najlošiji dan: 19. kolovoza

POGLEDAJ VIDEO : horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

POSAO - Sunce u Djevici povećat će mogućnost iznenadnih poslovnih i materijalnih prilika. Moguća je suradnja koja donosi veću financijsku dobit ili mogućnost napredovanja na hijerarhijskoj ljestvici.

LJUBAV - Planetarna kretanja obećavaju miran, ali ne i dosadan tjedan. O vama ovisi hoćete li živjeti povučeno, posvećeni samo poslu i prijateljima ili ćete se „baciti“ u vrtlog dinamičnog društvenog života, uploviti u novu vezu ili barem igru zavođenja.

ZDRAVLJE - Od 23. 8. izlazite iz napornog razdoblja koje vas je mučilo raznim tegobama. Vladavina znaka Djevice opskrbit će vas energijom i dobrim raspoloženjem. Na putu ste ozdravljenja.

Foto: 123RF

Najbolji dan: 20. kolovoza

Najlošiji dan: 23. kolovoza

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

POSAO - Uspjeh možete očekivati u medijski poslovima, vanjskoj trgovini i umjetničkim zanimanjima. Bavite li se nekim hobijem, pokušajte ga pretvoriti u biznis. Financijski rezultati mogli bi biti iznenađujući.

LJUBAV - Ljubav će kod nekih biti povezana sa suradnjom. Dijelite li zajedničke interese i dugoročne planove, osobito one na financijskom planu, uživat ćete partnerovu potporu. Nećete pogriješiti krenete li zajedničkim snagama u ostvarivanje poslovnih ciljeva.

ZDRAVLJE - Pijte više tekućine i zdravije se hranite kako biste otklonili probavne tegobe. Biljni čajevi dobro će djelovati na vaš želudac. Potkraj tjedna bit ćete manje izloženi stresu i umoru pa ćete se gotovo preko noći osjećati sjajno!

Najbolji dan: 17. kolovoza

Najlošiji dan: 22. kolovoza

Rak 22. 6. - 22. 7.

POSAO - Žudite li za promjenom ili novim, bolje plaćenim mjestom, raspitajte se o mogućnostima – neke su opcije sada realnije. Boravak Merkura u vašem polju novca, pozitivno će se odraziti na bankovnom računu.

Foto: Profimedia / ilustrativna fotografija

LJUBAV - Oni koji su uplovili u novu vezu bit će bliskiji s partnerom, a nota razumijevanja koja će se među vama razvijati učinit će vaš odnos čvrstim. Otkrit ćete da o mnogim stvarima imate isto mišljenje, što će vam pružiti osjećaj olakšanja i povezanosti.

ZDRAVLJE - Mars u znaku Vage izložit će vas stresnim situacijama, pa ćete biti preosjetljivi i posvađati se za sitnicu. Rođeni u lipnju, bit će izloženi raznim zdravstvenim tegobama – pazite na grlo, glasnice, pluća i štitnu žlijezdu!

Najbolji dan: 19. kolovoza

Najlošiji dan: 18. kolovoza

Lav 23. 7.- 22. 8.

POSAO - Mogli biste posao postaviti na nove osnove, osuvremeniti tehnologiju ili sklopiti poznanstvo koje će promijeniti tijek vaše karijere. Sukladno trudu i zalaganju, očekuje vas i veća zarada.

LJUBAV - Venera u Raku stvarat će vam prolazne osjećajne teškoće. Vaše će reakcije biti burne, bez dlake na jeziku govorit ćete što mislite i nećete se ustručavati učiniti ono što osjećate u tom trenutku. Pazite se bračnih svađa koje ćete započinjati bez većeg povoda.

ZDRAVLJE - Sa zdravljem nećete imati većih tegoba. Osjećat ćete se punima energije pa ćete uživati u putovanjima, a ako ste na moru u plivanju i ronjenju. Ako ste od nečeg podulje bolovali, u razdoblju ste kad je moguć brz oporavak.

Najbolji dan: 22. kolovoza

Najlošiji dan: 20. kolovoza

Djevica 23. 8. - 22. 9.

POSAO - Od ovog tjedna počinje astrološka vladavina vašeg znaka, pa ćete postati borbeniji i ambiciozniji. Vrijedno ćete raditi, biti snalažljivi, a ima i indikacija da ćete bolje zarađivati. No pripazite se brzopletosti i naglih odluka.

LJUBAV - U ljubavi vam je krenulo. Oplemenit ćete svoj erotski život i lakše pronalaziti put do srca voljene osobe. Slobodni, nije isključeno da se u ovom tjednu zaljubite na prvi pogled, obnovite odnos iz prošlosti ili se prepustite intrigantnom flertu.

ZDRAVLJE - Sunce u vašem znaku bit će zaslužno za vaše odlično raspoloženje. Uživat ćete u aktivnom društvenom životu. No povremeno su mogući napetost i tjeskoba, što će loše djelovati na vašu probavu.

Najbolji dan: 19. kolovoza

Najlošiji dan: 17. kolovoza

Vaga 23. 9. - 22. 10.

POSAO - Zapisujte sve podatke i vodite računa o tome gdje što odlažete. Bit ćete zaboravni, skloni pogreškama i sebe dovoditi u neugodne situacije. Stranke će vas opterećivati suvišnim pitanjima i zahtjevima.

LJUBAV - Razmišljat ćete o pogreškama i propustima, prisjećati se prošlosti i strahovati od budućnosti. Ako ste u dugoj vezi ili braku, osjetit ćete zasićenost i rutinu, a slučajan susret bi vas lako mogao uplesti u mrežu preljuba i strasti. Pazite do kud možete ići!

ZDRAVLJE - U stresnom ste razdoblju. Mnogo ćete raditi, svađati se s ukućanima i kolegama pa će dobro raspoloženje često zamjenjivati ljutnja. Žene neka pripaze na jajnike, mjehur i grlo. Godit će vam plivanje ili večernje šetnje uz more.

Foto: 123RF

Najbolji dan: 18. kolovoza

Najlošiji dan: 20. kolovoza

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

POSAO - Problemi, zastoji u pregovorima, previranja i zategnuti odnosi u radnom okruženju kvarit će vam raspoloženje. Suzdržite se od suvišnih izjava, komentara i kritika, ne prepričavajte drugima uredske tračeve.

LJUBAV - Događanja će biti neočekivana, ali zato pozitivna. Ne pokušavajte donositi zaključke ili usmjeravati tijek ljubavnih priča. Razvoj nekih situacija odvijat će se na način da na njih nećete moći izravno utjecati. Prepustite se zbivanjima i uživajte.

ZDRAVLJE - Izlazite iz kriznog razdoblja pa se vraćaju vaša snaga i elan. Najosjetljivija točka vašeg zdravlja bit će živci – lako ćete se uznemiriti, biti nemirni i teže spavati pa je moguća i nesanica. Godit će vam med i čajevi.

Najbolji dan: 19. kolovoza

Najlošiji dan: 21. kolovoza

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

POSAO - Kako biste bili uspješniji, obuzdajte tvrdoglavost i ponekad priznajte da niste u pravu. Diplomacijom i taktiziranjem lakše ćete se probijati kroz labirint poslovnih zbivanja i situacija.

LJUBAV - Kontakti s prijateljima, sadržajniji društveni život ili putovanja pomoći će vam da promijenite neke stavove, priđete novoj simpatiji ili razriješite emotivne dvojbe. Nemojte se opterećivati propustima iz prošlosti, nego gledajte vedrije na budućnost.

ZDRAVLJE - Dobar Marsov utjecaj bit će zaslužan za vaš optimizam i život pun zabave. Zanimat će vas alternativna medicina, zdrava prehrana i meditacije. No nesklono Sunce može vas izložiti povremenim glavoboljama i virozama.

Najbolji dan: 22. kolovoza

Najlošiji dan: 17. kolovoza

Jarac 22. 12. - 20. 1.

POSAO - Sunce u Djevici upućuje na intenzivniju suradnju s inozemstvom i strancima, osobito kada je posrijedi profesionalno usavršavanje, sklapanje novih ugovora ili neki trgovački poslovi.

LJUBAV - Bit ćete odlučni donijeti značajne ljubavne odluke, bilo da je riječ o stabiliziranju već postojećeg odnosa, ulasku u novu vezu ili sklapanju braka. Vezani će se posvetiti odgoju djece, zajedničkim pothvatima s partnerom i kovanju planova za budućnost.

Foto: Photographer: Katsiaryna Pakhomava (Martynova)

ZDRAVLJE - Vladavina Djevice vaše je odlično astrološko razdoblje u kojem osjećate da imate mnogo energije, pa ste u danima kada će vas zdravstvene tegobe zaobilaziti u širokom luku. Najbolje će vas opuštati turistička putovanja.

Najbolji dan: 23. kolovoza

Najlošiji dan: 20. kolovoza

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

POSAO - Privatni poduzetnici morat će uložiti mnogo truda i umješnosti kako bi naplatili usluge ili se pokrenuli s mrtve točke. Umjetnici će stagnirati u stvaralačkom radu i patiti od pomanjkanja inspiracije.

LJUBAV - Blistat ćete šarmom koji neće biti nametljiv, ali će ga svatko moći prepoznati. Susret početkom tjedna donosi mogućnost da se probude osjećaji. Nije isključena veza s osobom iz drugog grada ili susret sa znancem koji će biti više nego uzbuđujući.

ZDRAVLJE - Čuvajte se fizičkog naprezanja. Ne nosite teške predmete, a ako ste sportaš pazite se ozljeda. Povremeno ćete osjećati unutarnju napetost koju ćete ispoljavati i prema van. Možda ste u posljednje vrijeme previše pod stresom.

Najbolji dan: 17. kolovoza

Najlošiji dan: 21. kolovoza

Ribe 19. 2. - 20. 3.

POSAO - Poslovne obaveze zahtijevat će više opreza i pojačanu koncentraciju. Bit ćete rastreseni, zaboravni i brzopleti pa će vam trebati više vremena i truda za ispunjavanje svakodnevnih poslova i zadataka.

LJUBAV - Ako već nemate volje za razgovor s partnerom, nadoknadite manjak komunikacije tjelesnim dodirima kako bi partner bio siguran u vaše osjećaje prema njemu. Samci, nemojte biti samozatajni ako vam se netko sviđa. Radije nastupite hrabro i izazovno.

ZDRAVLJE - Imate li i inače problema sa želucem ili bolujete od gastritisa, mogli biste osjetiti jačanje ili povratak neugodnih simptoma. Ojačajte imunitet mednim pripravcima i nastojte se što više odmarati i spavati.

Foto: Nastyaofly

Najbolji dan: 19. kolovoza

Najlošiji dan: 18. kolovoza