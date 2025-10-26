Veliki tjedni horoskop: Blizanci će se posvetiti ljubavi, Djevice su izdržljive, a Ribe nagrađene

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Posao - Vaša spremnost za širenjem znanja i vješta komunikacija, bit će na vrhuncu. Nakon 30.10. pružit će vam se prilika za kraće putovanje ili honorarni posao, koji će vam donijeti znatnu financijsku dobit.

Ljubav - Neke stvari koje ste uporno zanemarivali, misleći da će vrijeme sve riješiti, sada izlaze na vidjelo. Ako ste u vezi, partner će biti zainteresiran za zajednički život, no vama će možda trebati još neko vrijeme prije nego što budete sigurni u svoje osjećaje.

Zdravlje - Bit ćete odlične koncentracije, a vaše dobro raspoloženje činit će vas omiljenima u društvu. Imate li bilo kakvih tegoba, mogli biste znatno poboljšati svoju zdravstvenu sliku pravilnom prehranom.

Najbolji dan: 26. listopada

Najlošiji dan: 28. listopada

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:24 Mane horoskopskih znakova: Ribe su povodljive, Vage tašte, Jarci komplicirani, Lav sebičan... | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Posao - Bit ćete zaposleni preko mjere, bilo da je riječ o uredskim ili kućnim obavezama. Pokazat ćete zavidnu učinkovitost na poslu, no često ćete se i iscrpljivati, ostajući raditi prekovremeno.

Ljubav - Ne znate se uvijek najbolje nositi s osjećajima. Zato dopustite partneru neka vas barem u stanovitoj mjeri vodi, kako ne biste stalno mislili da sve morate nadzirati. Nemojte izreći nešto zbog čega ćete požaliti i poslije se pokajati.

Zdravlje - Osjećaj iscrpljenosti činit će vas lakim plijenom za bolesti, a očitije posljedice smanjene vitalnosti mogu biti u prehladama, virozama i sličnim sezonskim boljkama. Ojačajte se preparatima za podizanje imuniteta.

Najbolji dan: 27. listopada

Najlošiji dan: 30. listopada

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Posao - Od 30.10. koliko god se trudili na vrijeme završiti poslove i prepustiti se odmoru, stalno će nešto novo iskrsnuti. Radit ćete prekovremeno, padati s nogu od umora ili mijenjati kolegu koji je na bolovanju.

Ljubav - Posvetite se ljubavi, provodu i društvu. Pronađite lijepe strane svoje veze, usprkos naraslim problemima. Nemojte postavljati prevelike zahtjeve i očekivati čuda, budući da je za vas ovo vrijeme strpljenja i ulaganja u osjećajnu budućnost.

Zdravlje - Izbjegavajte predugo sjedenje za radnim stolom - krenite u šetnju, na planinarenje ili se uključite u neku drugu tjelesnu aktivnost. Pričuvajte vratnu kralježnicu, za smanjenje bolova koristit će vam joga vježbe.

Najbolji dan: 30. listopada

Najlošiji dan: 1. studenoga

Rak 22. 6. - 22. 7.

Posao - Bilo bi dobro da se na vrijeme organizirate jer jedino tako ćete izbjeći stres. Unatoč svemu, pružaju vam se prilike za napredak. Nemojte previše analizirati i biti sumnjičavi nego idite naprijed!

Ljubav - Vama i vašem partneru potreban je bilo kakav odmak od obiteljskih obaveza. Potrudite se barem vikende odvojiti za zajedničke trenutke zbližavanja i intimnosti. Samci, dani samoće su iza vas, pred vama su nova uzbuđenja i nove ljubavi.

Zdravlje - Pomno ćete brinuti o svom zdravlju, posjećivati liječnika i obavljati pretrage. Smoći ćete snage i otići kod stomatologa, čak i ako se jako bojite. Zaposleni će se prilično iscrpljivati na poslu.

Foto: 123RF

Najbolji dan: 1. studenoga

Najlošiji dan: 29. listopada

Lav 23. 7.- 22. 8.

Posao - Merkurov položaj u Strijelcu od 30.10., povoljan vam je za znanstveni i istraživački rad. Izvrsno ćete baratati brojkama, biti sigurni u svoje znanje i na poslovnim sastancima ostavljati dojam samouvjerene i pouzdane osobe.

Ljubav - Planetarni položaji ističu vašu sklonost zabavama, zavodnički talent i slobodi u tom smislu. Osvajat ćete riječima, znakovitim pogledima i romantičnim izlascima. Naklonjena Venera navješćuje vam mnogo strasti, poljubaca i vatrenih zagrljaja.

Zdravlje - Nemojte ove dane provoditi u kući, zabuljeni u knjige ili televizor. U društvu vas čeka zabava i smijeh, a i raspoloženje će vam se bitno popraviti. Čuvajte probavu, jedite manje slatkog i masnog.

Najbolji dan: 26. listopada

Najlošiji dan: 31. listopada

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Posao - Ako ste rođeni u kolovozu, mogli biste promijeniti radno mjesto, krenuti od početka i proći kroz bolne, ali potrebne prilagodbe. Rezultati tih rezova donijet će vam korist i napredak. Stoga, nemojte se bojati!

Ljubav - Ako ste još sami, ovi će vam dani donijeti zanimljivo poznanstvo koje će se najprije razvijati prema prijateljstvu, a zatim bi naglo moglo skrenuti u neke druge vode. Sve ovisi o vašoj spremnosti da se bez kalkulacija prepustite osjećajima.

Zdravlje - Dobro položeni Mars jamstvo je da vam ne manjka energije i izdržljivosti. Moći ćete s društvom ostati vani do kasno i bez problema se ujutro ustati na posao. Zanimat će vas tjelovježba i sport općenito.

Najbolji dan: 27. listopada

Najlošiji dan: 1. studenoga

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Posao - Vrijeme je da si pružite više radosti i priklonite se svim onim stvarima i hobijima koje ste do sada zanemarivali. Ulazak Merkura u znak Strijelca od 30.10. donijet će razrješavanje nekih poslovnih i financijskih briga.

Ljubav - Ako ste u koga zaljubljeni, radije malo taktizirajte nego da odmah pokažete osjećaje. Sada se i vi možete malo poigrati. Imate li ljubavnu vezu koja vas previše iscrpljuje, pronaći ćete načina kako da je prekinete na što bezbolniji način.

Zdravlje - Bit ćete zdravi, otporni i izdržljivi pa ce vam trebati manje vremena za spavanje i odmor. Planeti će pridonijeti boljem raspoloženju, ali i vašem proljepšanom izgledu kojim ćete plijeniti pozornost.

Najbolji dan: 30. listopada

Najlošiji dan: 28. listopada

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Posao - Ovo je odlično astrološko razdoblje koje vam omogućuje brzo dosezanje ciljeva. Realizirajte svoje planove, sve će ići lako. Radni potencijali bit će vam veliki, a znanje koje posjedujete skoro nezamjenljivo.

Ljubav - Mogli biste se osjetiti nespremni da ispunite vlastita očekivanja, pa nemojte sebe prisiljavati na nešto što nije je od srca. Intimne probleme i unutarnje nezadovoljstvo nemojte rješavati besmislenim ljubavnim akcijama. Radije se malo strpite.

Zdravlje - Izbjegavajte slatke gazirane napitke. Osjetljivo grlo spasit ćete toplim čajevima i medom. No Sunce u vašem znaku podržava vašu vitalnost pa ako ćete i imati kakvih tegoba, one će biti prolazne i bezopasne.

Foto: Dreamstime

Najbolji dan: 1. studenoga

Najlošiji dan: 31. listopada

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Posao - Merkur koji 30.10. ulazi u vaš znak donijet će vam priznanje, popularnost ili kakvu financijsku dobit. Počiva li vaše radno mjesto na klimavim temeljima, netko će vam pomoći da ga učvrstite.

Ljubav - Samci, nepoznati ljudi će vas često zaustavljati i nešto zapitkivati. Na taj način sklopit ćete zanimljivo poznanstvo. Ako ste u braku, odlično ćete se nadopunjavati s partnerom koji će sve više razmišljati kao i vi, pa će svađe biti rijetkost.

Zdravlje - Planete vam daju golemu dozu energičnosti. Više ćete se kretati i baviti sportom, ali se pričuvajte ozljeda i neugodnih uganuća. Vrijeme je povoljno za mršavljenje jer ćete biti ustrajni u provođenju dijete.

Najbolji dan: 26. listopada

Najlošiji dan: 1. studenoga

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Posao - Osjećat ćete se kao da ste sami na svijetu, ali to će vas osnažiti i dati vam novu dozu zrelosti i iskustva. Nemojte posustati ako od bliskih suradnika ne dobivate potporu za svoje ideje.

Ljubav - Kritički promotrite svoje ponašanje prema partneru. Niste objektivni nego skloni naglim postupcima i ishitrenim izjavama. Budite malo strpljiviji i nježniji. Nemojte dopustiti da većinu radnog dana provedete na poslu. Budite bliskiji s partnerom.

Zdravlje - Osjećat ćete bolove u vratu i leđima. Previše ćete se naprezati, osobito fizički. Rekreirajte se u igri s djecom ili se intenzivnije družite s ljudima. Ne osamljujte se, ma koliko god imali potrebu za time.

Najbolji dan: 29. listopada

Najlošiji dan: 26. listopada

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Posao - Od 30.10. proširite svoje obzore, zakoračite naprijed, putujte, mijenjajte sebe i budite otvoreni za promjene koje unose novi susretni i poznanstva. Te će osobe imati pozitivnog udjela na vašu poslovnu budućnost.

Ljubav - Možete očekivati velike preokrete u dosadašnjem načinu života. U tome će vam od velike pomoći biti naklonjena Venera. Mnogi od vas će putovati, upoznati ljubav u drugom gradu, mijenjati ljubavne navike i biti puno fleksibilniji nego prije.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Zdravlje - Pazite kako i koliko jedete, kako se ne biste udebljali preko mjere. Mogli biste osjećati izraženiju iscrpljenost i umor, a ako to potraje ne bi bilo loše provjeriti krvni sliku.

Najbolji dan: 30. listopada

Najlošiji dan: 28. listopada

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Posao - Mogli biste primiti zaslužene nagrade, priznanja i uspjehom okruniti svoja nastojanja. Vaša poduzetnost omogućit će vam da proširite poslovne horizonte. Bit ćete stalno u pokretu, češće putovati.

Ljubav - Vladavina Škorpiona čini vas toplima i ljubaznima pa ćete se požrtvovano predati potrebama najbližih. Stoga će obiteljski život i događanja u domu zasjeniti ostala područja. Partnera ćete obasipati pažnjom pa će brže zaboraviti na teret svakodnevice.

Zdravlje - Povoljan utjecaj Sunca i Matsa daju vam fizičku izdržljivost i veliku radnu energiju. Vaše će mentalne sposobnosti zasjati pa ćete bolje pamtiti i biti veseliji. Bit ćete jako društveni i mnogo izlaziti.

Najbolji dan: 1. studenoga

Najlošiji dan: 26. listopada