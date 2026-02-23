Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
NEMIR U ZVIJEZDAMA

Uvijek na rubu živaca: Znakovi Zodijaka koji su stalno napeti

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Uvijek na rubu živaca: Znakovi Zodijaka koji su stalno napeti
Foto: 123RF

Napetost nije uvijek vidljiva na prvi pogled, ali kod nekih horoskopskih znakova ona je gotovo stalno prisutna ispod površine. Dok jedni bez problema isključuju misli, drugi su stalno na oprezu

Admiral

Njihova unutarnja energija rijetko miruje - analiziraju, planiraju i promišljaju čak i onda kada bi trebali odmarati. Takva napetost ne mora biti negativna; često je povezana s odgovornošću, ambicijom i snažnim osjećajem dužnosti. Ipak, upravo ih ta stalna budnost sprječava da se potpuno opuste. Čak i u trenucima mira, u njihovoj glavi traje tihi dijalog briga i mogućih scenarija. U nastavku donosimo znakove koji su, prema astrologiji, najskloniji trajnoj unutarnjoj napetosti.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa...

horoskop 01:26
horoskop | Video: 24sata Video

1. Djevica - Perfekcionist koji ne zna stati

Ako postoji znak koji ni na odmoru ne prestaje analizirati, to je Djevica. Um joj neprestano radi: planira, procjenjuje, preispituje. Čak i kad odmara, razmišlja je li mogla biti produktivnija. Opuštanje joj često izaziva nelagodu jer ima osjećaj da „ne radi dovoljno“.

2. Škorpion - Intenzitet bez pauze

Škorpion izvana može djelovati smireno, ali iznutra sve vrije. Duboke emocije, jaka intuicija i stalna analiza odnosa i situacija ne dopuštaju mu da se potpuno prepusti trenutku. Njegov mir je rijetko bez unutarnje napetosti.

3. Jarac - Odgovornost prije svega

Jarac teško isključuje osjećaj dužnosti. Dok drugi uživaju, on razmišlja o ciljevima, obavezama i budućnosti. Čak i kad fizički odmara, mentalno planira sljedeći korak. Opuštanje mu je luksuz, a ne navika.

ASTRO-SANJARICA Evo što najčešće sanja vaš znak Zodijaka - Tko je heroj a koga muče noćne more
Evo što najčešće sanja vaš znak Zodijaka - Tko je heroj a koga muče noćne more

4. Blizanci - Um koji nikad ne šuti

Blizanci nisu nužno zabrinuti, ali njihov mozak radi 24 sata dnevno. Ideje, pitanja, poruke, informacije – stalno nešto procesuiraju. Njihova napetost dolazi iz mentalne hiperaktivnosti, a ne iz straha.

Planning work
Foto: 123RF

5. Rak - Briga koja ne prestaje

Rak teško spušta emocionalni gard. Čak i kad je sve u redu, razmišlja jesu li svi oko njega dobro. Njegova potreba za sigurnošću i brigom za druge često ga drži u stanju blage unutarnje napetosti.

6. Ovan - Nemir energije

Ovan je stalno u pokretu. Njegova napetost proizlazi iz viška energije i potrebe za akcijom. Kad nema izazov, postaje nervozan. Opuštanje mu brzo dosadi – treba mu dinamika.

7. Vodenjak - Mentalni buntovnik

Vodenjak možda djeluje opušteno, ali njegov um stalno analizira društvo, ideje i budućnost. Iako nije emocionalno napet, rijetko je potpuno mentalno miran.

ODNOS S HRANOM Previše vole hranu - Saznajte koji je znak Zodijaka najviše sklon čestom prejedanju
Previše vole hranu - Saznajte koji je znak Zodijaka najviše sklon čestom prejedanju

8. Lav - Mir uz dozu kontrole

Lav voli uživati, ali želi imati kontrolu nad situacijom. Ako stvari ne idu po planu ili osjeti da nije cijenjen, brzo gubi unutarnji mir. Ipak, zna se prepustiti kada se osjeća sigurno.

9. Vaga - Tihi nemir ravnoteže

Vaga traži harmoniju, ali upravo ta potreba može je držati napetom. Ako osjeti konflikt ili neravnotežu, teško se opušta. No u stabilnom okruženju brzo pronalazi mir.

Happy girls friends sitting in cafe talking with each other drinking tea or coffee.
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

10. Ribe - Sanjivi bijeg

Ribe lako „otplove“ u svoj svijet mašte. Iako su emocionalne, znaju se isključiti i prepustiti glazbi, filmu ili snovima. Njihova napetost dolazi u valovima, ali nisu stalno pod pritiskom.

11. Strijelac - Sloboda kao lijek

Strijelac se opušta kroz kretanje i avanturu. Nije sklon dugotrajnoj brizi i brzo otpušta negativne misli. Njegov optimizam pomaže mu da zadrži unutarnju lakoću.

Dreamstime
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

12. Bik - Majstor opuštanja

Bik je kralj mira. Voli udobnost, rutinu i hedonizam. Kad pronađe svoje sigurno okruženje, teško ga je izbaciti iz ravnoteže. Njegova sposobnost da uživa u malim stvarima čini ga najopuštenijim znakom Zodijaka.

GRUBE ISTINE Ovo su mračne strane znakova Zodijaka: Jeste li lažljivac, diktator ili neizlječivi pesimist?
Ovo su mračne strane znakova Zodijaka: Jeste li lažljivac, diktator ili neizlječivi pesimist?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Dnevni horoskop za ponedjeljak 23. veljače: Ovan mora čuvati tajne, Jarcu sve ide od ruke...
ZVIJEZDE OTKRIVAJU

Dnevni horoskop za ponedjeljak 23. veljače: Ovan mora čuvati tajne, Jarcu sve ide od ruke...

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 23. veljače i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Najveći izvori stresa za svaki znak Zodijaka - klonite se ovih stvari i izbjegnite živčani slom
MANJE STRESA = LAKŠI ŽIVOT

Najveći izvori stresa za svaki znak Zodijaka - klonite se ovih stvari i izbjegnite živčani slom

Bez obzira na horoskopski znak, svi se slažemo da je manje stresa bolje. Razumijevanje specifičnih okidača stresa za svaki znak može biti koristan alat za upravljanje stresom i poboljšanje kvalitete života
FOTO Dečko i ja učinili smo 'to' na Mount Rushmoreu, bila je to predstava za predsjednike
PUTUJE S DEČKOM

FOTO Dečko i ja učinili smo 'to' na Mount Rushmoreu, bila je to predstava za predsjednike

Američka influencerica nedavno je šokirala javnost izjavom da je imala seksualni odnos na Mount Rushmoreu, poznatom nacionalnom spomeniku u Južnoj Dakoti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026