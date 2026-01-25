Obavijesti

od 25. do 31. siječnja

Veliki tjedni horoskop: Ovan treba biti ozbiljniji u ljubavi, Rak se bori s umorom...

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 6 min
Veliki tjedni horoskop: Ovan treba biti ozbiljniji u ljubavi, Rak se bori s umorom...
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Saznajte što vas čeka ovaj tjedan. Od ljubavnih drama do poslovnih izazova, svaki znak Zodijaka ima svoje trenutke za pamćenje koji će mu obilježiti narednih sedam dana

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Posao - U nekim situacijama morat ćete preuzeti veću odgovornost ili se izboriti za svoj status. Putovanja i vijesti iz udaljenih krajeva omogućit će vam probitak i proširiti vaš poslovni vidokrug.

Ljubav - U ljubavi vam je odlično krenulo ali budite ozbiljniji, razmišljajući i o dugotrajnim rješenjima. Partner je nepovjerljiv i mogao bi tražiti dokaze vaše ljubavi kao polog zajedničke budućnosti. Samci bi u jednom društvu mogli upoznati privlačnu osobu i zaljubiti se.

Zdravlje - Zdravlje vam se bitno popravlja, ali još nije nastupilo vrijeme da se sasvim opustite. I dalje budite na oprezu, izbjegavajte one koji šmrcaju i puno kašlju. Društveni ste i druženja vas ispunjavaju – to je vaš ventil za stres!

Najbolji dan: 25. siječnja

Najlošiji dan: 30. siječnja

Bik 21. 4. - 21. 5.

Posao - U izazovnom ste razdoblju pa malo više koncentracije i opreza neće biti naodmet. Mogli biste se osjećati osamljenima i zdvojnima te neraspoloženima za uobičajene poslovne zadatke.

Ljubav - Nove veze imaju sve šanse za uspjeh, iako će se razvijati sporo i platonski. Potkraj tjedna ćete u osjećajnim pitanjima osjetiti da sve dolazi na svoje mjesto. Slobodnima obnavljanje naklonosti prema staroj simpatiji otvara zanimljive mogućnosti.

Zdravlje - Krasi vas dobro raspoloženje, no planetarni utjecaji pozivaju vas na oprez. Moglo bi doći do izraženijeg pada vitalnosti pa vitaminskim preparatima pokušajte podići imunitet. Pazite na grlo i glasnice.

Najbolji dan: 27. siječnja

Najlošiji dan: 25. siječnja

Foto: PROFIMEDIA

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Posao - Budite prisutni na poslovnim sastancima i izborite se za svoje ciljeve. Kada uvidite da to možete, sve će ići brže. Putovanja su vam povoljna, a vijest iz daljine mogla bi biti prekretnica u vašem poslovanju.

Ljubav - Primat ćete ljubav, nježnost i darove u zavidnim količinama, a to će vas motivirati na velike korake. Samci, mogli biste obnoviti ljubavnu vezu iz prošlosti ili balansirati između dvije ljubavne ponude. Zauzeti koji su bili pred raskidom, mogli bi se pomiriti.

Zdravlje - Osjećat ćete se jako dobro, što će se dati primijetiti i po vašem proljepšanom izgledu, ali i veselom raspoloženju. Ako ste imali kakvih tegoba simptomi će se povlačiti, a vi se svakim danom osjećati sve bolje.

Najbolji dan: 28. siječnja

Najlošiji dan: 26. siječnja

Rak 22. 6. - 22. 7.

Posao - Sunce i Merkur u polju financija obećavaju vam profitabilno razdoblje u kojem će znatno porasti i vaš ugled. Mogla bi vam sinuti odlična poslovna ideja, koja će biti okrunjena financijskim uspjehom.

Ljubav - Pazite se problematičnih, zauzetih osoba. Ustrajte na vjernosti i iskrenosti i nemojte pristajati na veze za koje osjećate da ne vode ka dobrom. Ovo nisu dani za nova zaljubljivanja, ali neka vas to ne spriječi da se dobro zabavljate.

Zdravlje - Veći dio tjedna imat ćete potrebu za snom i ljenčarenjem, više nego za nekom većom tjelesnom aktivnošću. Budete li se udebljali, shvatit ćete da je krajnje vrijeme za dijetu i sportske aktivnosti.

Najbolji dan: 31. siječnja

Najlošiji dan: 29. siječnja

Young beautiful woman sleeping naked, covered with white sheet. Girl resting with sleep mask. Top view.
Foto: PROFIMEDIA

Lav 23. 7.- 22. 8.

Posao - Pod pritiskom ste javnosti i napeti, a povrijedit će vas nečija kritika na vaš račun. Skloni ste brzopletim potezima, što vas može stajati propuštenih prilika. Krenite punom parom, ali vlastitim snagama.

Ljubav - Razvoj emotivnih zbivanja neće vam ići u korist. Zato ne izazivajte partnera nepotrebnim prepirkama i neutemeljenim sumnjama. Imate li ljubavnu vezu, na trenutak mogao bi splasnuti vaš interes za partnera. No to su prolazne situacije.

Zdravlje - Pripazite na glavu, zube, leđa, srce i krvni tlak. Povećana je mogućnost ozljeda, upala i udaraca. Osjetljiviji među vama mogli bi patiti od nesanice, tjeskobe i probavnih tegoba.

Najbolji dan: 25. siječnja

Najlošiji dan: 27. siječnja

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Posao - Nije lako raditi s vama, stoga pokažite više tolerancije prema suradnicima. Ipak ne možete od drugih očekivati da misle i rade poput vas pa omekšajte pristup prema okolini. Pazite na novac, previše trošite!

Ljubav - Samci bi mogli sresti privlačnu osobu zbog koje će slamati vlastite kočnice i rezerve. Nema ničeg lošeg da se ponašate u skladu trenutačnih osjećaja i potreba. Prepustite se svojim osjećajima do kraja! Zauzetima bi se mogao svidjeti kolega s posla. Pazite do kud možete ići!

Zdravlje - Vodit ćete brigu o svom tijelu, pojačano se njegovati i koristiti kvalitetnu kozmetiku. Rukovodit ćete se izrekom "u zdravom tijelu zdrav duh" pa ćete biti tjelesno aktivni i pokretljivi.

Najbolji dan: 26. siječnja

Najlošiji dan: 28. siječnja

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Posao - Planeti su vam naklonjeni pa ćete biti probitačni i željni napredovati. Osobito dobro će poslovati umjetnici, ali i profesori, učitelji i pedagozi. Glava će vam biti puna sjajnih ideja pa biste mogli unaprijediti poslovanje.

Ljubav - Očekuje vas brz razvoj zbivanja, osobito onih koje u prošlim tjednima nikako niste mogli ostvariti. Nove prilike mogle bi utjecati na raskid starih i nestabilnih emotivnih odnosa te ulasku u nove, mnogo kvalitetnije veze.

Zdravlje - Zaboravit ćete na mračne slutnje, sve će vam izgledati ljepše i perspektivnije. Bolje ćete se kontrolirati ne mareći mnogo za tuđe provokacije. Bit ćete vitalni i izdržljivi, no pazite se sklonosti pretjerivanjima.

Najbolji dan: 29. siječnja

Najlošiji dan: 25. siječnja

Foto: PROFIMEDIA

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Posao - Vrebat će vas poslovni izazovi. Provjeravajte dogovore i dokumente, dobro pročitajte što potpisujete. Zapisujte važne podatke, izbjegnite svaku mogućnost da pogriješite zbog nemara ili umora.

Ljubav - Ljubav, brak i voljena osoba, bit će u središtu vaše pozornosti. Samci, pripazite da ljubav ne izjavite krivoj osobi ili da se ne “grizete“ zbog ljubomore. Stalne veze prolazit će kroz razdoblje uspona i padova. Bit će vam potrebno više strpljenja.

Zdravlje - Povremena živčanost i uznemirenost zbog bliskih ljudi ili financijskih problema, rezultirat će nesanicom i košmarnim snovima. Mnogo će vam značiti potpora voljene osobe. Naučite se više opuštati.

Najbolji dan: 30. siječnja

Najlošiji dan: 27. siječnja

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Posao - Bit ćete nenadmašni u organizaciji, provođenju zamisli u djela, trgovini i financijskim poslovima. Ljudi su vam naklonjeni pa uglavnom možete dobiti što želite. Mogli biste ići na važno putovanje.

Ljubav - Budite viđeni, pokažite svima kako zračite šarmom i ljubavnom energijom. Okrenite se osobi koja vam u važnom trenutku nudi moralnu pomoć i zaštitu. Iz toga će se izroditi ljubav i duboke simpatije. Zauzeti će biti prisniji s partnerom i izgladiti stare razmirice.

Zdravlje - U sjajnoj ste formi pa vas ne smetaju povećani fizički i psihički napori. Povremeno će vas brinuti nerealne sumnje i strahovi, no uglavnom ćete biti sigurni u sebe i mentalno dosta jaki. Više se bavite sportom.

Najbolji dan: 25. siječnja

Najlošiji dan: 28. siječnja

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Posao - Iskoristite svoje sposobnosti i koncentrirajte se na posao. Moguće su poslovne teškoće, ali znat ćete ih sami riješiti. Najvažnije je da ideje provedete u djelo i ne posustajete pred zaprekama.

Ljubav - Vaši narasli erotski apetiti stimulirat će odnose s partnerom, koji će uzvratiti istim žarom. Ako ste sami, mogli biste ući u odnos koji će biti prožet strašću i snažnim emocijama. Možete očekivati uzvraćene osjećaje. Oni u braku kovat će planove za budućnost.

Zdravlje - Vozite li bicikl, trčite ili se bavite sportom, čuvajte se ozljeda nogu! Steći ćete neke nove navike i nastojati živjeti zdravim životom. Vanjski izgled bit će vam vrlo važan. Nećete moći izaći iz kuće, a da niste dotjerani.

Najbolji dan: 26. siječnja

Najlošiji dan: 31. siječnja

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Posao - Odjednom će svi trebati vaše usluge i vaše znanje pa se nemojte izgovarati umorom, već idite u korak sa zbivanjima. Ne odustajte od svojih ciljeva jer sada možete doći do sjajnih željenih rezultata.

Ljubav - Neprestano ćete analizirati partnerove mane. Smanjite zahtjeve ! Samci, vaš živahan duh privlačit će brojne udvarače i otvarati nove kombinacije. Neki od vas će odjednom progledati i zaljubiti se u osobu koja vam je bila prijatelj i savjetnik.

Zdravlje - Čak pet planeta u vašem znaku bit će zaslužni za vaše sjajno raspoloženje. No Mars u vašem znaku ipak poziva na oprez – čuvajte se ozljeda ili većih iscrpljenja!

Najbolji dan: 29. siječnja

Najlošiji dan: 27. siječnja

Dreamstime
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Posao - Sumnjat ćete u dobre namjere pojedinaca i imati osjećaj da pletu mrežu intriga i tračeva. Smiješkom im pokažite da vas za to nije briga. Nemojte postati žrtvom tuđe zlobe i zavisti.

Ljubav - Najviše će vas opterećivati obiteljski ili stambeni problemi. Pozovite partnera na romantičnu večeru, očuvajte ljubav od problema. Slobodni će u povremenim avanturama pronaći zrnce uzbuđenja, ali ne gubite nadu u pravu vezu.

Zdravlje - Očekuju vas kratki naleti neraspoloženja koji će biti uvjetovani sjećanjem na prošlost, ponajviše na neostvarenu ljubavnu vezu. Mogli biste brinuti za slabo zdravlje nekog od ukućana, a ni vaše neće biti baš najbolje.

Najbolji dan: 31. siječnja

Najlošiji dan: 28. siječnja

