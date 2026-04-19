Veliki tjedni horoskop: Ovnovi, pobjegnite iz grada, Blizanci pronalaze srodnu dušu...

Ovan 21. 3 - 20. 4.

POSAO - Kvaliteta vašeg rada napokon izlazi pod svjetla reflektora. Oslobodit ćete se okova koje su vam nametnuli autoriteti i iskoristiti bujicu svježih ideja, pa ćete se hrabro nametnuti kao lider.

LJUBAV - Poduzet ćete odlučne korake koji vašu vezu vode prema zajedničkoj budućnosti ili braku. Fokusirani ste na partnera pa ako zanemarite tvrdoglavost, očekuju vas trenuci čiste romantike i međusobnog uvažavanja. Samci, ne bojte se pokazati svoje pravo lice onome tko vam se sviđa.

ZDRAVLJE - Vaše tijelo vapi za predahom od svakodnevice. Ako možete, pobjegnite iz grada i potražite mir u prirodi; svjež zrak i vitamini, bit će vaši najbolji saveznici protiv nakupljenog umora.

Najbolji dan: 24. travnja

Najlošiji dan: 22. travnja

Bik 21. 4. - 21. 5.

POSAO - Neučinkovitost okoline testirat će vaše živce, no ne dopustite zastojima da vas izbace iz takta. Iako se obaveze gomilaju, vaša upornost riješit će i najzahtjevnije prepreke na putu do cilja.

LJUBAV - Nalazite se u danima velikih odluka; ako niste zadovoljni, energično ćete presjeći stare spone. Pazite na oštre riječi koje se teško povlače. Sretni parovi mogli bi početi kovati ozbiljne planove o proširenju obitelji i braku, vođeni snažnom željom za sigurnošću.

ZDRAVLJE - Sunce u vašem znaku daruje vam nevjerojatnu izdržljivost. Iako vam koncentracija može povremeno "pobjeći", osjećat ćete se snažno. Pripazite na grlo i sinuse, to su vam trenutačno slabe točke.

Najbolji dan: 19. travnja

Najlošiji dan: 25. travnja

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

POSAO - Briljirat ćete u prezentacijama i kreativnom stvaranju. Merkur vam čuva leđa, pa će vaše inovativne ideje oduševiti nadređene i otvoriti vam vrata koja su do jučer bila čvrsto zatvorena.

LJUBAV - Vaša popularnost raste iz dana u dan, a od 25. travnja postajete pravi magnet za suprotni spol. Bilo da planirate ponovno zavesti dugogodišnjeg partnera ili pronaći srodnu dušu, šarm će vam biti nepobjediv. Iskoristite ovu energiju za zaruke ili važne ljubavne objave.

ZDRAVLJE - Vitalnost vam je u usponu, ali unutarnji nemir može vam krasti san. Opustite se uz dobru knjigu ili seriju prije spavanja; duge šetnje pod zvijezdama pomoći će vam da utišate misli.

Najbolji dan: 21. travnja

Najlošiji dan: 19. travnja

Rak 22. 6. - 22. 7.

POSAO - Prekovremeni rad i zadaci izvan vašeg opisa posla mogli bi vas iscrpjeti, no ne gubite nadu. Upravo sada se događaju ključne stvari koje će rezultirati ostvarenjem vašeg dugogodišnjeg poslovnog sna.

LJUBAV - Partnerove šutnje mogle bi vas iritirati, ali ne forsirajte razgovore tamo gdje nema prostora za njih. Samci, budite na oprezu – netko bi se mogao igrati vašim emocijama, pa uzvratite istom mjerom i ne dopustite da vas svatko rani. Zaštitite svoje srce dok ne budete sigurni u nečije namjere.

ZDRAVLJE - Zdravlje se popravlja, ali unutarnja napetost i dalje tinja. Joga, meditacija ili barem čaša vina u dobrom društvu pomoći će vam da izbacite stres i vratite prijeko potreban duševni mir.

Najbolji dan: 23. travnja

Najlošiji dan: 20. travnja

Lav 23. 7.- 22. 8.

POSAO - Radni zadaci postaju vaš izvor ispunjenja. Interesi za umjetnost i zabavu jačaju vašu kreativnost, a javnost i kolege pratit će svaki vaš potez s velikim odobravanjem i iskrenim divljenjem.

LJUBAV - Nakon razdoblja oluja, od 25. travnja u vašu luku uplovljava mir. Analiziranje karaktera i vaganje svake riječi donijet će novu dubinu vašem odnosu. Ako ste sami, očekujte susret s izuzetno elokventnom osobom koja će vas osvojiti inteligencijom i brzim razmišljanjem.

ZDRAVLJE - Mars vas puni dobrim raspoloženjem i otpornošću na stres. Iako ćete se fizički dosta trošiti, bilo kod kuće ili na poslu, vaš duh će ostati neslomljiv. Samo ne zaboravite na dovoljno tekućine.

Najbolji dan: 24. travnja

Najlošiji dan: 22. travnja

Djevica 23. 8. - 22. 9.

POSAO - Vaš učinak će ove dane biti impresivan, a vi više nego zadovoljni svojim rezultatima. Administrativna pitanja ili kadrovske promjene koje ste dugo čekali napokon se okreću u vašu korist.

LJUBAV - Partnerova distanciranost moglo bi vas izbaciti iz ravnoteže, pogotovo ako osjetite da se vaše potrebe zanemaruju. Nemojte šutjeti – podsjetite voljenu osobu da je podrška dvosmjerna ulica. Tjedan donosi oscilacije koje mogu voditi od prekida do strastvenog pomirenja.

ZDRAVLJE - Vitalnost vam je na kušnji, stoga ne preskačite obroke. Osjećaj slabosti pobijedite vitaminskom bombom i laganom rekreacijom koja će vam vratiti boju u obraze i energiju u tijelo.

Najbolji dan: 19. travnja

Najlošiji dan: 21. travnja

Vaga 23. 9. - 22. 10.

POSAO - Pred vama je izazovan tjedan koji zahtijeva čeličnu koncentraciju. Prilika za napredak je tu, ali konkurencija ne spava – budite mirni, staloženi i dopustite svojim rezultatima da govore umjesto vas.

LJUBAV - Od 25. travnja Venera vam pomaže da oživite romantiku. Bilo da se radi o novoj simpatiji ili staroj ljubavi, društveni život bit će vaša karta za sreću. Izvedite partnera na pizzu ili u kino; smijeh i opuštena atmosfera najbolji su lijek za svaku sumnju.

ZDRAVLJE - Iako vam koncentracija može šepati, raspoloženje će biti neuništivo. Druženje i flert bit će vaš najbolji recept za zdravlje – kad ste sretni u duši, i tijelo vas lakše sluša.

Najbolji dan: 20. travnja

Najlošiji dan: 23. travnja

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

POSAO - Radno okruženje se mijenja – možda stiže novi šef ili dobivate posve nove zadatke. Ne opirite se promjenama, jer one donose svježinu i priliku da naučite nešto što će vam poslije biti dragocjeno.

LJUBAV - Pripazite na uplitanje trećih osoba u vašu intimu; prijatelji i rodbina ne moraju znati svaki vaš korak. Vaša komunikacija trenutno može biti oštra, pa pokušajte biti umjereniji kako ne biste odbili partnera. Pripremite teren za mirniji tjedan jer su na pomolu emotivne krize.

ZDRAVLJE - Idealno je vrijeme za promjenu prehrane ili početak vježbanja. Posvetite se svom izgledu – rezultati kozmetičkih zahvata ili novog režima rekreacije istinski će vas oduševiti i podići vam moral.

Najbolji dan: 22. travnja

Najlošiji dan: 25. travnja

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

POSAO - Vaša glad za znanjem bit će nagrađena, a stručna literatura postat će vam omiljeno štivo. Poslovni kontakti s drugim gradovima donose financijski profit, a vaša koncentracija bit će oštra poput britve.

LJUBAV - U ljubavi postajete praktičar – tražit ćete od partnera više odgovornosti u svakodnevici. Iako je to pravedno, pripazite da ne zvučite kao narednik. Budite taktični i topli; romantična večera učinit će više za vaš odnos od popisa kućanskih poslova.

ZDRAVLJE - Prštite od energije i spremni ste za svaku avanturu. Putovanja i druženja bit će melem za vašu dušu, a stres na poslu riješit ćete jednim snažnim osmijehom i aktivnim vikendom.

Najbolji dan: 24. travnja

Najlošiji dan: 21. travnja

Jarac 22. 12. - 20. 1.

POSAO - Merkur vas upozorava na pojačan oprez – ne žurite s odlukama jer bi mogle biti pogrešne. Ako ste privatnik, financijske knjige moraju biti besprijekorne. Radije dvaput provjerite svaku brojku.

LJUBAV - Vaša potreba za bliskošću i fizičkim dodirom bit će izrazito naglašena. Čak i ako vas posao razdvaja od partnera, nježne poruke i romantični SMS-ovi održat će vatru toplom. Vaša snaga leži u postojanosti; pokažite voljenoj osobi da ste tu, bez obzira na sve vanjske pritiske.

ZDRAVLJE - Vitalnost vam raste zahvaljujući vladavini Bika koja vas puni optimizmom. Iako vas Mars povremeno iscrpljuje, vaša volja je jača – samo lezite ranije ako osjetite da vam baterije trepere.

Najbolji dan: 19. travnja

Najlošiji dan: 23. travnja

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

POSAO - Tjedan je stvoren za kretanje, komunikaciju i terenski rad. Iskoristite Merkurovu podršku za slanje molbi ili važne dogovore – što god dotaknete, pretvorit će se u uspjeh. Sve ide lakše nego inače!

LJUBAV - Od 25. travnja planeti su na vašoj strani, stoga ne oklijevajte učiniti prvi korak prema simpatiji. U braku zaboravite na rutinu; dotjerajte se, zavedite partnera i dopustite djelima da govore više od riječi. Ovo su dani za strast i nove početke, a vijest o proširenju obitelji mogla bi vas ugodno iznenaditi.

ZDRAVLJE - Obiteljske razmirice mogu vam uzrokovati glavobolju ili skok tlaka. Čim riješite nesuglasice s najbližima, osjetit ćete kako se i fizičke tegobe povlače. Ostalo je pod kontrolom.

Najbolji dan: 20. travnja

Najlošiji dan: 25. travnja

Ribe 19. 2. - 20. 3.

POSAO - Intelektualna oštrina bit će vaš najveći adut. Briljirat ćete u financijskim procjenama i s lakoćom pronalaziti izlaze iz naizgled bezizlaznih situacija. Razmišljajte o budućnosti jer se sada postavljaju temelji.

LJUBAV - Potaknite susret s osobom koja vam se sviđa jer vas neće odbiti. Iako će u brakovima vladati stabilnost, od 25. travnja pripazite na skrivene probleme koji bi mogli izaći na površinu. Iskoristite naklonost planeta da učvrstite odnos prije nego što vas izazovi suoče s istinom.

ZDRAVLJE - Vitalnost vam raste, a s njom i želja za aktivnim društvenim životom. Pripazite malo više na njegu kože i kose; vitamini B-skupine vratit će vam sjaj koji priželjkujete.

Najbolji dan: 22. travnja

Najlošiji dan: 21. travnja