Veliki tjedni horoskop: Rakovi se zaljubljuju, Ribe će otići na poslovni put, Vage skidaju kile

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Posao - Neprestano će vam nešto ometati koncentraciju, trošit ćete energiju na rješavanje nesuglasica s kolegama i tako sporije napredovati. Nemojte biti tvrdoglavi prema autoritetima, popustite malo!

Ljubav - Voljena osoba će izraziti nezadovoljstvo dosadašnjim tretmanom u vezi ili zahtijevati konkretnije korake. Radi opstanka veze, vi ili partner ćete se morati prilagoditi i promijeniti dosadašnji pristup. U dugim vezama, bit će učestale svađe i nesporazumi.

Zdravlje - Muče li vas tegobe već dulje vrijeme, ovo je odličan tjedan da obavite preglede ili dobijete novu terapiju kojom ćete biti jako zadovoljni. Pripazite na prehranu, osobito ako već imate tegoba s jetrom ili žuči.

Najbolji dan: 15. listopada

Najlošiji dan: 13. listopada

Bik 21. 4. - 21. 5.

Posao - Merkur u znaku Škorpiona loše će se odražavati na vašoj koncentraciji i učinku. Neće vam polaziti za rukom pravilno procijeniti vrijeme, a kašnjenja i navrat – nanos obavljeni poslovi razljutit će vaše šefove.

Ljubav - Nova veza započet će u uredu, na poslovnom sastanku, na hodnicima fakulteta ili tijekom boravka u drugom gradu. Suprotna strana privući će vas manje svojim izgledom, a više autoritetom, čvrstim životnim stajalištima ili zavidnom karijerom.

Zdravlje - Iako imate mnogo tjelesne snage i izdržljivosti, nepovoljan Marsov utjecaj može vam oslabiti koncentraciju i pojačati nemir ili nesanicu. Pripazite se prehlade ili viroze, uzimajte dovoljno C vitamina.

Najbolji dan: 17. listopada

Najlošiji dan: 16. listopada

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Posao - Ulazite u razdoblje timskog rada i orijentacije na suradnike. Mogli biste sklopiti vrijedan posao ili ugovor o zajedničkim ulaganjima. Čuvajte svoj dobar glas i nemojte se kockati vlastitim ugledom.

Ljubav - Osjetit ćete samopouzdanje koje će vam dati snage da prekinete lošu vezu i zaplivate novim ljubavnim vodama. Originalnost u nastupu omogućit će vam da osvojite osobu koja plijeni pozornost okoline izgledom, podrijetlom ili profesionalnim statusom.

Zdravlje - Ljubavni život je najsvjetlija točka ovog tjedna, pa će vam zaljubljenost iii stabilan bračni život omogućiti da se i sami dobro osjećate. Manje tegobe koje bi se mogle pojaviti bit će vezane uz nemir i nesanicu.

Najbolji dan: 12. listopada

Najlošiji dan: 18. listopada

Rak 22. 6. - 22. 7.

Posao - Poslovi će se odvijati prema vašem planu. Iako ćete imati visoke ciljeve, znat ćete kada što treba učiniti i kad treba pričekati povoljniji trenutak. Planeti vas podržavaju u ostvarenju ambicioznih planova.

Ljubav - Ne možete se požaliti na svoj ljubavni život, no vjerojatna su i neka neugodna iznenađenja. Suočite se sa posljedicama ranijih postupaka, a planeti će vam pomoći da iz svega nađete izlaz. Samci, u nekoga ćete se strastveno zaljubiti.

Zdravlje - S vašim zdravljem ne bi trebalo biti problema. Mars je na vašoj strani pa ste dobro raspoloženi, osobito za druženja i zabave. Ulovite li koji lijepi dan, iskoristite ga za planinarenje, trčanje ili vožnju biciklom.

Najbolji dan: 14. listopada

Najlošiji dan: 12. listopada

Lav 23. 7.- 22. 8.

Posao - Najbolje ćete profitirati odaberete li samozatajan rad bez isticanja sebe i svojih prohtjeva. Nemojte biti tvrdoglavi, nego prihvatite pomoć osobe koja se bolje razumije u bit problema koji je iskrsnuo.

Ljubav - Pred vama su burna i strastvena ljubavna zbivanja. Konačno ćete se probuditi iz uspavanosti i napokon spoznati što i koga doista želite. Planirate li brak, početak zajedničkog života ili majčinstvo, želje bi vam se mogle ostvariti.

Zdravlje - Kašalj i grlobolja bit će povezani s prekomjernim uživanjem u cigaretama. Smanjite pušenje. Nepovoljan Marsov utjecaj loše djeluje na vaš imunitet, pa su vam potrebni vitaminski pripravci da malo ojačate.

Najbolji dan: 16. listopada

Najlošiji dan: 13. listopada

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Posao - Sve se uspješnije nosite s teretom svakodnevice i ulažete mnogo energije u posao koji obavljate. Bit ćete iscrpljeni, no na kraju radnog dana osjećat ćete zadovoljstvo jer ste dali sve od sebe.

Ljubav - Mogući su fatalni ljubavni susreti koji će se događati prilikom izlazaka ili na putovanjima. Možda ćete upoznati osobu koja ne živi u vašem gradu ili ostvariti ljubav preko telefonske žice. Nekima se u život vraća bivši partner ili simpatija.

Zdravlje - Planeti vam podaruju golemu dozu energičnosti i odlučnosti. Više ćete se kretati, baviti sportom i posjećivati prijatelje i razmjenjivati ideje. Putovanja vas usrećuju i donose željena uzbuđenja.

Najbolji dan: 17. listopada

Najlošiji dan: 12. listopada

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Posao - Najznačajniji pomaci dogodit će se s financijama. Tu bi neke stvari mogle postati preglednije i izvjesnije, što će povećati vašu radnu motivaciju i poslovnu angažiranost. Bit ćete zadovoljni prihodima.

Ljubav - Nemojte se praviti da ljubavni problemi ne postoje, poslušajte što partner govori. Krenite od uzroka i riješite ih jer ovo je dobro vrijeme da stara veza doživi novi početak, a zaboravljene strasti opet izbiju na površinu obnovljenim plamenom.

Zdravlje - Uživate planetarnu potporu pa ste se proljepšali, a ni energije vam ne nedostaje. Bit ćete okrenuti društvu, ali ni na sportske aktivnosti nećete zaboraviti. Često ćete trčati, šetati i skidati kilograme.

Najbolji dan: 12. listopada

Najlošiji dan: 14. listopada

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Posao - Merkur u znaku Vage onemogućit će vas u planovima. Više ćete morati čekati i vježbati strpljivost, pa i sami odgoditi izlazak u javnost, otvorenje prostora ili promociju, što će biti mudar potez.

Ljubav - Mogli biste obnoviti vezu iz prošlosti, ostvariti intimniji kontakt s dugogodišnjim prijateljem ili započeti romansu sa zrelijom, pouzdanom osobom bogatog životnog iskustva. Ako ste u braku, iskazat ćete se vrlo tolerantnim partnerom.

Zdravlje - Mars u vašem znaku zaslužan je za vašu energičnost, pa ste prisutni svugdje gdje se nešto događa. No mnogo radite i prilično ste pod stresom, pa će vam goditi trenuci opuštanja ili kakve razbibrige.

Najbolji dan: 13. listopada

Najlošiji dan: 16. listopada

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Posao - Pružaju vam se nove poslovne opcije koje unose nemir u vaš život. No krajnje je vrijeme da pobijedite sigurnost uhodanog životnog ritma i prihvatite se odgovornijih zadataka.

Ljubav - Nemirne ljubavne vode i valovi romantike preplavit će vas tijekom ovog dinamičnog tjedna. To će vam pružiti mogućnost da otkrijete nove i nepoznate svjetove osjećaja i ljubavnih čari i tako se oslobodite kočnica koje vas sputavaju.

Zdravlje - Godit će vam izolacija od ljudi i noćnih uzbuđenja. Najsretniji ćete biti u svom omiljenom kućnom naslonjaču. Mogli biste patiti od kroničnih tegoba koje će zahtijevati posjet liječniku i promjenu terapije.

Najbolji dan: 15. listopada

Najlošiji dan: 18. listopada

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Posao - Bit ćete puni energije, lako ćete voditi druge u svom pravcu. Pronaći ćete osobno zadovoljstvo u svemu što se događa. Dok će drugi kasniti s poslom, vi ćete mudro zaobilaziti neočekivane zamke.

Ljubav - Neki od vas će krenuti svojim putem, ostaviti prošlost i u svom srcu napraviti mjesta za neke nove simpatije. Ako ipak odlučite nastaviti vezu s dosadašnjim partnerom, očekuje vas razdoblje raščišćavanja starih nesuglasica i obostrane prilagodbe.

Zdravlje - Bit ćete društveni i zabavni i jedva čekati da vas netko pozove na ples, kakvu društvenu manifestaciju i slično. Naklonjeni Mars u Škorpionu zaslužan je za vašu vitalnost i odličan imunitet.

Najbolji dan: 17. listopada

Najlošiji dan: 14. listopada

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Posao - Iscrpljivat će vas rutinski, uobičajeni zadaci, a odnosi sa suradnicima postajat će naporniji. Otvorenost i potreba da svima kažete u lice što o njima mislite, prouzročit će dodatne probleme. Kontrolirajte se.

Ljubav - Ako vas je partner ostavio, neka vas ne iznenadi njegov telefonski poziv i molba da obnovite vezu. Odluka će ovisiti o vama, a dvojbe će biti teške. Iako ćete spremno praštati, s lakoćom ćete i zaboravljati pa biste prednost mogli dati novoj simpatiji.

Zdravlje - Venera u znaku Vage pridonijet će vašem boljem raspoloženju. No i dalje ste u razdoblju pojačanog gubitka energije pa je moguća viroza. Nemojte se osamljivati, jer će to produbiti osjećaj nezadovoljstva.

Najbolji dan: 12. listopada

Najlošiji dan: 16. listopada

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Posao - Komunicirat ćete s lakoćom, uspješno ostvarivati kontakte s ljudima koji žive udaljeno od vas. Vaše će vas kvalitete izdići iz prosjeka, a okolina će priznavati vaš rad. Moguće je važno poslovno putovanje.

Ljubav - Na površinu će isplivati vaše ili partnerove mane koje ste dugo potiskivali. Povećana agresivnost u nastupu pratit će i samce. Oni će previše otvoreno pristupiti simpatiji i tako već na samom početku sebi umanjiti šanse za ulazak u ljubavnu vezu.

Zdravlje - Druženje s prijateljima i boravak na svježem zraku, imat će iznimno blagotvoran učinak na vaše raspoloženje. No kod starijih Riba moguće su tegobe s venama ili osjetljivom kožom lica i tijela.

Najbolji dan: 13. listopada

Najlošiji dan: 17. listopada