Veliki tjedni horoskop: Vaga je smirenije i zna što želi, Biku je preporučljivo koristiti vitamine

Ovan 21. 3 - 20. 4.

POSAO – Razdoblje je povoljno za pisanje, učenje, rad na terenu i putovanja. Mnogo ćete se kretati, informirati se i pregovarati. Šefovi će vas podržavati i hvaliti, a neki će s prijateljem krenuti u zajednički posao.

LJUBAV – Neki od vas mogli bi se strastveno zaljubiti u osobu iz druge sredine, dok će tinejdžeri doživljavati svoje prve ljubavi i poljupce. Nove će ljubavi biti posebno strastvene, pa je dobro da u ovom tjednu što više izlazite kako biste nekog i upoznali.

ZDRAVLJE – Puni ste energije koja vas tjera da je negdje i potrošite. Vožnja biciklom, trčanje ili šetnje odlično će vam odgovarati, a i brzo topiti kalorije. Od 7.2. skloniji ste prehladama.

Najbolji dan: 2. veljače

Najlošiji dan: 6. veljače



Bik 21. 4. - 21. 5.

POSAO –Nepovoljan Merkur prema vašem znaku usporit će dotok novca ili osujetiti neke planove, unatoč vašim stalnim ustrajanjima. Budite koncentriraniji na rad. Od 7. 2. očekuje vas izlaz iz razdoblja zastoja.

LJUBAV – Računajte na povećanu napetost u vezi potaknutu vašom netolerancijom. Previše osjećajno proživljavate događaje pa ste preosjetljivi na partnerove komentare. Ako ste sami, mogli biste se zaljubiti u osobu vrlo teškog karaktera. Trebat ćete biti strpljivi.

ZDRAVLJE – Intenzivnije ćete se baviti tjelovježbom i svime čime možete lijepo oblikovati tijelo. Povremeni psihički umor liječite vitaminskim pripravcima. Mars vas izlaže stresnim situacijama.

Najbolji dan: 4. veljače

Najlošiji dan: 3. veljače

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

POSAO – Radni tempo više neće biti intenzivan, no nećete mirovati. Pronaći ćete načina kako poboljšati zaradu i ugrabiti dobre prilike. Odlično su vam aspketirani poslovi s inozemstvom. Od 7.2. moguć je pad motivacije.

LJUBAV – Nitko neće ostati ravnodušan na vaš šarmantan nastup. Odvažite li se i priđete osobi koja vam se sviđa, uspjeh vam je zajamčen. Budite hrabri i krenite u osvajanje. Ako ste u problematičnom odnosu, ovaj tjedan je sjajna prilika da se pomirite i počnete ispočetka.

ZDRAVLJE – U odličnom ste razdoblju, puni energije i dobrog raspoloženja. Stres na poslu dobro ćete podnositi, a želja za promjenama probuditi će u vama pravog pustolova.



Najbolji dan: 7. veljače

Najlošiji dan: 5. veljače

Rak 22. 6. - 22. 7.

POSAO – Izbjegavajte obavljanje više poslova odjednom, pogotovo ako su različite prirode jer bi vam se moglo dogoditi da nešto pomiješate i više ne možete popraviti štetu. Od 7.2. moguće su financijske vijesti koje će vas razveseliti.

LJUBAV – Očekuje vas porast partnerovog nezadovoljstva. Dostigli ste točku u kojoj se konačno morate odlučiti što ćete i s kim dalje, no ispravno ćete odlučiti. Ako ste u braku, mogli biste voljenu osobu gnjaviti ljubomorom i nepovjerenjem. Nemojte pretjerivati.

ZDRAVLJE – Nećete se moći požaliti da ste lošeg zdravlja, a ako ste bolesni brzo ćete se oporaviti. Zanimat će vas duhovne tehnike koje šire svijest i samospoznaju.

Najbolji dan: 1. veljače

Najlošiji dan: 6. veljače

Lav 23. 7.- 22. 8.

POSAO – Napredovanje i snalaženje bit će vam otežano, bilo zato što će jačati utjecaj protivnika ili što ćete biti osjetljivijeg zdravlja. Neke od vas čekaju dodatne obaveze zbog izostanaka kolega.



LJUBAV – Izjedat će vas crv sumnje i ljubomora, pa će se partner morati pošteno potruditi da vas razuvjeri. Skloni ste krajnostima. Slobodnjaci bi se mogli naći usred dvije ljubavne priče pa ćete se morati odlučiti s kime želite biti. Posavjetujte se s nekim tko je objektiviji od vas.

ZDRAVLJE – Pokušajte se nečim opuštati, možda hobijem ili laganim šetnjama. Osjećate li se loše, posjetite liječnika i obavite potrebne pretrage. Nemojte biti u neizvjesnosti.

Najbolji dan: 2. veljače

Najlošiji dan: 1. veljače

Djevica 23. 8. - 22. 9.

POSAO – Odnosi s kolegama i šefovima se poboljšavaju. Izlazak iz krize bit će vidljiv i po planovima koji se počinju ostvarivati. Mogli biste na jednom poslu dobro zaraditi ili dobiti priliku da radite na novim zadacima.

LJUBAV – Posao i ljubav bit će isprepleteni. Mogli biste se zainteresirati za osobu s kojom poslovno surađujete, a to će za sobom povući ogovaranje kolega. Ne obazirite se na zavidnike. Samce će privuči netko osebujan i ambiciozan, što će vam imponirati.

ZDRAVLJE – Bit ćete odlično raspoloženi i zabavni pa ćete se odazivati pozivima prijatelja za izlaske. No Mars u Vodenjaku vas upozorava: klonite se prevelikih naprezanja!

Najbolji dan: 4. veljače

Najlošiji dan: 6. veljače

Vaga 23. 9. - 22. 10.

POSAO – Okončat će se razdoblje napornih međuljudskih odnosa. Manje ćete se izlagati stresnim situacijama i učiti na osobnim pogreškama. Odgođeni poslovi će se pokrenuti i dati vam željene rezultate.

LJUBAV – Očekuje vas više sklada i razumijevanja s partnerom. Nećete biti skloni prejakim osjećajima koji su vas još donedavno tjerali na brzopletost. Sada ste mnogo smireniji i znate što želite. Velika ljubav mogla bi se dogoditi samcima, ne samo sada, nego i idućih tjedana.

ZDRAVLJE – Tjedan je pogodan za zdravstvene zahvate, promjene u prehrani ili rekreaciju. Ne žalite vremena i truda kojeg ćete posvetiti sebi i svom izgledu, jer ćete biti iznenađeni sjajnim rezultatima.

Najbolji dan: 7. veljače

Najlošiji dan: 1. veljače

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

POSAO – Manji zastoji neka ne budu razlogom za strah. Sve se odvija kako treba, ali za prave rezultate pričekajte 7.2. kada vam sve kreće nabolje. Na radnom mjestu pripazite se napetih kolegijalnih odnosa.

LJUBAV – Pogledi koje ćete izmjenjivati s nekim, unijet će u vaš život mnogo uzbuđenja. Sa simpatijm ćete se igrati „mačke i miša“ pa će proći još neko vrijeme prije nego stupite u vezu. Ako ste u braku, nisu isključene i žešće svađe i nerazumijevanja.

ZDRAVLJE – Previše se iscrpljujete i mnogo radite pa vam treba i više odmora, kako biste nadoknadili izgubljenu energiju. Pazite na kralježnicu i zglobove, a čuvajte se i ozljeda.

Najbolji dan: 1 . veljače

Najlošiji dan: 3. veljače

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

POSAO – Potrebu za širenjem znanja poticat će vama povoljni Merkur pa ćete se svesrdno “bacati“ na čitanje razne literature, usavršiti strani jezik, pohađati tečajeve ili se doškolovati. Od 7.2. moguć je pad koncentracije.



LJUBAV – Pred vama je tjedan stvoren za zaljubljivanje, ljubavne igre i nježnosti. Mogle bi planuti iskre strasti s osobom s kojom ste već bili u vezi i koju niste preboljeli. Počet ćete ispočetka na puno kvalitetnijim temeljima nego prije.

ZDRAVLJE – Osjećat ćete se odlično! Boravak na svježem zraku i redovito kretanje pomoći će vam da održite dobru formu, ali i dobro raspoloženje. Imate li kakvu bolest, brže ćete ozdraviti.

Najbolji dan: 2. veljače

Najlošiji dan: 5. veljače

Jarac 22. 12. - 20. 1.

POSAO – Imat ćete priliku za dokazivanje na poslu. Ostvarivat ćete planove, šefovi će vas cijeniti, a unaprijedit ćete i međuljudske odnose zahvaljujući svojoj toleranciji. Na jednom poslu mogli biste jako dobro zaraditi.

LJUBAV – Partner će iskazati želju da poboljšate odnose, što će i vas pokrenuti da se borite za spas veze ili braka. Ako ste sami, mogli biste upoznati osobu koja jako dobro zarađuje i uspješna je u svom poslu. Izvodit će vas na lijepa mjesta.

ZDRAVLJE – Imat ćete obilje fizičke energije, ali povremeno ćete osjećati psihički umor. Preopterećeni ste poslom i drugim obavezama pa ne stignete misliti na sebe, a trebali biste.

Najbolji dan: 4. veljače

Najlošiji dan: 6. veljače

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

POSAO – Napeti odnosi sa suradnicama će se poboljšati. Silina zbivanja i okolnosti stavit će vas pod pritisak, ali znat ćete da se bavite korisnim stvarima koje vam omogućuju napredak. Od 7.2 počinjete bolje zarađivati.

LJUBAV – Ako ste u braku možda vam nedostaje strasti, no međusobni sklad i odlično razumijevanje sve će nadoknaditi. Stoga ne tražite više od onog što sad imate. Samci, privlačni ste suprotnom spolu, pa vam ovaj tjedan može donijeti lijepo poznanmstvo.

ZDRAVLJE – Bit ćete okrenuti zdravijem načinu života, osobito ako ste već imali kakvih tegoba. Imate li višak kilograma, ne pretjerujte s rigoroznim dijetama. U svemu što radite, budite umjereni.

Najbolji dan: 7. veljače

Najlošiji dan: 3. veljače

Ribe 19. 2. - 20. 3.

POSAO – Iako će biti prilika za napredovanje, okolnosti će vas vraćati na početak. Najviše ćete profitirati u pozadinskom radu, gdje će vaše ideje u miru dozrijevati. Od 7.2. izlazite iz razdoblja krize i nazadovanja.

LJUBAV – Veza koju sad počnete pružit će vam nešto više od prolaznog flerta. No tražit će od vas i mnogo požrtvovnosti pa bi se moglo dogoditi da više dajete nego primate. U bračne odnose uvlaće se sumnja i nepovjerenje. No od idućeg tjedna očekuje vas osjećajno poboljšanje.

ZDRAVLJE – Mogli biste imati izraženijih zdravstvenih tegoba pa obavite potrebne pretrage. Mučit će vas i psihički umor koji će prouzročiti neriješeni međuljudski odnosi. Pripazite se viroze ili prehlade.



Najbolji dan: 1. veljače

Najlošiji dan: 5. veljače