Veliki tjedni horoskop: Vage dajte simpatiji šansu, Raka iscrpljuju međuljudski odnosi...

Ovan 21. 3 - 20. 4.

POSAO - Ovo će biti dani poslovnog napretka pa ćete uživati potporu velikog kruga istomišljenika. Naime, od 5.11. bit ćete jaki na riječima i imati karizmatičan utjecaj na ljude. Obrazovni djelatnici bit će posebno uspješni.

LJUBAV - Bliskosti vam neće nedostajati, osjećaji će bujati i sve više ćete shvaćati koliko vam znači voljena osoba. Neki će pogledati i u zabranjenom smjeru, no više ćete tako htjeti potvrditi svoj šarm i privlačnost nego se doista upustiti u avanturu.

ZDRAVLJE - U nastojanju da što dulje očuvate dobro zdravlje, posvećivat ćete mnogo pažnje pravilnoj i kvalitetnoj prehrani. Većih zdravstvenih tegoba nećete imati jer vas od 5. studenoga ojačavaj Mars u Strijelcu.

Najbolji dan: 4. studenoga

Najlošiji dan: 2. studenoga

Bik 21. 4. - 21. 5.

POSAO - Imat ćete potporu utjecajnih ljudi, a poslujete li s bankama, sređujete li dokumente, sva će vam vrata biti otvorena. Mnogi od vas ići će na poslovni put ili potpisati poslovni ugovor od velike važnosti.

LJUBAV - Planeti vam daju zamah osjećajnosti i seksualnosti. Budite pokretač događaja, što hrabriji i izravniji. Zauzmite čvrst stav, pokažite što hoćete od partnera – to će pridonijeti opuštenijoj atmosferi. Zbližit će vas zajednička planiranja budućnosti.

ZDRAVLJE - Sport i rekreacija predstavljat će vam veliki užitak. Povoljno je vrijeme za borbu sa suvišnim kilogramima. No oni koji su psihički osjetljiviji, mogli bi patiti od nesanice i tjeskobe pa nađite vremena za kvalitetan odmor.

Najbolji dan: 5. studenoga

Najlošiji dan: 3. studenoga

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

POSAO - Od 5.11. suzdržite se od suvišnih izjava i kritika, ne prepričavajte uredske tračeve, pazite što i kome nešto govorite. Dobro se psihički odmorite, nemojte inzistirati na brzom ostvarenju ambicija.

LJUBAV - Ljubavni sklad bit će poljuljan zbog vašeg nepovjerenja u voljenu osobu. Sami sebe nećete moći prepoznati. Bit će vam teško udovoljiti, vidjet ćete samo loše strane svoga braka ili veze, a ono što je lijepo i dobro, nećete se ni truditi zamijetiti.

ZDRAVLJE - Od 5. studenoga bit ćete vrlo osjetljivi pa pripazite na probavu, kosti i zglobove. No dobro raspoloženje neće vas napuštati pa ćete voditi intenzivan društveni život. Najbolje ćete se opustiti među prijateljima.

Najbolji dan: 7. studenoga

Najlošiji dan: 2. studenoga

Rak 22. 6. - 22. 7.

POSAO - Iscrpljivat će vas međuljudski odnosi. Nemojte sve shvaćati ozbiljno, razvijajte osobine kao što su opraštanje i toleriranje tuđih mana. Pokušajte rutinski odraditi poslove i ne preuzimati nove.

LJUBAV - Od 7.11. očekuje vas bolje razumijevanje s partnerom. Raspravljat ćete o nekim starim problemima, ali do svađa neće dolaziti. Samcima će za oko zapeti komunikativna osoba koja će osvajati svojim britkim umom, inteligencijom i dosjetkama.

ZDRAVLJE - Mogli biste patiti od nesanice pa provjerite udobnost svog ležaja i mjesto spavanja. Tjedan je odličan za sve koji se pripremaju na zahtjevnije medicinske zahvate – sve će proteći u najboljem redu!

Najbolji dan: 2. studenoga

Najlošiji dan: 4. studenoga

Lav 23. 7.- 22. 8.

POSAO - Merkur u Strijelcu otklonit će vam poslovne zapreke i otvariti širom vrata u svijet uspjeha. Dakle, imate li ambicija napredovati, tražiti drugi posao ili želite razgovarati sa šefom oko povišice, učinite to sada.

LJUBAV - Izvjesna su blokade u usmjeravanju ljubavne energije. Partner će biti tvrdoglav i sklon tome da vas provocira i tako štiti vlastite pogreške i neodgovornost. Samci, veliku ugodu proživljavat ćete družeći se s osobom iz vašeg poslovnog okruženja.

ZDRAVLJE - Ulazak Marsa u Strijelca od 5. studenoga podići će razinu vaše energije pa nećete biti toliko umorni. No još će vas jedno vrijeme mučiti loša koncentracija i zaboravljivost, ali ne više u istoj mjeri kao prije.

Najbolji dan: 3. studenoga

Najlošiji dan: 6. studenoga

Djevica 23. 8. - 22. 9.

POSAO - Nepovoljni Mars i Merkur bit će krivci za većinu odgoda, administrativnih zavrzlama, spletki i neslaganja unutar radne sredine. Pazite da se zbog svoje jezičavosti ne zamjerite šefu.

LJUBAV - Bit ćete koketni i zavodljivi pa će mnoge osobe suprotnog spola primjećivati vašu privlačnost i šarm. Ako ste u potrazi za srodnom dušom, u jednom većem društvu mogao bi se dogoditi sudbonosni susret. Prepustite drugoj strani prvi korak.

ZDRAVLJE - Svaka će vam tjelesna aktivnost predstavljati napor. Bit ćete iscrpljeni poslovnim zbivanjima, ali i onima u kući. Zbog preosjetljivosti lako ćete planuti i posvađati se. Mogli biste imati problema s tlakom.

Najbolji dan: 5. studenoga

Najlošiji dan: 8. studenoga

Vaga 23. 9. - 22. 10.

POSAO - Puni ste ideja koje ćete znati prezentirati i realizirati. Mogli biste biti promaknuti, a vaše će vrijednosti biti uočene i priznate. Dani stresa bit će rijetkost, ali ako i budu, znat ćete se nositi sa svim izazovima.

LJUBAV - Sve će biti u ozračju odluka koje će imati dugotrajne posljedice. Dajte simpatiji šansu da dokaže svoja obećanja i dobre namjere. Ljubavni odnosi su osjetljivi, no međusobno povjerenje pomoći će vam oprostite i razumijete partnerove pogreške.

ZDRAVLJE - Vaše zdravlje će se naglo popraviti pa ćete osjetiti da imate više energije nego inače. To vas može motivirati da se više bavite sportom ili da uvedete zdrave navike poput prestanka pušenja.

Najbolji dan: 7. studenoga

Najlošiji dan: 4. studenoga

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

POSAO - Za neke od vas ovo će biti naporan tjedan zbog čestih putovanja i druženja s partnerima koji vam nisu simpatični, a bit će nužno da ostavite dobar dojam. No briljirat ćete i u otežanim okolnostima, pa čak i napredovati.

LJUBAV - Društveni život bit će istaknut, više ćete izlaziti i zabavljati se, a i prijatelji će vas češće pozivati. Venera 5.11. ulazi u vaš znak pa ćete postati popularni, a i oni sramežljiviji među vama bit će otvoreniji. Novu ćete ljubav upoznati u društvu u kojem se najviše krećete.

ZDRAVLJE - Živite što urednije, ne izlažite se stresnim situacijama i izbjegavajte blizinu ljudi koji vam dosađuju i iscrpljuju vas. Uredite život po svojim mjerilima i ne dopustite da vas itko umara. Nađite svoj tihi kutak za mir.

Najbolji dan: 2. studenoga

Najlošiji dan: 6. studenoga

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

POSAO - Ako do sada niste dobili pohvalu ili potvrdu za svoj rad, sada bi se i to moglo dogoditi. Mogli biste privesti kraju rad na zahtjevnom projektu, pa će porasti vaš ugled u poslovnim krugovima.

LJUBAV - Potrudite se pridobiti bivšu simpatiju, osobito ako je niste preboljeli ili ste nedavno prekinuli odnos. Ispravite stare pogreške i dajte si novu priliku. U tome će vam od 5. studenoga pomoći Mars u vašem znaku koji će se pridružiti komunikativnom Merkuru.

ZDRAVLJE - Bit ćete u svom elementu, puni energije i dobrog raspoloženja. Odgovarat će vam plesne i dinamične aktivnosti. No pazite kako se krećete u prometu, bilo da ste vozač ili pješak.

Najbolji dan: 3. studenoga

Najlošiji dan: 7. studenoga

Jarac 22. 12. - 20. 1.

POSAO - Veliku važnost u vašem poslovanju imat će tajne veze, posjedovanje važnih informacija ili tajna potpora ljudi iz sjene. Možda ćete skrivati od javnosti svoje ambicije ili biti uvučeni u nečije spletke.

LJUBAV - Ponekad ćete vidjeti problem ondje gdje ga nema, povlačiti se u sebe i onemogućavati partnera da vam se približi. Sumnjat ćete, a tvrdoglavo ćete to čuvati u sebi, očekujući od suprotne strane da pogađa vaše želje i otkriva strahove koji vas muče.

ZDRAVLJE - Iako ćete biti manje pod stresom, zdravlje vam je i dalje osjetljivo. Mnogo energije trošit ćete na obiteljska zbivanja, a nekog od ukućana mogli biste njegovati i brinuti se za njega.

Najbolji dan: 5. studenoga

Najlošiji dan: 4. studenoga

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

POSAO - Plijenit ćete šarmom i ljubaznošću. Iskoristite svoju zavidnu koncentraciju i psihičku oštrinu. Od 5.11. ne posustajete u realizaciji novih ideja i akcija, čak i ako vidite da vas neki ljudi namjerno usporavaju.

LJUBAV - Nedostajat će vam objektivnosti, preuveličavat ćete probleme i s manje strasti uživati u pozitivnim situacijama. Ne gnjavite partnera, odustanite prigovaranja i izazivanja. Ako ste u braku, druga strana pokazat će osobine koje vam se neće svidjeti.

ZDRAVLJE - Naklonjeni Mars daje vam obilje energije, ali je trebate pravilno usmjeriti. Ne pretjerujte u fizičkom naprezanju, porocima i noćnom životu. Čuvajte se povećanih napora koji vas itekako mogu iscrpiti.

Najbolji dan: 8. studenoga

Najlošiji dan: 6. studenoga

Ribe 19. 2. - 20. 3.

POSAO - Sumnjat ćete u sposobnost svojih kolega i shvatiti da se ne možete uvijek osloniti na njihovo znanje i stručnost, nego da većinu problema morate rješavati sami. No dobro ćete se snalaziti u stresnim situacijama.

LJUBAV - Bit ćete okrenuti društvenom životu pa ćete lakše upoznati nekog novog. Ako ste tek ušli u ljubavnu vezu, nemojte se istrčavati i prerano govoriti o prošlosti i bivšoj ljubavi jer ćete ostaviti loš dojam na simpatiju. Budite jednostavni i spontani.

ZDRAVLJE - Ulazak Marsa u Striejlca od 5.11. utjecat će na smanjenje energije, a ponekad i bezvoljnosti. Čuvajte se infekcija i viroza, ali i poslovnog stresa. Nastojte ponekad odspavati u popodnevnim satima.

Najbolji dan: 2. studenoga

Najlošiji dan: 7. studenoga