Veliki tjedni horoskop: Vage, ne vraćajte se u prošlost, Lavovi će postati strastveniji i zaljubljiviji

Ovan 21. 3. - 20. 4.

POSAO - Tajna vašeg uspjeha leži u jasnom fokusiranju na ciljeve i promišljenom planiranju. Pripremite se za moguće "vatrogasne" situacije – možda ćete postati spasitelj koji popravlja tuđe greške. Pokažite koliko ste nezamjenjivi.

LJUBAV - Ne dopustite da vas od partnera razdvajaju poslovne teškoće, zavidne osobe i ljubomora. I sami biste mogli biti prezahtjevni i time sputavati drugu stranu. Ako ste slobodni, tajanstvena osoba ući će vam u fokus, ali polako s pristupom – misterij se ne osvaja jurišem.

ZDRAVLJE - Tijelo će vas hrabro nositi kroz sve izazove, no vaše će se raspoloženje mijenjati. Jedan trenutak lebdite na vrhuncu euforije, sljedeći se borite s tmurnim mislima. Ne brinite – to je samo privremena oluja koja će brzo proći.

Najbolji dan: 18. rujna

Najlošiji dan: 16. rujna

Bik 21. 4. - 21. 5.

POSAO - Najviše ćete prosperirati ako se bavite umjetnošću ili uslugama uljepšavanja. Okolina će primjećivati vaš rad, a neki će dobiti priznanje. Potpora javnosti iznjedrit će nove poslovne ponude.

LJUBAV - Od 20. rujna vaš ljubavni svijet ulazi u turbulentnu zonu uzbuđenja! Nova lica, nova srca, nova uzbuđenja – sve će se nizati brzinom munje. Magnetski će vas privlačiti nekonvencionalne duše, oni koji marširaju u ritmu vlastitog bubnja. Venera šalje posebne signale – mogućnost trudnoće kod žena je povećana!

ZDRAVLJE - Zvijezde su uskladile savršeno vrijeme za sve vrste tretmana – od terapijskih do estetskih. Venerin šarm ulijeva vam optimizam i samopouzdanje. Eksperimentirajte s novom bojom kose ili frizurom jer će komplimenti pljuštati sa svih strana.

Najbolji dan: 20. rujna

Najlošiji dan: 19. rujna

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

POSAO - Nakon 19. rujna vaš profesionalni kredibilitet vraća se s punom snagom! Kolege će ponovno pažljivo osluškivati vaše ideje i diviti se vašoj sposobnosti snalaženja u svim situacijama. Pregovori će proći kao po loju!

LJUBAV - Oprez s oštrim riječima i perfekcionističkim zahtjevima jer biste mogli stvoriti pravi emotivni kaos! Najveći izazov stići će iz neočekivana smjera: roditeljski savjeti i miješanje u vaš ljubavni život. Mlađi bi se mogli zaljubiti u nekog tko će vas osvajati humorom i ležernošću.

ZDRAVLJE - Mars vam je poklonio pravi energetski nabojl! Osjećate se kao da imate beskonačnu bateriju – radite, stvarate, ne poznajete umor. Ta eksplozivna energija gurat će vas prema aktivnostima, sportu i druženju s prijateljima.

Najbolji dan: 15. rujna

Najlošiji dan: 20. rujna

Rak 22. 6. - 22. 7.

POSAO - Ovaj tjedan donosi pravi informacijski kaos pa će lažne vijesti i dezinformacije plutati poput magle! Platni promet mogao bi zapinjati, a komunikacija postati prava lavirint. Čvrsto se držite originalnog plana i ispunjavajte obećanja do slova.

LJUBAV - Vaš romantični radar radi punom parom! Flertovi se nižu kao perle, a ljubavne avanture brzo će nicati. Nakon 20. rujna stiže posebno poznavanje – moguć je preobrat iz prijateljstva u veliku ljubav! Otvoreni razgovori s partnerom riješit će bračne kočnice, možda čak i dovesti do spontanog zajedničkog putovanja.

ZDRAVLJE - Mentalni umor pokušava vam ukrasti energiju i usporavati svakodnevne rutine. Baterije se prazne brže nego obično, ali vaše će raspoloženje ostati optimistično! Pušači, posebno pazite na kašalj – tijelo vam šalje signale!

Najbolji dan: 17. rujna

Najlošiji dan: 14. rujna

Lav 23. 7.- 22. 8.

POSAO - Primit ćete obavijest o otklonjenom zastoju u novčanom prometu. Neki će naplatiti dugovanja. Postat ćete svjesniji ovisnosti o nekim suradnicima, što će vam onemogućavati samostalno odlučivanje.

LJUBAV - I dalje ste u stabilnom razdoblju, a potpomognuti Marsom postat ćete strastveniji i zaljubljiviji. Moguće su ljubavi na prvi pogled, razna erotska iskustva i romantika na visokom nivou. Mlađi Lavovi, internetsko dopisivanje moglo bi se pretvoriti u obostrane simpatije s velikim potencijalom!

ZDRAVLJE - Bit ćete dobro raspoloženi i uvijek spremni na šalu i zabavu. Štiti vas povoljan Mars koji vas puni energijom i štiti vaše zdravlje od većih poremećaja. Ipak, kako je taj planet u vašem 3. polju, budite oprezni u prometu.

Najbolji dan: 18. rujna

Najlošiji dan: 16. rujna

Djevica 23. 8. - 22. 9.

POSAO - Sklapat ćete poslove za koje će biti zainteresirane osobe koje žive udaljeno od vas. Uspjeh vas očekuje u poslovima koji zahtijevaju verbalne vještine, informiranost i pokretljivost. Riješit ćete i financijske probleme.

LJUBAV - Pred vama je prekrasan tjedan, jer 20. rujna Venera ulazi u vaš znak. S partnerom ulazite u fazu ulaganja u zajedničku budućnost, iako će poneka trzavica začiniti vaš odnos. Samci, raste vam privlačnost u očima suprotnog spola – netko vam se udvara!

ZDRAVLJE - Vladavina vašeg znaka pomaže vam da održite dobru formu i budete u kondiciji. Moždane vijuge radit će vam besprijekorno, pa ćete se moći pohvaliti odličnom koncentracijom i mentalnom svježinom.

Najbolji dan: 20. rujna

Najlošiji dan: 14. rujna

Vaga 23. 9. - 22. 10.

POSAO - Vaša percepcija bit će izoštrena, pa ćete imati jasan uvid u poslove i ljude bliske vašim interesima. Energija vam ključa, a ambicije se spremaju na realizaciju. Proširit ćete svoje znanje i mnogo naučiti.

LJUBAV - Nemojte se vraćati u prošlost i tamo tražiti pogreške. Kopkanje po starim greškama i propustima samo troši vašu dragoocjenu energiju. Povratak bivšma? Nemojte, jer ćete naići na iste probleme i ista razočaranja. Otvorite srce za svježe lice koje nosi potpuno novu ljubavnu priču!

ZDRAVLJE - Društvo prijatelja i dobra zabava, bit će vaš najmoćniji antidepresiv! Međutim, starije Vage trebaju biti na oprezu – kronične tegobe mogle bi se javiti s novom snagom. Ne ignorujte simptome– potražite liječničku pomoć.

Najbolji dan: 15. rujna

Najlošiji dan: 16. rujna

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

POSAO - Pazite s kim ulazite u partnerstva i zajedničke poslove, jer je ovo vrijeme kada bi moglo doći do prekida suradnje. Provociraju vas nemar i prijetvornost drugih pa ćete lako gubiti strpljenje.

LJUBAV - Nove ljubavne priče imaju izglede za uspjeh, posebno od 20. rujna kada Venera postaje vaš saveznik! Uložite dodatni trud u ljubavnu komunikaciju. Vrijeme je da se suočite s problemima licem u lice – makar se radilo i o najtežim temama poput nevjere. Iskrenost može spasiti ono što je dragocjeno.

ZDRAVLJE - Vitalni ste i energični pa ste najsretniji ako ste tamo gdje se nešto događa. Mogli biste pretjerivati, što će rezultirati iscrpljenjima. Počnite dan snažnim, kaloričnim doručkom – vaše tijelo treba gorivo za sve avanture koje planirate.

Najbolji dan: 17. rujna

Najlošiji dan: 19. rujna

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

POSAO - Mijenjanje posla ili pokretanje vlastitog biznisa više nije san nego stvarnost. Imat ćete savršen osjećaj za vrijeme, a vaš poslovni instinkt je naoštren kao laser! Kad osjetite pravu priliku, nemojte se libiti zaigrati na kartu rizika.

LJUBAV - Venera u Djevici stavlja kočnicu na vaš romantični žar i budi sumnje oko kvalitete trenutnog odnosa. Jesu li vaši osjećaji dovoljno duboki? Je li partner iskren? Međutim, radikalni potezi sada nisu mudri. Samci, društveni život je vaš spas, a nova lica donose vam i nova uzbuđenja!

ZDRAVLJE - Hrana je vaš lijek ili otrov – ono što jedete izravno utječe na vaše raspoloženje. Birajte mudro! Tjelesne energije imate u izobilju, ali vam psiha poneklad stvara probleme. Jako ste nemirni pa vam treba više mira i sna.

Najbolji dan: 18. rujna

Najlošiji dan: 14. rujna

Jarac 22. 12. - 20. 1.

POSAO - Od 19.9. očekuje vas stihijsko poslovanje pa će vam se potkrasti pogrješke. Budite savjesni u rukovanju s informacijama i dokumentima. Zaboravite na tuđu pomoć – sada se možete osloniti samo na sebe.

LJUBAV - Venerin blagoslov od 20. rujna daje vam samopouzdanje koje baca sjene na svu konkurenciju. Ta nova aura privlačnosti neće proći nezamijećena – suprotni spol obožavat će vašu samouvjerenost. Slobodni, vaš samački status mogao bi uskoro postati prošlost.

ZDRAVLJE - Često ćete biti napeti, iako nećete moći dokučiti uzroke. Planetarni utjecaji su takvi da vas čine nemirnima, što će se nekima od vas odraziti na loš i nekvalitetan san. Opuštajte se meditacijom i biljnim čajevima.

Najbolji dan: 20. rujna

Najlošiji dan: 16. rujna

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

POSAO - Radit ćete na poslovima koji će vam podignuti samopouzdanje. Suradnja s inozemnim partnerima pridonijet će financijskom prosperitetu. Ovo je savršeno vrijeme za kreiranje vizionarskih projekata koji će ostaviti trag.

LJUBAV - Mnogi među vama uspjet će oživjeti vezu i vratiti joj izgubljenu romantiku. Slobodni Vodenjaci, prilike za ljubav dolaze iz svih smjerova – društvene mreže, poslovna i turistička putovanja postaju vaša romantična lovišta. Nova simpatija mogla bi se pojaviti u najmanje očekivanom trenutku!

ZDRAVLJE - Od 19. rujna vaše zdravlje ulazi u uzlaznu putanju! Osjetit ćete kako se energija vraća u vaše tijelo poput bujice. Duhovnost vas poziva – meditacija, joga ili bilo koja praksa koja smiruje um postaje vaš novi hobi.

Najbolji dan: 14. rujna

Najlošiji dan: 19. rujna

Ribe 19. 2. - 20. 3.

POSAO - Tuđa imovina mogla bi postati vaš izvor profita, no svoje ideje držite pod ključem kao tajnu. Rizik i bilo kakve granične aktivnosti mogli bi se pretvoriti u financijski ponor. Neka partnerstva su zrela za prekid!

LJUBAV - Živcirat će vas upletanje rodbine u vašu vezu. Usprkos nedostatku hrabrosti da im se suprotstavite, nemojte dopustiti da vaš ljubavni život postane žrtva tuđih mišljenja. Ozbiljni parovi, velika odluka se bliži – vjenčanje ili probni zajednički život kreću u fazu planiranja!

ZDRAVLJE - Iako imate mnogo energije i izdržljivi ste, ipak ste u razdoblju pojačanog stresa. Ljudi iz vaše posredne ili neposredne okoline prilično će vas umarati, pa ćete morati opreznije birati s kime se družite.

Najbolji dan: 17. rujna

Najlošiji dan: 20. rujna

