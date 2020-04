Veliki vodič: Dovoljno je imati lijekova za sljedeća dva tjedna

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak:Muči vas bijes, ili ste već očajni zbog korone? Sve je normalno

Specifičnost ove situacije mijenja nam uobičajeni rad i s ovim nemamo iskustva, pa svi u hodu učimo. No prvi savjet za sve pacijente je slijediti naputke službenih institucija. Pravila higijene i ponašanja koja je objavio Stožer, za kronične bolesnike vrijede deseterostruko više nego za opću populaciju. Naime, ljudi s kroničnim bolestima su u posebno rizičnoj skupini i to bi trebali imati na umu – pojašnjava specijalist obiteljske medicine dr. Milan Mazalin te ističe kako su socijalna distanca te dobra higijena uz dezinfekciju jamstvo da će pojedinci izbjeći zarazu korona virusom.

– Upravo su bolesnici sa kroničnim bolestima u nezgodnoj situaciji jer je fokus javnosti, ali i zdravstvenog sustava, usmjeren na korona virus i spriječavanje njegova širenja. No to ne znači da dojučerašnje kronične bolesti s kojima smo se borili više nisu prisutne. Samo što im sada pristupamo na drugačiji način i rješavaju se samo hitna stanja – ističe on.

S njim se slaže i prof. dr. sc. Stjepko Pleština, dr. med., specijalist internist, zamjenik ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Zagreb te predstojnik Klinike za onkologiju koji ističe kako zdravstvo sigurno neće dopustiti da ljudi umiru od bolesti, ali da je cilj rasteretiti sustav.

– To znači da smo napravili trijažu i procijenili stanje svakog pojedinog našeg pacijenta te zaključili čije stanje može čekati do tri mjeseca, a tko je u takvom stanju da mu liječenje treba odmah ili za šest mjeseci. Zamolili smo sve naše pacijente s kroničnim bolestima da ne dolaze jer nema potrebe za redovitim kontrolama ako su stabilno te im kontrole odgodili do daljnjega. Ljudi su puni razumijevanja i nismo s tim imali problema. Nema panike, svi moraju shvatiti da je korona virus prolazan, no zbog njega moramo odrediti prioritete. Sve takve naše bolesnike uputili smo da se prvo jave svojim obiteljskim liječnicima i od njih traže savjete što i kako dalje ako imaju nedoumica ili pitanja oko svojeg stanja – pojašnjava prof. Pleština.

Dr. Mazalin ističe da je važno pripaziti na zdravlje kako se kronična bolest ne bi pogoršavala, a u ovim trenucima to je izazovan zadatak.

– Sve što smo prije govorili, da ljudi izlaze i bave se fizičkom aktivnošću, sad je obrnuto. Dakle, nema potrebe izlaziti iz stana ni za što. S nabavkom namirnica i lijekova mogu vam pomoći bližnji ili volonteri. Ne treba strahovati oko nabavke lijekova jer zaliha ima dovoljno, a kod kuće je dovoljno da imate terapiju za naredna dva tjedna. Naime, kod kroničnih bolesti ta se terapija često mijenja, od doze do samih vrsta lijekova, pa nema svrhe nagomilavati lijekove koje možda nećete iskoristiti. Ako ste pri kraju sa količinama, prvi je korak nazvati liječnika obiteljske medicine. On će napisati recept i poslati ga elektronski u vama najbližu ljekarnu gdje će ga podignuti vaš član obitelji ili volonter i donijeti vam ga na kućni prag – savjetuje dr. Mazalin.

Kaže i kako je važno da bolesnici osluškuju svoje tijelo i pojačano prate simptome svoje kronične bolesti kako bi na vrijeme mogli primijetiti ima li promjena.

– To znači da ako imate povišeni tlak, češće mjerite tlak. Ako imate dijabetes, češće mjerite šećer u krvi. Slušajte kako dišete, provjeravajte boli li vas nešto ili se pojavio neki novi i neuobičajeni simptom. U tom slučaju ne treba paničariti, nego se smirite i nazovite liječnika opće medicine. Danas se puno toga može odraditi i procijeniti telefonom, a u slučaju potrebe, liječnik će vam reći da dođete u ambulantu. Treba imati strpljenja prilikom poziva jer je linija samo jedna, a poziva puno, pa se dugo čeka, no to je i dalje najbrži i najjednostavniji način komunikacije – kaže dr. Mazalin.

Ukoliko se simptomi pogoršaju i stanje promijeni, a obiteljski liječnik savjetuje dolazak u ambulantu, posebno se pripremite za izlazak iz stana. Promislite kojom rutom ćete najbrže stići na odredište, uz što manje kontakata s drugim ljudima. Iako su mišljenja oko nošenja maski podijeljena, dr. Mazalin savjetuje da ipak uzmete masku, makar radi psihološkog dojma.

– Kad ljudi vide nekoga s maskom, ne prilaze mu blizu i drže podsvjesno razmak. Zato je dobro da je nosite. Imajte na umu da tijekom hladnog i vjetrovitog vremena ne treba izlaziti, jer stariji ljudi i kronični bolesnici tada se najlakše prehlade pa respiratorne smetnje mogu zamijeniti korona virusom ili se uplašiti da je možda o tome riječ, što može negativno djelovati na njihovo stanje – kaže dr. Mazalin.

Po dolasku u ambulantu treba se pridržavati mjera udaljenosti od drugih i dezinfekcije ruku.

- Ako liječnik procijeni da vaše stanje zahtijeva daljnju obradu i posumnja na zarazu korona virusom, uputit će vas u najbližu Covid ordinaciju. Ako vaše stanje zahtijeva daljnju dijagnostiku, objasnit će vam kako postupiti i što učiniti. Pregledi se nastoje smanjiti na najmanju moguću mjeru i po broju ljudi i po trajanju, no ako je stanje takvo da je nužno usmjeriti vas dalje, liječnik će to svakako učiniti – pojasnio je on.

Prof. Pleština kaže kako bolnice i dalje rade punim kapacitetima za ljude koji su u tijeku s terapijskim zahvatima i postupcima.

– U četvrtak je 356 ljudi u mojoj klinici primilo terapiju, dakle nastavljamo liječenje aktivne bolesti kod svih, pa i kod pacijenata koji imaju novootkrivenu ili sumnjivu bolest i na raspolaganju su im sve terapije, liječenja i kirurški postupci. Onkološki pacijenti su izrazito rizična skupina, a jedinu odgodu u liječenju imaju oni koji nemaju nikakve znakove aktivne bolesti i pravilu su im kontrole svakih šest mjeseci ili jedanput na godinu. Primjerice, ako ste prije devet godina preboljeli rak dojke i nemate nikakvih simptoma, kontrolu koja je zakazana za travanj možete odgoditi i do rujna bez bojazni da će se situacija promijeniti – nastavlja prof. Pleština ističući kako je bolnica pritom poduzela sve dodatne mjere zaštite kako bi pacijenti i osoblje ostali sigurni od zaraze korona virusom.

– HZZO je prilagodio regulativu i omogućili su bolesnicima da se liječe u ustanovi najbližoj mjestu stanovanja. Ondje gdje to nije moguće, upućuje ih se na liječenje dalje. S obzirom na ograničenja u putničkom prijevozu, nadležni liječnik bolesniku izdaje potvrdu kojom od Stožera civilne zaštite može dobiti propusnicu za dolazak do naše ustanove ako putuje iz drugog grada. Pri dolasku svi prolaze trijažu u smislu detektiranja potencijalne epidemiološke izloženosti. To znači da će ih liječnik pregledati, izmjeriti im temperaturu i tek tada im omogućiti ulazak na odjel onkologije onkologije koji posebno štitimo jer znamo da je smrtnost tih bolesnika višestruko veća nego kod zdrave populacije – opisao je postupak predstojnik klinike prof. Pleština.

U slučaju da bolesnik ima respiratorne smetnje ili temperaturu, testirat će ga na korona virus.

– Testom utvrđujemo je li netko pozitivan ili ne, ali postupamo kao i da drugim infekcijama. Dakle, ako bolesnik ima temperaturu i upalu mokraćnog mjehura, isto neće tog dana dobiti kemoterapiju nego ćemo je odgoditi. Razlika je u tome što ću bolesniku s upalom mjehura dati antibiotik i naručiti ga za tjedan dana na kontrolu, a potom će kemoterapiju dobiti za 10 dana, dok kod korone čekamo negativizaciju da ozdravi, pa tek onda slijede nastavak terapije – pojasnio je prof. Pleština.

Ljudima koji dolaze na terapiju savjetuje higijenske mjere kao i kod opće populacije. No kako bi ljudi s kroničnim bolestima koji nisu prisiljeni fizički dolaziti do ambulante izbjegli nepotrebne gužve i izlagali se riziku, dr. Mazalin savjetuje da pripaze na sebe dok su u izolaciji.

– To znači da je imperativ kako redovito trebaju uzimati svoju propisanu terapiju. Dodatno, valja pripaziti na prehranu i fizičku aktivnost u skladu s mogućnostima i prirodom bolesti – zaključio je on.

SAVJETI DR. MAZALINA:

1. Oboljeli od dijabetesa

Prehrana je velika opasnost u ovom periodu jer pretjerana konzumacija hrane zbog dosade i smanjenog kretanja vodi do nagomilavanja kilograma. To može negativno utjecati na niz kroničnih bolesti, osobito na dijabetes. Pokušajte prehranom bolest držati pod kontrolom – kaže dr. Mazalin.

2. Srčani bolesnici

- Ako ste već pod terapijom, treba je redovito uzimati i ne preskakati doze. Osobito valja pripaziti na stres. Ako sve ovo doživljavate iznimno emocionalno, nastojte se smiriti jer stres može dovesti do pogoršanja simptoma. Iznimno je važno da izbjegavate teže fizičke napore. Sad nije vrijeme za veliko pospremanje, pomicanje ormara i kreveta ili renovaciju stana. Svako naglo povećanje aktivnosti će voditi do pogoršanja simptoma – savjetovao je.



3. Alergije

- Ljudi koji pate od alergija trebaju redovito uzimati terapiju kako bi izbjegli simptome alergije koji mogu nalikovati zarazi korona virusom. Izbjegavajte alergene i zaštitite se da ne opterećujete dodatno sustav. Ako vam je sluznica iritirana, bilo koja respiratorna infekcija će se lakše uhvatiti i zato treba biti na oprezu. Svakako izbjegavajte izlaske i svaki doticaj s alergenima – pojasnio je dr. Mazalin ističući kako isto vrijedi i za druge pacijente koji imaju tegobe s disanjem ili otežano dišu.

4. Štitnjača

- Kod bolesti štitnjače također je poželjno izbjegavati stresna stanja, a iznimno je važno redovito uzimati propisanu terapiju kako bi se simptomi držali pod kontrolom – kazao je on.

5. Visoki tlak, bolesti zglobova

Nagomilavanje kilograma zbog smanjenog kretanja i viška hrane utječe i na bolesti poput visokog tlaka te lokomotornih problema sa zglobovima i kralježnicom jer će dodatni pritisak stvoriti tegobe i rezultirati bolovima. Sol iz hrane doprinosi visokom tlaku, pa i na to valja pripaziti. Nastojte paziti da prehrana bude pravilna, uz što više povrća i voća – savjetovao je dr. Mazalin.

Dr. Pleština: ‘Nastavite s redovnom terapijom i kontrolama’

Pacijenti kod kojih postoji sumnja u novootkrivene zloćudne tvorevine, kao i oni pacijenti koji se aktivno liječe od zloćudnih bolesti, obavezno moraju obaviti sve ono što je potrebno - pretrage, konzultacije s liječnikom onkologom i slično - da se nastavi sve ono što moraju odraditi da bi liječenje teklo po planu. Preporuka je da se liječe u najbližoj medicinskoj ustanovi po mjestu stanovanja, kako bi što manje putovali, kaže predstojnik Zavoda za onkologiju KBC Zagreb, specijalist internist, prof. dr. sc. Stjepko Pleština. Jedina skupina pacijenata kod kojih su trenutno zaustavljeni kontrolni pregledi su oni pacijenti koji su završili s liječenjem i sada su u fazi praćenja, i to ako je riječ o pacijentima koji su niskog rizika.

- Procjena je da je kod njih na neko vrijeme bolje izbjeći dolazak u bolnicu, kako bi se rizik od zaraze sveo na minimum. Važno je reći da to mora biti procjena liječnika. Onkolozi koji vode pojedine pacijente odmah su započeli s procjenom kod koga je to moguće i ljude koji su bili naručeni za kontrolne preglede na vrijeme se nazove radi otkazivanja i dogovora kada da se ponovo jave. Svi ostali trebaju se javiti u bolnicu po rasporedu - kaže dr. Pleština. Dodaje kako pacijenti nikako ne bi trebali sami donositi odluku o tome jesu li im neki pregled ili terapija potrebni, već to mora biti u dogovoru s liječnikom.

- Na sreću, zasad ne bilježimo da bi pacijenti sami odustajali od liječenja ili terapije zbog straha od zaraze, a to nikako nije potrebno - dodaje. Čak ni u izvanrednim okolnostima, poput potresa koji je pogodio Zagreb. Unatoč tome što je KBC Zagreb imao oštećenja, u utorak se normalno nastavilo s kemoterapijama, dodaje.

- Također, na ulasku u bolnicu provode se sve mjere zaštite i nastojimo izbjeći dugo čekanje u čekaonicama. Iako je kapacitet bolnice nakon potresa reduciran, imamo mogućnosti osigurati da oni koji moraju čekati čekaju u odgovarajućim uvjetima, uz međusobni razmak i zasad je situacija jako dobra - kaže dr. Pleština. Dodaje kako svim pacijentima treba preporučiti da ne dolaze u bolnicu puno ranije od termina kad su naručeni, upravo da bi se to čekanje izbjeglo.

- Znamo da imamo ljudi koji putuju iz udaljenijih mjesta i vezani su uz prijevoz, pa se nekad zna dogoditi da netko i dva sata ranije bude u Zagrebu. Za takve pacijente imamo prostor u kojem mogu čekati, a sve druge molimo da se drže svog termina - ističe dr. Pleština. Dodaje kako sve pacijente koji trenutno ne moraju dolaziti u bolnicu, treba uputiti da se u slučaju promjena stanja uvijek prvo jave svom obiteljskom liječniku. Ista preporuka vrijedi i u slučaju pretpostavke da netko mora u samoizolaciju, odnosno potvrđena mu je zaraza koronom.

- Kako je riječ o pacijentima koji se često liječe godinama, obiteljski liječnici dobro su upoznati s njihovim stanjem i s postupcima koje u tim slučajevima treba poduzeti, tako da će znati uputiti pacijenta u to što i kako dalje - ističe dr. Pleština.

- I još jednom moramo naglasiti: izuzetno je važno da se onkološki pacijenti pridržavaju svih mjera zaštite od korona virusa, a posebno preporuke da treba ostati kod kuće, odnosno održavati higijenu ruku i prostora, što se posebno odnosi na one koji su pod terapijama. Naime, terapije i lijekovi značajno utječu na njihov imunitet, pa tim mjerama, zapravo, bitno čuvate svoje zdravlje – ističe dr. Pleština.

Dr. Sutlić: Povišeni tlak nosi povećan rizik od komplikacija kod zaraze

Sve vrste kardiovaskularnih bolesti, među kojima je i povišeni tlak, nose povećani rizik od komplikacija u slučaju zaraze korona virusom, pa se srčanim bolesnicima i onima s bolestima krvnožilnog sustava prije svega preporučuje da se dosljedno pridržavaju mjera prevencije zaraze, među kojima je izbjegavanje izlazaka i boravka u većim grupama ljudi. To se osobito odnosi na transplantirane pacijente, posebno one koji su ranoj fazi nakon transplantacije, kojima se preporučuje da ostanu u redovitom kontaktu s liječnikom koji ih vodi.

Foto: Eraxion

- Vrlo je važno da se kardiovaskularni bolesnici i u ovo vrijeme pridržavaju terapije lijekovima, te da vode računa o tome da ih kod liječnika opće prakse telefonski naruče i podignu u ljekarni na vrijeme. Prema informacijama koje imamo, s tim ne bi trebalo biti nikakvih problema, jer su liječnici dobro organizirani i lijekova ima dovoljno - kaže dr. Sutlić. Dodaje kako bi liječnik primarne medicine trebao biti i prva adresa u slučaju bilo kakvih sumnji na promjene stanja ili komplikacije bolesti.

- Najbolje je nazvati liječnika i što vjernije mu opisati simptome koje imate, na temelju čega će on znati procijeniti može li se problem riješiti prilagodbom terapije, ili upućivanjem u kardiološke ili kirurške ambulante te znati uputiti pacijenta gdje treba otići. Treba imati povjerenja u liječnike obiteljske medicine, jer je najčešće riječ o pacijentima koji se liječe dulje vrijeme i oni su dobro upoznati s njihovim stanjem - ističe dr. Sutlić.

S druge strane, oni koji su upućeni u bolnice trebali bi voditi računa o tome da se naruče, odnosno najave telefonom, te da poštuju pravila koja vrijede prilikom dolaska u bolnicu. To se posebno odnosi na obavezu da se naglasi je li riječ o pacijentu kojem je određena samoizolacija, kako bi se rizik od prenošenja zaraze sveo na najmanju moguću mjeru. Naime, zatajivanjem te informacije, u slučaju da bude potvrđeno da je pacijent zaražen, cijeli medicinski tim koji ga je liječio mora u samoizolaciju, što značajno slabi potencijal zdravstvenog sustava.

Kod plućnih bolesnika čak i blage infekcije mogu pogoršati bolest

- Svi plućni bolesnici te ljudi s drugim bolestima dišnog sustava, primjerice alergijama ili astmom, trebaju se držati mjera prevencije zaraze korona virusom, jer kod njih čak i neke blage infekcije mogu izazvati pogoršanje osnovne bolesti i komplikacije. Također, za sve je pacijente jako važno da se pridržavaju redovite terapije - kaže dr. Asja Stipić. Bolnica Sveti duh pripremila je i upute za alergijske bolesnike i bolesnike s astmom, u kojima se posebno ističe potreba da se redovno uzima terapija.

- Dobra kontrola astme ključna je u borbi ovih bolesnika s infekcijom korona virusom. Neki simptomi astme mogu sličiti simptomima uzrokovanima COVID-19. Ipak, simptomi korona virusa, poput povišene temperature, zimice, općeg lošeg stanja, povraćanja, nisu karakteristični za astmu. U slučaju zaduhe, u bolesnika s astmom se u kućnim uvjetima preporuča odmah izmjeriti vršni ekspiratorni protok (PEF), te se javiti nadležnom liječniku radi daljnjeg dogovora - upozorava se u uputama.

Ljudi s alergijskim rinitisom ovih dana mogu imati problema zbog visoke koncentracije peludi breze u Zagrebu. Tipično je da se javlja svrbež nosa, uz obilan, proziran sekret i učestalo kihanje, često i svrbež očiju, a mogu se javiti i astmatski simptomi, poput kašlja i zaduhe. Simptomi poput povišene temperature, zimice, općeg lošeg stanja i povraćanja, tipičniji su za infekcije korona virusom, nego za alergiju, pa o tome treba voditi računa, stoji u preporukama.

- Izuzetno je važno da se pacijenti i u ovoj situaciji pridržavaju redovite terapije, te da vode računa o tome da na vrijeme osiguraju sve potrebne lijekove. Svima preporučujem da naprave svojevrsni akcijski plan, za slučaj da dođe do pogoršanja bolesti, te da prouče koji simptomi mogu upućivati na zarazu COVID-19, kako bi ih znali razlikovati od simptoma osnovne bolesti - upozorava i dr. Mirjana Turkalj. Dodaje kako u Uputama koje je za ovu priliku izradila bolnica Srebrnjak stoji da kod ovih pacijenata postoji rizik od pogoršanja osnovne bolesti, poput astme, ili cistične fibroze, radi simptoma koji su sastavni dio kliničke slike same infekcije.

- Stoga je važno redovito uzimati preporučenu terapiju (primjerice Flixotide, Seretide, Serzyl) te prepoznati znakove pogoršanja bolesti. Tada se trebate javiti svome liječniku ili konzultirajte navedene stručnjake iz ustanova u kojoj se vaše dijete redovito kontroliralo - upozoravaju stručnjaci. Za plućne bolesti, uz sve općenite preporuke, ima i nekih specifičnosti. Tako oboljeli od KOPB-a, dok nemaju simptome zaraze korona virusom, niti sumnje u zarazu, trebaju nastaviti s uobičajenim vježbama disanja, no u slučaju rizika od zaraze, odnosno potvrđene zaraze, trebaju se telefonski konzultirati s liječnikom - upozorava dr. Stipić. Tada će liječnik odrediti koje vježbe smiju nastaviti raditi.

Dr. Pećin: Nema potvrde da neki lijekovi povećavaju rizik, držite se terapije

Iako su zbog broja umrlih uslijed zaraze COVID-19 u prvo vrijeme postojale sumnje da na to možda mogu utjecati neke vrste lijekova koje ti pacijenti koriste, prva istraživanja to nisu dokazala. Zbog toga je i Hrvatsko društvo za hipertenziju (HDH) preuzelo i objavilo stav koji su preuzela međunarodna društva i Europska agencija za lijekove, kaže doc. dr. sc. Ivan Pećin, internist iz KBC Zagreb.

Dodaje kako može biti da među umrlima ima povećani broj ljudi koji su patili od visokog tlaka, no prvenstveno zbog toga što se ta bolest brzo širi i poznato je da kod starijih ljudi izaziva teže komplikacije.

- Mnogo starijih ljudi ima problema s visokim tlakom, često u kombinaciji s drugim kroničnim bolestima, pa se eventualne komplikacije kod zaraze ne mogu odmah povezati direktno s visokim tlakom, ili lijekovima koje uzimaju - kaže dr. Pećin. U službenom stavu koji je objavljen na stranicama HDH ističe se i upozorenje da prekid terapije u nekim slučajevima može izazvati ozbiljne posljedice, pa se ljudima koji se liječe od visokog tlaka nikako ne preporučuje da odluke o tome donose na vlastitu ruku. Za liječnike zasad nema upozorenja da bi kod nekih pacijenata trebali prekidati terapiju radi sigurnosti.

- Osim toga, ne postoji nikakva važnija uputa koju bismo im mogli dati, osim one da se pridržavaju terapije i zdravih navika života, te posebno onih koje vrijede za opću populaciju. Ne izlazite i pridržavajte se svih mjera zaštite, jer se korona virus izuzetno brzo širi. Jedino tako možemo smanjiti udio onih koji će se zaraziti, a onda i za neke rizičnije skupine - ističe dr. Pećin.

