Veliki Y2K buvljak uskoro se vraća u centar Zagreba

Najveći Y2K buvljak u gradu ponovno se vraća, a zagrebački teniski tereni Gem Gardena pretvorit će se u epicentar nostalgije i mode s početka 2000-ih. U subotu, 11. listopada, od 11 do 16 sati, ljubitelji estetike ranih milenijskih godina moći će uživati u četvrtom izdanju popularnog Y2K.

Foto: Y2K Buvljak

Nakon ljetne pauze, ovaj kultni buvljak ponovno oživljava duh vremena Britney Spears, Paris Hilton i Destiny’s Child ere. Na autentičnoj lokaciji, teniskim terenima Gem Gardena u Klaićevoj 3, posjetitelje očekuje više od 250 odabranih Y2K komada. Od minijaturnih torbica, traper suknji i crop topova do prepoznatljivih hot modnih dodataka i reworkanih traper jakni brenda Blur Vintage, buvljak donosi sve što bi se moglo pronaći u ormarima tadašnjih modnih ikona.

OGLAS

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:22 Zagreb: "Razodjeni brzu modu"- prva održiva modna revija u Hrvatskoj | Video: Slavko Midzor/PIXSELL/24sata

OGLAS

„Ovo je naše četvrto, a ujedno i prvo postljetno izdanje, što znači da smo spremni za najjače izdanje dosad. Teniski teren postaje modna pista za sve koji traže unikatne vintage komade koje je teško pronaći drugdje“, poručuju organizatori JelSkupo i Blur Vintage, koji su i ovoga puta pripremili selekciju s naglaskom na autentičnost i održivost.

Foto: Y2K Buvljak

Y2K Buvljak nije samo prilika za kupnju odjeće, već i cjelodnevni događaj koji spaja modu i zabavu. Zagrebački DJ MINDMVE (Mattea Maćaš) zadužen je za glazbeni dio programa, donoseći najveće hitove ranih 2000-ih koji će dodatno pojačati atmosferu, dok će sunčana prognoza i kokteli upotpuniti doživljaj.

Spoj vintage mode, vrhunske glazbe i prepoznatljive zagrebačke lokacije čini Y2K Buvljak nezaobilaznim događajem za sve fashion entuzijaste, kolekcionare i ljubitelje stila koji se vraća u velikom stilu.

Y2K Buvljak, 4. izdanje održat će se u Gem Gardenu (Klaićeva 3) u subotu, 11. listopada, od 11:00 do 16:00 sati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+ OGLAS