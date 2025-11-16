Obavijesti

Filozofija iznad štednjaka PLUS+

Vezene poruke sa zida bile su prvi Instagram naših baka...

Piše Julia Očić,
Vezene poruke sa zida bile su prvi Instagram naših baka...

Zidnjaci su krajem 19. stoljeća postali modni hit europskih domova, a 20-ih i 30-ih godina prošlog stoljeća nezaobilazan ukras seoskih kuhinja. Visjeli su iznad štednjaka i stolova, štiteći kuhinje od čađe i prskanja

Foodstagram, online dating, koncept tredvajfice... Ovi elementi virtualnog svijeta danas su gotovo svima vrlo dobro poznati, no ako vas je ikad zanimalo kako je to sve izgledalo u prošlosti, pravo je vrijeme da zavirite u Etnografski muzej u Zagrebu, gdje je trenutno u tijeku izložba "Sa zida na zid - od vezenih do virtualno dijeljenih vrijednosti". Riječ je o izložbi u čijem su fokusu zidnjaci, odnosno zidne krpe čija je osnovna funkcija bila zaštita zida od prskanja, no kojima su ubrzo dodane i lako pamtljive poruke vezane za promociju osobne higijene, zdrave prehrane, bontona ili morala, a u zbirci Etnografskog muzeja mogu se pronaći i oni čije poruke vrlo često odražavaju prizore iz svakodnevnog života u kućanstvima s početka prošlog stoljeća te pružaju svojevrstan prozor u svijet kakav je bio nekad, prije nego što je nastupilo vrijeme društvenih mreža i vrijeme u kojem nam je život bez interneta gotovo i nezamisliv.

