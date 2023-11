VIDEO 'Black Friday' u Americi: Evo kako je izgledao - kupci su već u 6 ujutro počeli šopingirati

NEW YORK Američki analitičar Eric Matisoff otkrio je da su njujorški trgovci izjavili kako su kupci malo pažljiviji s novcem i da troše više na osnovne proizvode i usluge. To znači da su morali povećati iznos popusta koje imaju na razne proizvode. Najviše se trošilo na kućnu tehniku, elektroniku, računala, igračke i odjeće. No, blagdanska je sezona krenula te su jučer američki kupci potrošili 5.1 milijardi eura, što je povećanje od 5,5% u odnosu na prošlu godinu.