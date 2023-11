VIDEO Berba mandarina u dolini Neretve: Na imanju Petra čak tri generacije sudjeluju u berbi

Berba mandarina u neretvanskom kraju, na usitnjenim parcelama okruženima vodom, lopočima i liskama, donosi veliko uzbuđenje. Brodovi natovareni kištrama preplavljuju kanale i jure prema otkupnim centrima. Posada su uglavnom prijatelji, kumovi i rodbina vlasnika plantaža. Petar Bjeliš iz Opuzena bavi se proizvodnjom mandarina više od 20 godina, a njegovi roditelji imaju nasade još od 70-ih godina prošlog stoljeća. Sadnju je započeo Petrov pokojni djed. U to vrijeme svi su radili u nekim firmama, a uz posao su se bavili i mandarinama. S vremenom su se proširili i uzgoj mandarina im je postao primaran. Berba na njegovoj plantaži započela je krajem rujna i trajat će sve do sredine prosinca, budući da imaju sorte od ranijih do kasnijih. Ove je godine urod mandarina u dolini Neretve jako dobar, možda čak i rekordan. Posljednji takav zabilježen je 2016. godine. Petar i njegova obitelj će imati oko 250 tona, što je duplo više nego lani. No, problem je u maloj otkupnoj cijeni. - Sve nam je poskupilo, cijene rada i repromaterijala su skočile, a otkupna cijena je ostala ista kao i prethodnih godina. Za prvu klasu je 40 centi po kilogramu, a druga klasa je 20 centi. To je loše - rekao je Bjeliš