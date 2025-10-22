Otvorite vrata pećnice do kraja. Na svakoj šarki (zglobu) uočit ćete mali metalni jezičac ili kopču. Pomoću odvijača ili prstiju, podignite ili gurnite te jezičce kako biste zaključali šarke u otvorenom položaju
VIDEO Evo kako rastaviti vrata pećnice za temeljito čišćenje
Jedan korisnik TikToka otkrio je trik pomoću kojeg je temeljito očistio vrata pećnice. Kaže kako neke pećnice imaju vrata koja se mogu lako skinuti pa je moguće očistiti svaki utor u koji se prljavština i mast često zavlače. Također je napomenuo da je s nekih vrata moguće skinuti višeslojno staklo koje se onda lako obriše i očisti.
POGLEDAJTE VIDEO:
Uklanjanje vrata s pećnice
Otvorite vrata pećnice do kraja. Na svakoj šarki (zglobu) uočit ćete mali metalni jezičac ili kopču. Pomoću odvijača ili prstiju, podignite ili gurnite te jezičce kako biste zaključali šarke u otvorenom položaju.
Nakon što su šarke zaključane, lagano počnite zatvarati vrata. Zaustavit će se na otprilike četvrtini puta (tzv. "broil stop" pozicija).
Čvrsto uhvatite vrata s obje strane, podignite ih prema gore i povucite prema sebi. Vrata bi se trebala lako odvojiti od pećnice.
Pažljivo položite vrata na pripremljenu, mekanu površinu s unutarnjom stranom okrenutom prema gore.
Rastavljanje staklenih ploča
Dizajn vrata razlikuje se ovisno o proizvođaču, bilo da je riječ o pećnici marke Gorenje, Bosch ili nekom drugom, no princip je uglavnom sličan. Ako niste sigurni, pretraga na YouTubeu "rastavljanje vrata pećnice + model vaše pećnice" može biti od velike pomoći.
Pronađite vijke koji drže okvir vrata. Obično se nalaze na gornjoj i donjoj strani ili uz bočne rubove.
Pažljivo odvrnite sve vijke. Važan savjet: Organizirajte vijke! Zabilježite ili fotografirajte odakle ste koji vijak skinuli jer često nisu iste dužine i veličine.
Nakon što uklonite vijke, gornji ili donji dio okvira bi se trebao moći podići, oslobađajući staklene ploče. Neki modeli koriste i dvostrano ljepljivu traku, pa ćete možda morati pažljivo odvojiti okvir od stakla.
Pažljivo podignite staklenu ploču. Budite oprezni jer rubovi stakla mogu biti oštri. Staklo je najčvršće kada se prenosi u uspravnom položaju.
Detaljne upute pogledajte u videu:
