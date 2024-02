VIDEO Imate bivšeg koji vam se zamjerio? Po njemu možete nazvati žohara za Valentinovo

SAD - Za samo 15 dolara imate priliku dati ime jednom od naših madagaskarskih siktajućih žohara. To može biti izraz ljubavi, ali i mržnje povodom Valentinova, kaže Debbie Schneiderman, direktorica u Zoološkom vrtu u Bronxu, u New Yorku. Ova tradicija tamo traje godinama, a neki ljudi imena žoharima daju po bivšim partnerima. Ipak, većina ih imenuje po ljudima koje vole i žele razveseliti. Na primjer, roditelji im daju imena svoje djece koja vole bube, a mališani se oduševe kad to čuju.