VIDEO Mačka se igrala lovice s mišem, ali on je dočekao priliku

Iako pripitomljene mačke ne moraju hvatati hranu da bi preživjele, one ne mogu odoljeti nagonu te često uživaju u lovu i jurnjavi naokolo, kao ova u videu koja juriša za mišem, a on djeluje kao da je se ne boji (ili ima 'kasno paljenje'). Iako je to čini se samo igra, mačke ne mogu obuzdati instinkt za lovom. To je usađeno duboko u njihovoj podsvijesti. Stručnjak za ponašanje mačaka, Mikel Delgado, kaže: 'Instinkt im govori da je to ono što trebaju za preživljavanje'. Pojasnio je kako mačke imaju nagon da plijen ulove i donesu ga na sigurno mjesto gdje ga mogu u miru pojesti ili ostaviti za kasnije kada budu gladne. Također, ako su site i zadovoljne tretmanom svojih vlasnika, tada će mu ponekad mrtvu ili ozlijeđenu životinju donijeti kao igračku, da se zajedno zabavljaju. To je poruka: 'Želim se igrati s tobom'. Srećom, miš iz naše priče je preživio, sakrio se u žbunje i čekao da se mačka umori i ode. A i vlasnica je odahnula jer nije dobila 'poklon'.