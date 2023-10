VIDEO Obilazimo grobove najmilijih, donosimo cvijeće, ali znate li zašto palimo lampaše?

SVI SVETI - Blagdan Svih svetih slavi se svake godine 1. studenoga te je proglašen državnim blagdanom. To je dan kojim Katolička crkva slavi kanonizirane svece te one koji su ostvarili ideal kršćanskoga života. Odlazak na grobove naših najmilijih običavao se raditi na Dušni dan, jedan dan nakon Svih svetih kada se zapravo prisjećamo onih koji su napustili ovaj svijet paleći lampione i moleći za spas njihovih duša. Upravo u tome je i simbolika lampiona i svijeća za groblje. Svjetlo koje 'hrani' rastopljeni vosak svijeće simbol je Isusa Krista. Goruća svijeća označava Kristovu nazočnost, na oltaru, kod evanđelja, pred tabernakulom i izloženim Presvetim. Osim toga, svijeća prati i krštenikov život. On se uz zapaljenu svijeću rađa, umire i putuje prema grobu. Upravo je voštana svijeća simbol života koji dogorijeva u materijalnom smislu, baš poput ovozemaljskog života.