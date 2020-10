Video pokazuje kako se lako korona može proširiti među pjevačima

Pretpostavlja se da se respiratorne kapljice brzo sliježu na jednom do dva metra od osobe koja ih emitira, no snimka pjevača pokazala je da se većina kapljica kod pjevanja ne sliježe brzo

<p>Produkcija reality showa 'The Masked Singer' zatvorena je prošlog mjeseca nakon što je nekoliko članova tima bilo zaraženo Covidom-19, što je tek jedan od primjera za to da se korona virus relativno lako prenosi među ljudima koji zajedno pjevaju. Zbog toga su vlasti u nekim državama zabranile grupno pjevanje - dakle rad zborova i sličnih pjevačkih skupina.</p><p>Tako je u Novom Južnom Walesu, na primjer, zborsko pjevanje zabranjeno, a postoje pravila vezano uz pjevanje na svadbama i noćnim klubovima. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Mali Gabrijel 'skinuo' Mišu Kovača</p><p>Studija, u okviru koje se snimalo raspršivanje kapljica i aerosola dok osoba pjeva pokazala je da pjevanje može donijeti rizik od infekcije, posebno ako je riječ o više ljudi koji pjevaju zajedno u slabo prozračenoj prostoriji.</p><p>Snimka osobe koja pjeva ljestvicu 'do-re-mi-fa-so-la-ti-do', omogućila je da se prati emisija kapljica i aerosola. Otkriveno je da su neki glasovi poput 'do' i 'fa', generirali više aerosola od drugih. Također, smjerovi emisije virusa mijenjaju se s različitim suglasnicima u pjevanju. </p><p>Smjernice za kontrolu infekcije pretpostavljaju da se respiratorne kapljice brzo sliježu na jednom do dva metra od osobe koja ih emitira, no ova je snimka pokazala da se većina kapljica ne sliježe brzo, već slijede protok zraka u prostoru. Stoga ove kapljice, bez odgovarajuće ventilacije mogu dulje potrajati u aerosolnim oblacima.</p><p>Te nam snimke mogu djelomično objasniti veće stope zaraze Covidom-19 tijekom grupnog pjevanja. Otkrića se temelje na pjevanju jedne osobe, no mogu se primijeniti na pjevanje u bilo kojim skupinama, poput crkava, škola i društvenih okupljanja, gdje je mogućnost zaraze visoka. </p><h2>Zašto je zborsko pjevanje rizično? </h2><p>Od ožujka znamo za potencijal grupnog pjevanja kod prijenosa SARS-CoV-2, virusa koji uzrokuje COVID-19. U ovom dobro dokumentiranom primjeru iz SAD-a, 87 posto od 61 osobe koja je bila na 2,5-satnoj zborskoj probi zarazila se, a dvije osobe su umrle. Jedna pjevačica imala je blage simptome tijekom probe.</p><p>Znamo da je socijalno distanciranje učinkovito u smanjenju rizika širenja tijekom normalne socijalne interakcije. Međutim, pjevanje u grupi i u zatvorenom, slabo prozračenom okruženju može stvoriti više aerosola od govora. Kad pjevamo, glas puštamo glasnije i često ga dulje zadržavamo, što stvara uvjete koji mogu povećati širenje SARS-CoV-2.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se šire kapljice aerosola dok pjevamo</p><p>Kad su istraživači analizirali rezultate iz primjera američkog zbora, procijenili su da se rizik od infekcije mogao prepoloviti skraćivanjem probe. Naime, kumulativna izloženost aerosolu za skupinu ljudi koji pjevaju i razgovaraju u zatvorenom okruženju može biti veća nego kad smo s jednom osobom koja se nakašlja blizu nas, na primjer. </p><h2>Kako možemo pjevati zajedno, sigurno?</h2><p>Pjevanje s vašeg kauča, tako da se uključite u zajedničko pjevanje putem neke aplikacije za sastanke, jedan je od sigurnih načina za nastavak pjevanja u grupi ili zboru. Ostale mogućnosti za sigurnije grupno pjevanje sada i u budućnosti uključuju:</p><p>- pjevanje vani, ili u dobro prozračenoj prostoriji s velikim otvorenim prozorima<br/> - fizičko distanciranje od najmanje dva metra između pjevača <br/> - kratke probe i izvedbe kako bi se izloženost kapljicama svela na najmanju moguću mjeru<br/> - pjevušenjem, a ne pjevanjem za vrijeme proba, jer neki suglasnici generiraju najviše aerosola<br/> - tiho pjevajući (uz mikrofon) jer ćete tako vjerojatno emitirati manje aerosola<br/> - uz prethodno testiranje pjevača na virus i procjenu čimbenika rizika za pojedine pjevače na temelju dobi, kroničnih bolesti i drugih čimbenika rizika za Covid-19. Oni s visokim rizikom trebali bi izbjegavat druženje uz pjevanje.<br/> - maske i štitnici ne štite u potpunosti, jer omogućavaju prolaz aerosola kroz prorez ispod ili sa strane maske, zbog snažnih udaha tijekom pjevanja<br/> - tako da kombinirate više mjera zajedno: fizičko distanciranje, kraće izvedbe, otvorene prozore ili pjevanje vani, korištenje štitnika te isključivanje rizičnih osoba s proba dok rizik od zaraze postoji, prenosi portal <a href="https://www.iflscience.com/health-and-medicine/this-video-shows-just-how-easily-covid-19-could-spread-when-people-sing-together/?fbclid=IwAR2VqsfAjlTyjJdfdJoPT18PfiGLBUwt92fUs7FZNBiHIl57tBJ_KheFA_0">IFL Science.</a> </p>