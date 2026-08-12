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OD 19:15 SATI

VIDEO Pratite uživo potpunu pomrčinu iznad Španjolske

Piše Bruno Serdar,
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VIDEO Pratite uživo potpunu pomrčinu iznad Španjolske
Foto: NASA
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Dok će u Hrvatskoj biti moguće vidjeti samo djelomičnu pomrčinu Sunca, na sjeveru Španjolske spektakl će biti potpun. Sretnici koji će od tamo gledati imat će priliku vidjeti potpunu pomrčinu Sunca

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Kako i ostatak svijeta ne bi ostao zakinut za ovaj rijetki nebeski fenomen, NASA je osigurala video prijenos uživo iz Španjolske. U njihovom prijenosu, koji počinje u 19:15 sati, gledatelji će imati priliku vidjeti potpunu pomrčinu Sunca, koja će iz Hrvatske, primjerice, biti vidljiva tek 2081. godine.

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NASA-in video prijenos potpune pomrčine Sunca pogledajte u videu:

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