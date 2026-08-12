Dok će u Hrvatskoj biti moguće vidjeti samo djelomičnu pomrčinu Sunca, na sjeveru Španjolske spektakl će biti potpun. Sretnici koji će od tamo gledati imat će priliku vidjeti potpunu pomrčinu Sunca
OD 19:15 SATI
VIDEO Pratite uživo potpunu pomrčinu iznad Španjolske
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Kako i ostatak svijeta ne bi ostao zakinut za ovaj rijetki nebeski fenomen, NASA je osigurala video prijenos uživo iz Španjolske. U njihovom prijenosu, koji počinje u 19:15 sati, gledatelji će imati priliku vidjeti potpunu pomrčinu Sunca, koja će iz Hrvatske, primjerice, biti vidljiva tek 2081. godine.
NASA-in video prijenos potpune pomrčine Sunca pogledajte u videu:
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