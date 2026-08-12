Jeste li spremni? Večeras nas čeka dvostruki spektakl na nebu - pomrčina Sunca i kiša Perzeida

Ljubitelji astronomskih fenomena u srijedu, 12. kolovoza, doći će na svoje. Hrvatsku i veći dio Europe očekuje rijedak nebeski događaj: djelomična pomrčina Sunca koja će se dogoditi u sumrak, a samo nekoliko sati kasnije, u idealnim uvjetima potpune tame, noćno nebo obasjat će maksimum meteorskog roja Perzeida, popularnih "suza svetog Lovre".

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Pokretanje videa... 00:57 Potpuna pomrčina Sunca u Sjevernoj Americi | Video: 24sata/REUTERS

Pomrčina Sunca u zalasku

Prvi dio ovog nebeskog spektakla, djelomična pomrčina Sunca, bit će vidljiv iz cijele Hrvatske, no njezin će se tijek odvijati nisko na zapadnom horizontu, neposredno prije zalaska naše zvijezde. Upravo ta činjenica daje joj posebnu draž. Početak pomrčine očekuje se oko 19:25 sati za Zagreb, dok će u zapadnijim gradovima poput Rijeke i Pule započeti minutu ili dvije kasnije. U Splitu i Zadru Mjesec će početi zaklanjati Sunce u 19:29, a u Dubrovniku u 19:30.

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Najimpresivniji prizor bit će vidljiv iz zapadnih dijelova zemlje, posebice Istre i Kvarnera, gdje će Mjesec u jednom trenutku prekriti više od 90 posto Sunčevog diska, stvarajući dramatičan prizor srpa na nebu koje mijenja boje. Prema istoku zemlje, postotak prekrivenosti bit će nešto manji, ali i dalje iznimno dojmljiv. Nažalost, zbog zalaska Sunca, iz Hrvatske nećemo vidjeti sam maksimum pomrčine, no promatranje njezinih početnih faza uz horizont bit će jedinstveno iskustvo. Za uspješno promatranje ključno je pronaći lokaciju s čistim i otvorenim pogledom prema zapadu, poput morske obale, planinskih vrhova ili prostranih polja.

Dok će Hrvatska uživati u djelomičnoj pomrčini, potpuna pomrčina, prva u kopnenoj Europi od 1999. godine, bit će vidljiva u uskom pojasu koji se proteže preko Grenlanda, Islanda i sjeverne Španjolske.

Kako sigurno promatrati Sunce: Vid je neprocjenjiv

Foto: MIKE BLAKE

Stručnjaci i astronomska društva, uključujući NASA-u, neprestano upozoravaju na opasnosti izravnog gledanja u Sunce. Čak i kada je djelomično zaklonjeno, Sunčeva svjetlost može prouzročiti trenutačna i trajna oštećenja vida. Obične sunčane naočale, bez obzira na to koliko su tamne, ne pružaju apsolutno nikakvu zaštitu. Isto vrijedi i za improvizirana rješenja poput začađenih stakala, starih negativa ili CD-a.

Jedini siguran način za izravno promatranje jesu certificirane naočale za pomrčinu koje zadovoljavaju međunarodni sigurnosni standard ISO 12312-2. Te su naočale tisućama puta tamnije od običnih sunčanih naočala. Alternativa je staklo za zavarivanje, no isključivo ono s gradacijom (gustoćom) 14 ili višom. Prije svake upotrebe, nužno je provjeriti jesu li naočale ili filtri oštećeni, izgrebani ili probušeni. Ako primijetite bilo kakvo oštećenje, odmah ih bacite.

Nikada, ni pod kojim uvjetima, ne gledajte kroz dalekozor, teleskop ili objektiv fotoaparata koji na prednjoj strani nema postavljen odgovarajući solarni filtar. Koncentrirane Sunčeve zrake trenutno će probiti zaštitne naočale koje nosite i uzrokovati teško oštećenje oka. Detaljne upute za sigurno promatranje pomrčina dostupne su na stranicama vodećih svjetskih agencija.

Najsigurnija metoda za sve koji nemaju odgovarajuću opremu jest metoda projekcije. Dovoljno je uzeti komad kartona, probušiti na njemu malu rupicu i okrenuti se leđima Suncu. Sliku Sunca zatim projicirajte na drugu površinu, poput bijelog papira ili zida. Na taj način sigurno možete pratiti kako Mjesečeva sjena polako "odgriza" komad Sunčevog diska.

Nakon Sunca, na scenu stupaju "zvijezde padalice"

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL | Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL/Nova TV

Kada Sunce zađe i posljednji tragovi pomrčine nestanu s horizonta, počinje drugi čin nebeske predstave. U noći s 12. na 13. kolovoza događa se vrhunac aktivnosti meteorskog roja Perzeida. Ove godine uvjeti za promatranje su doslovno savršeni. Vrhunac se poklapa s fazom mladog Mjeseca, što znači da njegovo svjetlo neće nimalo ometati promatranje. Nebo će biti potpuno tamno, omogućujući da se vide i oni najsitniji i najmanje sjajni meteori.

Perzeidi su zapravo sićušne čestice prašine i leda koje je za sobom ostavio komet Swift-Tuttle. Kada Zemlja na svom putu oko Sunca prođe kroz taj oblak ostataka, čestice velikom brzinom ulaze u našu atmosferu i sagorijevaju, stvarajući svjetlosne tragove koje vidimo kao "zvijezde padalice". U idealnim uvjetima, daleko od gradske rasvjete, astronomi predviđaju da će se moći vidjeti između 80 i 100 meteora po satu.

Za razliku od pomrčine, za promatranje Perzeida nije potrebna nikakva oprema. Dapače, dalekozori i teleskopi samo smanjuju vidno polje. Najbolje je pronaći što tamniju lokaciju, udobno se smjestiti na ležaljku ili deku i jednostavno uživati u pogledu. Potrebno je petnaestak do trideset minuta da se oči u potpunosti priviknu na tamu, stoga izbjegavajte gledanje u zaslon mobilnog telefona. Meteori se mogu pojaviti na bilo kojem dijelu neba, stoga je najbolje usmjeriti pogled prema najtamnijem području i biti strpljiv. Najviše aktivnosti očekuje se iza ponoći, a pogotovo u ranim jutarnjim satima, pred svitanje. Lokacije poput parkova prirode Velebit, otoka Visa, Mljeta ili Malog Lošinja, poznatih po iznimno tamnom nebu, pružit će nezaboravno iskustvo.

Gdje organizirano promatrati pomrčinu?

Zagreb: Na sljemenskom tornju otvoren vidikovac koji su Zagrepčani čekali desetljećima | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Brojna astronomska društva diljem Hrvatske organiziraju javna promatranja uz stručno vodstvo i sigurnu opremu. Ako nemate vlastite certificirane naočale, ovo je najbolji način da doživite pomrčinu.

Zagreb: Zvjezdarnica Zagreb (Opatička 22) organizira besplatan program za građane koji počinje u 18:00 sati. Uključuje predavanje, promatranje kroz teleskope opremljene solarnim filtrima te prijenos uživo potpune pomrčine iz Španjolske.

Zagreb (Sljeme): Na vidikovcu OIV tornja na Sljemenu organizira se poseban program koji uključuje promatranje pomrčine, predavanje i kasnije promatranje Perzeida. Program počinje u 19:00 sati, a ulaznice je potrebno osigurati unaprijed.

Split: Udruga Zvjezdano selo Mosor organizira promatranje na svojoj zvjezdarnici. Program započinje u 19:15 sati promatranjem pomrčine, a nastavlja se predavanjem i promatranjem Perzeida nakon zalaska Sunca.

Rijeka: Akademsko astronomsko društvo Rijeka organizira promatranje s terase Astronomskog centra Rijeka s početkom u 19:00 sati.

Zadar: Astronomska udruga Zadar poziva građane na promatranje na lokaciji Pozdrav Suncu, gdje će biti postavljeni teleskopi sa zaštitnim filtrima.

Preporučuje se da provjerite i programe lokalnih astronomskih društava u vašem gradu za dodatne informacije.

*uz korištenje AI-ja