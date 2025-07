VIDEO Ribafish uz dupine plivao do Novigrada: 'Ovo je dokaz da je naše more čisto i puno života'

Projekt RokPoluotok je sportsko-edukativna inicijativa koja kroz plivanje oko istarskog poluotoka povezuje ljude s prirodom i promovira važnost očuvanja čistog mora. Vođen entuzijazmom Domagoja Jakopovića Ribafisha, projekt okuplja djecu, roditelje i lokalne zajednice u aktivnostima koje potiču ekološku svijest i zdrav način života. Kroz svaki preplivani kilometar i zajedničke dočeke, RokPoluotok slavi ljepote Jadrana i potiče odgovornost prema okolišu.

Tijekom posljednje dionice plivanja Ribafish je doživio poseban susret s dupinima.

- Došlo je par dupina, onih dobrih, bar se nadam da su bili dobri. Ja sam ih vidio ispred sebe, ali nikad nisi siguran koliko su pouzdani, bolje ne prilaziti previše. Ipak, prekrasna su, divna stvorenja, a mogu plivati i do deset puta brže od čovjeka - rekao je Ribafish, naglašavajući kako je to još jedan dokaz da je naše more čisto i bogato životom.

Projekt napreduje prema planu, do sada su prešli 58 kilometara od zacrtanih 100, održali su šest dočeka, a pred njima je još šest putovanja i druženja. Svaki otok koji su posjetili doživljavao je ovaj događaj kao pravu feštu, no Ribafish ističe da je situacija u Istri nešto drugačija.

- Ljudi rade, djeca su u kampovima, pa je odaziv nešto manji nego na otocima, ali i tamo je oko 50 do 60 klinaca na plaži svaki put - istaknuo je.

Uz brojne lijepe trenutke, Ribafish nije propustio podijeliti i šaljivu anegdotu.

- Progutao sam meduzu, i nije baš neki okus. Kao da je netko prije vas sažvakao gumeni bombon, tako da ne preporučujem - našalio se.

Projekt RokPoluotok nastavlja svoj put prema cilju, a završna etapa planirana je za 16. srpnja u Umagu. Tamo će se okupiti sudionici i lokalna zajednica kako bi zajednički proslavili uspjeh ove jedinstvene sportsko-ekološke inicijative koja povezuje ljude i prirodu uz poruku očuvanja našeg prekrasnog Jadrana.