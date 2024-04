MAGNITUDA 4,7 PO RICHTERU

Ispovijesti Njujorčana nakon snažnog potresa: 'Otkad znam za sebe ovdje toga nije bilo!' U petak u 10:23 po lokalnom vremenu potres magnitude 4,7 pogodio je New Jersey, nedaleko New Yorka u SAD-u. Za sada nema informacija o materijalnoj šteti ili ozlijeđenima, a prema EMSC-u nema straha od tsunamija. Pričali smo s Amerikancima na ulicama New Yorka koji su nam kazali kako ih je preplašio potres jer oni u New York nisu baš česta pojava.

Kopiranje linka