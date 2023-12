VIDEO Stanari su ulicu pretvorili u božićnu bajku svojim novcem

AUSTRALIJA - Radimo to za zajednicu, jer vidjeti sreću i radost na licima djece je neprocjenjivo, rekao je Brian Carr ispred svoje kuće na jugozapadu Sydneya. On je započeo tradiciju raskošnim ukrašavanjem svoje kuće i okućnice božićnim svjetlima i ukrasima. Čak je unajmio dizalicu kako bi omotao lampice oko rasvjetnog stupa na cesti. Malo pomalo to su počeli raditi i susjedi pa je njihova ulica Swansona Avenue postala atrakcija. Mnogi dolaze da bi osjetili božićni duh i fotkali se tamo.