VIDEO Crveni rakovi zaboravili se pariti zbog suhog vremena

AUSTRALIJA - Ove godine su rakovi migrirali tek u veljači, rekao je Brendan Tiernan, koordinator terenskog programa za ugrožene vrste za Parkove Australije, dodajući da su to učinili u manjem broju. Izuzetno suho vrijeme uzrokovalo je povijesnu dvomjesečnu odgodu godišnje migracije crvenih rakova na otoku Christmas. Rakovi inače migriraju iz unutrašnjosti otoka do obale kako bi se parili, i to u toliko velikom broju da se ceste moraju zatvoriti. Ima ih preko 100 milijuna i zakonom su zaštićeni.