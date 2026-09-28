VIDEO U Bjelovaru se otvaraju najmodernije terme u Hrvatskoj - pogledajte cijene ulaznica
U kompleksu je pet unutarnjih i pet vanjskih bazena, među kojima i olimpijski, četiri saune, teretana, sportski i rekreacijski sadržaji te restoran. Vanjski bazeni otvorit će se tek iduće godine u svibnju jer je sada prehladno. Tri sata kupanja radnim danom stajat će sedam eura, a cjelodnevna ulaznica 16 eura radnim danom, odnosno 21 euro vikendom i blagdanom. Umirovljenici, osobe s invaliditetom, branitelji, studenti i srednjoškolci za tri sata kupanja u prijepodnevnim satima platit će pet eura. Cjelodnevna obiteljska ulaznica za dvoje odraslih i dvoje djece stajat će 44 eura radnim danom, odnosno 56 eura vikendom i blagdanom.