VIDEO U Bjelovaru se otvaraju najmodernije terme u Hrvatskoj - pogledajte cijene ulaznica

PUTNIKA IMA

VIDEO Ivan je 'uskočio' umjesto ZET-a i vozi ljude do bolnice: 'Pomoći ću koliko god treba' Što se mene tiče, ja ću voziti po voznom redu ZET-ovog busa koji prolazi pored KB Dubrava, poručio je za N1 Ivan Kaspret iz firme Kaspret Travel. On je odlučio priskočiti u pomoć građanima koji i trebaju prijevoz od okretišta Dubrava do KB Dubrava dok traje štrajk radnika ZET-a."Jučer sam bio na putu, u Međugorju. U povratku sam vidio da će biti štrajk u Zagrebu i odlučio pomoći kome treba prijevoz do bolnice", rekao je.

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