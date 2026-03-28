Dok mnogi u devetom desetljeću života biraju mirniji tempo, Đurđa Tedeschi, majka poduzetnika Emila Tedeschija, pokazuje kako godine ne moraju biti prepreka aktivnom životu
VIDEO U sjajnoj formi! Ovako trenira Đurđa Tedeschi (82)
Đurđa Tedeschi (82), majka poduzetnika Emila Tedeschija, pokazala je zavidnu formu u videu koji je na TikToku objavio Denis Dilberović, dubrovački fitness trener i magistar kineziologije. Na snimci se vidi kako Tedeschi uz njegovu pomoć izvodi zahtjevne vježbe uz zavidnu stabilnost i kondiciju.
- Godine su samo broj, I dalje se kreće. I dalje ne odustaje - napisao je Dilberović ispod objavljene snimke, na kojoj Đurđa Tedeschi izvodi vježbe istezanja, radi s utezima i drugim spravama.
Umirovljena sutkinja godinama se ističe u javnom životu besprijekornim stilom odijevanja kojim na eventima često zasjeni i mnogo mlađe dame. Iako prabaka, iznimno je aktivna i posvećuje pažnju zdravlju.
