GODINE? KAKVE GODINE?

VIDEO U sjajnoj formi! Ovako trenira Đurđa Tedeschi (82)

Piše Anja Đuranić,
Foto: Denis Dilberović/TikTok

Dok mnogi u devetom desetljeću života biraju mirniji tempo, Đurđa Tedeschi, majka poduzetnika Emila Tedeschija, pokazuje kako godine ne moraju biti prepreka aktivnom životu

Admiral

Đurđa Tedeschi (82), majka poduzetnika Emila Tedeschija, pokazala je zavidnu formu u videu koji je na TikToku objavio Denis Dilberović, dubrovački fitness trener i magistar kineziologije. Na snimci se vidi kako Tedeschi uz njegovu pomoć izvodi zahtjevne vježbe uz zavidnu stabilnost i kondiciju.

@denisdilberovic Godine su samo broj. 82 godine. I dalje se kreće. I dalje ne odustaje. #disciplina #motivacija #nevergiveup #godinesusamobroj #trening ♬ original sound - Denisdilberovic

- Godine su samo broj, I dalje se kreće. I dalje ne odustaje - napisao je Dilberović ispod objavljene snimke, na kojoj Đurđa Tedeschi izvodi vježbe istezanja, radi s utezima i drugim spravama.

Umirovljena sutkinja godinama se ističe u javnom životu besprijekornim stilom odijevanja kojim na eventima često zasjeni i mnogo mlađe dame. Iako prabaka, iznimno je aktivna i posvećuje pažnju zdravlju. 

Dubrovnik:; Đurđa Tedeschi u bijeloj modnoj kombinaciji u centru grada | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

