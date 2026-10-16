TRETMANI UZ DOGOVOR
VIDEO Veliko srce Virovitičanke: Besplatno radi obrve ženama koje su se liječile od raka
U mjesecu podizanja svijesti o raku dojke, Virovitičanka Ana Suzić odlučila je pružiti podršku ženama koje se suočavaju s posljedicama bolesti i onkološkog liječenja. U svom kozmetičkom salonu 'Ana Suzić Make up' besplatno obnavlja obrve ženama koje su ih izgubile tijekom liječenja. Svoju inicijativu ne ograničava samo na listopad, mjesec posvećen podizanju svijesti o raku dojke. Ana poručuje kako će besplatne tretmane nastaviti pružati i nakon listopada, uz prethodni dogovor.