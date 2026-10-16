VIDEO Veliko srce Virovitičanke: Besplatno radi obrve ženama koje su se liječile od raka

FEŠTA NAKON AJAXA

Pogledajte ludnicu u svlačionici Hajduka: 'Je*eno ste sjajni...' Pokazali smo identitet, ponosan sam da smo pokazali da smo Hajduk. To smo mi. Je*eno ste sjajni, dečki! Ali u listopadu smo, pred nama su novi izazovi. Ovo je tek jedna utakmica. I u sljedećoj želim vidjeti isto, ali danas sam uživao jer, je*iga, ovo je bilo prekrasno, rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon rušenja Ajaxa, a onda je momčad zaplesala uz hit "Freed From Desire".

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