ZADAR - Neuobičajeno visoke temperature za ovo doba godine potakle su cvatnju badema. U četvrtak će se temperature u Zadru penjati do 16 stupnjeva, a slično će biti i u petak, kažu u DHMZ-u. Za vikend možemo očekivati kišu, a sljedeći tjedan pad temperature. Za procvjetala stabla badema bitno je da više ne bude mraza, no u to ne možemo biti sigurni.