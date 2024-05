'Vidio sam ženin skriveni folder s fotkama i zaledio se od šoka'

Anonimni muškarac pod imenom Thomas našao se u vrlo nezavidnoj situaciji, pa je u manjku opcija odlučio zavapiti za pomoć na internetu. Ispričao je svoju priču i zatražio nepoznate ljude da ga savjetuju, pošto ne poznaju niti njega, a niti njegovu suprugu. Thomas je oženio Carmen nakon 10 mjeseci veze, a poznaju se godinu dana.

Kako kaže, problem je nastao jedan dan kad je bio sam kod kuće i pokvario mu se laptop, a morao je hitno poslati mail. Uzeo je ženin tablet bez pitanja i vidio da ima otvoren anonimni prozor u svom internetskom pretraživaču na kojem je otvoren dokument s fotografijama pod nazivom 'X'. Carmen je druga Thomasova supruga, a s prvom je bio u braku tri godine.

- Očekivao sam prevaru ili nage fotografije, no našao sam nešto mnogo gore. Folder je bio prepun fotografija moje bivše žene, od dana našeg vjenčanja. Bilo ih je više od 500, a posljednja je ažurirana prije samo pet dana. Ona je zumirana na svim fotkama i ostatak fotografije je odrezan.

Šokirani muškarac shvatio je da Carmen sve više pokušava frizurom i načinom odijevanja nalikovati njegovoj bivšoj supruzi.

- Zaledio sam se od šoka. Gledao sam te fotografije u nevjerici i odmah mi je pozlilo. Ne znam što da učinim, ne razumijem što se dogodilo ni kako da sad to riješim i kažem joj što sam vidio - napisao je Thomas Brightsideu.

Iz Brightsidea su mu savjetovali da proba pristupiti supruzi otvorena srca kako bi riješili sve moguće nesporazume koji su se mogli dogoditi, te da zatraži od nje objašnjenje situacije. Također, da postavi zdrav granice u braku stvari koje tolerira, a koje ne, te da po potrebi zatraži stručnu pomoć.