Vidjela je duh djeteta kako leži do njezine bebe, prestravila se

Maritza Cibuls (32), majka dvoje djece iz SAD-a, smijala se kao luda kada je shvatila zbog čega cijelu noć nije mirno spavala. Večer prije stavila je 18-mjesečnog sina na spavanje. Kasnije je pogledala u monitor kojim nadzire dječju sobu i pored njega ugledala lik drugog djeteta, izgledalo je kao da duh spava u krevetiću tik do njezine bebe. Prestravila se.

POGLEDAJTE VIDEO o paranormalnim pojavama u jednom američkom gradiću:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pokušala je ignorirati prizor koji je vidjela vjerujući kako je oči varaju i otišla je spavati. Ali, noću joj nešto nije dalo mira, neka jeza se uvukla u nju pa je ustala iz kreveta, uzela svjetiljku u ruke i otišla provjeriti sina, no sve se činilo normalnim.

- Nisam pronašla ništa neobično u krevetiću. Gledala sam naokolo misleći da je to možda zbog sline na plahti, ali sve je bilo suho. Sama sebi sam rekla da je na plahti vjerojatno neka mrlja koja daje obris duha i otišla spavati, ali vraćala sam se tri puta tijekom noći u dječju sobu i provjeravala - prisjetila se situacije koja sada nasmijava mnoge.

- Neprestano sam u krevetu otvarala oči i gledala u monitor. Provjeravala sam je li se duh kretao. Napokon sam se u jednom trenu opustila, no tada se moj sin okrenuo i sve je krenulo ispočetka, ponovno sam bila u nekoj pripravnosti, ali svaki put kada sam ga pogledala, sve je bilo u najboljem redu. Spavala sam s monitorom prilijepljenim za lice, zvuk i svjetlost ekrana sam stavila na maksimum - nastavila je Maritza.

Tek ujutro je shvatila što ju je to toliko prestravilo

- Bilo je toliko očito. Ispod plahte se nalazilo nešto, a to je zapravo bila naljepnica s dječjim licem na madracu. Prije se nije vidjela jer uvijek stavljamo zaštitni nadmadrac, ali ovaj put ga je moj suprug zaboravio staviti. Mogla bih ga 'ubiti' - ispričala je u šali na Facebooku i objavila fotografiju 'duha'.

- Moj suprug je radio te noći, bili smo sami pa me je to još više izbezumilo. Poslala sam mu fotografiju, i mojoj mami i prijateljicama. Svatko od njih je imao drugačije objašnjenje. Kada sam suprugu kasnije ispričala što sam zapravo vidjela, smijao se do suza - dodala je, a prenosi Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: