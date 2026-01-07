Hit među Hrvatima je hotel u kojem do interneta možete samo na zahtjev. Do tog alpskog raja - Vile Planinka - vodi vijugava cesta na 900 m Hotelske sobe ‘odjevene’ su u drvo i opremljene prirodnim materijalima...
Sve prirodno i zdravo PLUS+
Vila Planinka udaljena je 20 km od Ljubljane: Planinarski dom postao je vrhunski hotel...
Čitanje članka: 3 min
Samo tridesetak minuta od Ljubljane, s pogledom na Alpe, smjestila se Vila Planinka. Već vijugava cesta do Zgornjeg Jezerskog, koja vas vodi prateći tok rijeke Kokre, ostavlja vas bez daha. A na otprilike 900 metara nadmorske visine smjestila se Vila Planinka, mali obiteljski hotel dugačke tradicije i vrhunske priče.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+