Deset trikova uz koje će djeca lakše prihvatiti vaše odluke i granice koje im postavite

Većina djece zapravo je poslušna, odnosno rado će poslušati roditelja koji mu da neki zadatak ili nešto zatraži od njega, jer žele pridobiti naše povjerenje i potvrdu u očima roditelja. Ponekad, međutim, jednostavno moraju iskušavati naše granice, pa se može činiti da imate posla s 'najzločestijim klincem u kvartu'. No uz malo strpljenja i taktike, bez vikanja, prijetnji i mahanja rukama kao da ste poludjeli, relativno ih je lako nagovoriti na suradnju, piše klinička psihologinja dr. Laura Merkham na svom blogu Aha! Parenting.

Evo nekoliko njenih prijedloga o tome kako svladati otpor djeteta u svakodnevnim situacijama:

1. Djeca nas slušaju samo zbog toga tko smo im

Vaš utjecaj na dijete ovisi o tome koliko se osjeća povezano s vama. Dakle: Vjeruje li vaše dijete da ćete odgovoriti na njegov poziv onda kad vas zatreba? Osjeća li se vaše dijete dobrim i voljenim baš takvo kakvo jest, iako nije savršeno? Vjeruje li vaše dijete da vi možete upravljati svojim raspoloženjem, umjesto da se prepuštate vlastitoj frustraciji ili ih pokušavate prestrašiti svojim bijesnim reakcijama?

Ako vas dijete ne sluša, poradite na povezivanju, odnosno tome da ojačate vezu s njim. Potražite prilike za to da pokažete empatiju za njegove želje ili probleme, posebno kad postavljate neka ograničenja za njega. Na primjer, recite djetetu: 'Znam da se voliš voziti na romobilu oko kuće, no jako sam zabrinut(a) da bi mogao završiti na cesti. Moramo pronaći neko drugo mjesto gdje ćeš voziti', umjesto da mu samo zabranite vozanje oko kuće.

Osim toga, radite na tome da se svaki dan smijete s djetetom, jer to stvara povjerenje i povezanost, te smanjuje hormone stresa. Prihvatite djetetove suze kad mora plakati, čak i ako plače zbog nečeg što ste mu zabranili. Ne mijenjajte pravila, no pokažite suosjećanje. Na primjer: „Jako mi je žao što moraš ostaviti ovu igračku, no znaš da ne smijemo odnijeti kući nešto što nije naše“.

Čim se fokusirate na takvu vrstu povezivanja, dijete će sigurno početi obraćati više pažnje kad zatražite njihovu suradnju oko nečega.

2. Djeca prihvaćaju vodstvo kao dio rutine

'Uvijek pospremamo igračke prije večere. To je pravilo. Idemo zajedno, moglo bi nam biti i zabavno'. To je čaroban pristup koji može promijeniti brojne večeri tijekom kojih dijete urla i svađa se jer ne želi pospremiti igračke. Ako ne bude surađivalo, budite mirni i uzimajte u ruke jednu po jednu igračku i pitajte ga što misli gdje ju trebate pospremiti.

Ako ne odgovara, 'pospremite' mu ih na glavu i smijte se tome zajedno, kako biste 'olakšali' atmosferu. Djeca možda ne vole svaku rutinu, ali ako svakodnevno inzistiramo na njima pokazujući da one mogu biti i zabavne, s vremenom će početi usvajati te navike. To se odnosi na pranje ruku nakon što su bili van, ili prije jela, pisanje zadaće prije igranja i slično.

3. Djeca prihvaćaju odluke kad pokažemo da smo ozbiljni

Ako odustajete od pravila i odluka u odgoju, dijete će shvatiti da može rastezati vaše granice unedogled i prirodno će ih propitivati baš svaki put. Naravno da ponekad možete razmotriti neku svoju odluku i omogućiti djetetu da u pregovorima prođe povoljnije, no ne dajte im previše prostora. Kad vidite da pretjeruje, ostanite dosljedni. Budite ljubazni, ali čvrsti. Jednostavno nemojte dozvoliti da dijete svaki put preuzme vodstvo i ono na kraju neće moći zanemariti to što od njega tražite.

4. Djeca prihvaćaju granice kad prihvaćamo njihovu ljutnju, tugu ili bijes

Vašem se djetetu ne moraju svidjeti sva pravila koja ste postavili, samo moraju naučiti da ih moraju poštivati. Dozvolite im da iskažu svoje nezadovoljstvo, jer tako lakše prihvaćaju da se to ipak mora i kreću dalje. Na primjer, možete reći: 'Znam da bi ti sad igrao igricu još desetak minuta, ili cijelu noć da ti dopustim, ali nema druge – moraš ugasiti računalo' i pustite ga da viče, plače i ljuti se. Istodobno ustrajte u tome da se računalo mora ugasiti, uz razgovor o tome što biste zabavno mogli raditi nakon toga.

5. Djeca prate naše zahtjeve kad osjećaju da im ne naređujemo

Izbjegavajte borbe za vlast u svakoj situaciji. Ponekad morate dati djetetu izbor i autonomiju. Na primjer: 'Vrijeme je da to počistite. Imate izbor: Želite li automobile odvesti do kutije, ili će letjeti zrakom?'

6. Djeca slušaju naše zahtjeve ako ih pretvorimo u zabavu

Sve što radite može biti organizirano kao igra, kojoj dijete ne može odoljeti. Na primjer, kamioni se mogu utrkivati do kutije s igračkama. Možete se smiješno glasati, otvoriti natjecanje 'tko je brži', biti posada nekog svemirskog broda koji radi red na Zemlji... Naravno, nije se lako prilagoditi svaki puta, jer ponekad žurimo, ili smo preumorni, no kad uspijete, stvarate pozitivnu energiju i dobru volju koju možete iskoristiti u dane kad to niste u stanju.

Uostalom, kad vam nije do igre, neka vam dijete pokaže kako brzo može pospremiti igračke, da biste imali mjesta za – valjanje po tepihu. Potom kratko lezite, škakljajte se i predahnite uz razgovor.

7. Djeca prate naše zahtjeve ako odgovaraju njihovoj dobi

Većina petogodišnjaka ne može sama pospremiti igračke. Čak i ako mislite da bi već 'trebao' znati, potrebna mu je vaša pažnja da ostane koncentriran. Shvatite to kao da vam prepušta izvršnu funkciju i pokušajte se što češće uključivati. Kad čistimo sobu s našom djecom i pokažemo im kako je taj prostor onda ugodan, s vremenom će naučiti uživati u tome da to rade sami. Njihov jedini užitak u čišćenju je veza s roditeljem pa iskoristite to do maksimuma dok su mali, što će im s vremenom prerasti u naviku.

8. Djeca prihvaćaju granice kad vide da nam je stalo do njihove sreće

'Znam da ne želite uništiti ovaj toranj na kojem ste toliko radili. Ovako: Inače sve očistimo, ali večeras ćemo ostaviti ovaj toranj da uživate u njemu. I ako se požurimo, imat ćemo vremena i za lijepu priču prije spavanja'. – ovo je trik koji čini čuda. Djeca će uvijek rado odgovoriti na ovo, jer ste pokazali da razumijete i cijenite ono što im je važno.

9. Djeca prihvaćaju upute jer vjeruju da donosimo pravila koja su dobra za njih

To povjerenje se uspostavlja načinom na koji svakodnevno komuniciramo s njima. 'Počistili smo igračke kako ne bismo stali na neku od njih i slomili je. Tako ćeš i sutra imati sve one koje voliš' - rečenica je koja otvara mnoga vrata u dječjem srcu.

10. Djeca prihvaćaju naše 'NE' jer čuju naše 'DA'

Djeca će učiniti gotovo sve što zatražimo ako zahtjev uputimo s ljubavlju. Pronađite način da kažete 'DA' umjesto 'NE', čak i kad postavljate granice. 'DA, vrijeme je da očistimo. I DA, pomoći ću ti i DA, možemo ostaviti taj toranj do ujutro u kutu i DA, možeš malo urlati jer ti se ništa ne da; i DA, ako požurimo, možemo pročitati dodatnu priču i DA možemo ovo učiniti zabavnim, i DA obožavam te i DA, kako sam imao toliko sreće da postanem baš tvoj roditelj?'

To je način da kažete ne kroz nešto što pisac Scott Noelle naziva 'Da! Energija'. Kad budete u mogućnosti reći ne, jasno, ali uz svu toplinu i ljubav koju osjećate prema svom djetetu, u tome je jedno veliko DA upućeno njemu. To će pomoći djetetu da osjeti vašu ljubav i reagira, vjerojatno velikodušnošću koja odgovara vašem pristupu, tvrde stručnjaci.