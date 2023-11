Visoka je 213 centimetara: 'Ne mogu pronaći odjeću ni obuću, ali najteže mi je naći partnera'

Izlasci su gotovo nemogući za Marie s Floride. Otkriva kako se cijeli život bori sa stigmama i s pronalaskom dečka. Kritičari 28-godišnjakinji govore da ne može biti visoka i ženstvena. Maltretirali su je zbog njezine visine od 213 cm.

Marie Temara je odlučna dokazati im da nisu u pravu. Sada se nada da će promijeniti stigmu o spojevima da 'muškarci moraju biti viši u vezi', što je, kako sama kaže, teško jer je samo dva posto stanovništva u njezinoj rodnoj Floridi više od nje.

- Priznajem da je izuzetno teško pronaći muškarca višeg od mene. Izlasci su gotovo nemogući jer su tako ograničeni. Jedan dečko s kojim sam bila na spoju rekao je da je visok 195 cm na svom profilu za upoznavanje, ali kad sam se srela s njim, bio je visok najviše 180 cm - kaže Marie.

Govore joj je da 'nitko ne voli visoke djevojke', da izgleda kao 'muškarac u štiklama'...

- Nikada nisam nosila štikle i zgrčila bih se u javnosti. Činila sam sve da izgledam niže kako bih se uklopila. Međutim, nedavno sam počela izlaziti s nižim dečkima, i sada kada sam otvorena za spojeve s nekim čija mi je visina nebitna, puno mi je lakše - priznaje iako dodaje da je ponekad ipak teško pronaći muškarca kojemu je u redu što je ona viša od njega.

Marie je tijekom svog djetinjstva uvijek bila barem za glavu viša od ostale djece u školi.

- Biti najviša u školi bio je izazov jer su me često maltretirali što sam puno viša i drugačija od svih ostalih. Djeca bi me zezala i nazivali bi me 'muškarcem' jer sam bila viša i teža od većine muških učitelja. Nisam imala prijatelja i zbog tolikog zadirkivanja bih ručala sama u kupaonskoj kabini. Kad se osvrnem na to, ne znam kako djeca mogu biti tako okrutna prema nekome samo zato što izgleda drugačije - prisjeća se Marie.

Unatoč neprestanom maltretiranju, Marie sada ima mnogo više samopouzdanja.

Nevjerojatno, ona je najniži član svoje obitelji. Majka ima 226 cm, a braća 236 i 238 cm. Marie se još uvijek mora boriti s izazovima svoje visine i pokušava pronaći odjeću i obuću koja joj pristaje, donosi Daily Mail.

- Hlače nikad nisu dovoljno duge i nikako ne mogu pronaći svoju veličinu cipela. Svu svoju odjeću i obuću moram raditi po narudžbi, što može biti vrlo skupo i dugotrajno. Osim toga, većina stvari je napravljena za one prosječne veličine, tako da mi svakodnevne stvari mogu biti malo veći izazov, poput automobila, aviona, tobogana, vrata, tuševa, WC-a, kreveta i drugih kućanskih aparata, gotovo sve je uvijek premaleno za mene - ističe.

Postoje i prednosti koje dolaze s time što je viša od većine jer se ističe u sportu i često prima komplimente na račun svojih dugih nogu.

- Sada dobivam općenito pozitivne komentare o svojoj visini i mnogi me niži hvale zbog mojih dugih nogu - kaže Marie koja ima 95 kg.

Danas prihvaća svoje obline, ponosna je što je visoka i pokušava inspirirati druge da je lijepo biti visok i drugačiji.

- Sada sam ultra-ženstvena jer više nikada ne želim da me zovu muškarcem i pokušavam objasniti svima da biti visok nije muška osobina. Možeš biti visoka djevojka, a opet biti ženstvena. Samo se nadam da ću inspirirati druge i pokazati im da je biti visok, plus size i drugačiji lijepo i da se nemaju čega sramiti. Također, pokušavam promijeniti stigmu vezanu uz spojeve da niski tipovi i visoke dame ne pripadaju zajedno - zaključuje Marie.