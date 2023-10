'Visoke temperature u jacuzziju opasne su za srce i nipošto nisu dobre za srčane bolesnike'

Srčani bolesnici nipošto se ne bi smjeli izlagati izrazito niskim ili izrazito visokim temperaturama kakve su one u jacuzziju. No, čak i oni koji nemaju nikakvu dijagnozu kardiovaskularnih bolesti u jacuzzi trebaju ulaziti s dozom opreza, jer se problemi sa krvnim žilama neko vrijeme mogu razvijati, a da za njih i ne znamo, kaže vrsni kardiolog, prof. dr. sc. prim. Nikša Drinković, komentirajući iznenadnu smrt popularnog glumca Matthewa Perryja, kojeg javnost pamti kao Chandlera iz serije 'Prijatelji'.

POGLEDAJTE VIDEO: Serija 'Prijatelji' jedna je od onih koje su mnogi obožavali

Pokretanje videa ... Na današnji dan emitirana je zadnja epizoda kultne serije 'Prijatelji' | Video: 24sata/pixsell

Perrya su u subotu prije podne pronašli mrtvog u jacuzziju i sve upućuje na to da je preminuo uslijed srčanog zastoja. Zna se tek da se to jutro osjećao dobro te da je oko dva sata proveo igrajući s prijateljima piklbol, sve popularniji sport koji predstavlja kombinaciju badmintona, stolnog tenisa i tenisa.

Na sportskom terenu proveo je oko dva sata, potom je sjeo sa osobnim asistentom i dogovorio što za njega mora obaviti, a onda se prepustio užitku u jacuzziju. Nema informacija o tome je li Perry ranije patio od problema sa aritmijama, brzim umaranjem, gubitkom zraka kod napora, kao ni sa začepljenjem krvnih žila i slično, što bi predstavljalo direktan rizik zbog kojeg se nije dobro izlagati velikim vrućinama, no zna se da je godinama imao problema s ovisnošću o alkoholu i nekoliko puta se liječio. Zbog alkohola je razvio pankreatitis i završio na gastrointestinalnoj operaciji.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

- Moguće je da je dugogodišnje pretjerivanje s alkoholom utjecalo i na to da razvije kardiomiopatiju, što podrazumijeva slabljenje srčanog mišića i slabiju snagu kod 'pumpanja' krvi. Moguće da nije znao da ima te probleme, no to su bolesti čija je prva manifestacija u više od 50 posto slučajeva upravo srčani zastoj kod nekog većeg napora. Dakle, pacijent možda nema drug izražene simptome, no kod povećanih napora jednostavno se dogodi infarkt. A dva sata na sportskom terenu, nakon kojih se prepustio visokim temperaturama iznimno su veliki napor za srce - kaže prof. dr. sc. Drinković.

Dodaje kako je slična situacija s brojnim sportašima koji su naizgled zdravi i snažni, pa se onda samo sruše na trkaćoj stazi.

- Visoke temperature šire krvne žile, zbog čega pada krvni tlak i ubrzava se rad srca, koje taj tlak pokušava podići. Uslijed svega toga, moguće je da počnu popuštati krvne žile, odnosno ako dođe do pucanja plaka, može se javiti i začepljenje krvnih žila - pojašnjava kardiolog. Dodatno, kada u jacuzziju pregrijemo tijelo, sva krv usmjerava se prema koži, što je način na koji se inače hladimo ljeti, kada se tako potakne znojenje. No, tijelo koje je u vodi ne može rashladiti znojenjem, a srce je izloženo još većem naporu da krv koja je otišla prema koži pokuša vratiti u normalan tok, dodaje.

U takvim uvjetima prvo se mogu javiti pad ili porast krvnog tlaka (ovisno o tome postoji li ranije oštećenje srca), vrtoglavica i mučnina, abnormalni srčani ritam te zastoj srca, odnosno infarkt, što obično ne traje dugo i pacijentu se može pomoći jedino ako je u blizini netko tko mu odmah može pružiti prvu pomoć.

Foto: Imdb/promo/kolaž

- Svakako treba reći da se srčani bolesnici ne smiju izlagati previsokim temperaturama, ali ni preniskima. Zimi, na primjer, mnogi imaju jednu lošu naviku: Da se dobro najedu, pa odmah izađu na hladnoću. A nakon što ste jeli, sva krv se preusmjerava u probavu, pa srce na hladnoći može imati velikih problema da uspostavi normalnu cirkulaciju i uslijed tog pritiska može se javiti zastoj, odnosno infarkt - podsjeća kardiolog. Zato bi, kaže, srčani bolesnici takve rizike svakako trebali izbjegavati, dok se svima preporučuje oprez.

Dakle, ako volite jacuzzi, birajte onaj u kojem se temperatura vode može regulirati i nipošto ju ne postavljajte previsoko. Ne boravite u jacuzzi dulje od 5 do 10 minuta u komadu i uvijek držite kraj sebe bocu hladne vode, kako biste u međuvremenu rehidrirali tijelo. Alkohol se, naravno, ne preporučuje.