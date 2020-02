Kakav dida Toni! Varaždinka u 74. godini polaže za crni pojas

Hrvatska javnost protekle godine bila je zaluđena Taljatom Selmanijem, didom Tonijem koji je postao viralni hit zahvaljujući svojoj suludoj i simpatičnoj izjavi da bolest i starost ne postoje. I dok su savjeti dide Tonija o receptu dugovječnosti bili uglavnom vrlo humoristični, Varaždinka Inga Poje (73) mnogo je konkretnija. Ona se već godinama vodi krilaticom: "U zdravom tijelu zdrav duh" i dokaz je da godine nisu prepreka za nikakvu fizičku aktivnost.

Umirovljena doktorica sportske medicine već osam godina trenira karate, a njezina obitelj u samom početku na to je gledala vrlo skeptično.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL - Uh, to je bila panika. Moj sin se našao je u društvu svojeg prijatelja, koji je se bavi karateom i rekao je: "Daj zamisli, moja mama je krenula na karate", na što mu je ovaj rekao: "Ma super, poželi joj mnogo uspjeha". Tada se sin malo umirio.

Naravno da živimo u društvu gdje vas svi gledaju čudno zbog te aktivnost, znali su mi govoriti: "Daj se skockaj", no to me nije pokolebalo – objasnila je dr. Inga Poje koja je sa 73 godine vrlo aktivna.

- Oduvijek sam se željela baviti borilačkim vještinama. U moje vrijeme toga nije bilo u blizini i nije vas imao tko podučiti. Karate je plemenita vještina i ono što je najvažnije da se ne možete povrijediti jer padate najviše s pola metra visine. Rade se osnovni elementi koji od vas traže čvrstu pažnju i usredotočenost, odnosno prisutnost cijelog sebe. Nema brzine i ljutne, a izgrađujete sebe kao ličnost – rekla je vitalna liječnica koja se s osam godina počela baviti sportskom gimnastikom.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Bila je juniorska i seniorska reprezentativka Jugoslavije, te je bila uvijek među tri najbolje u državi. Nastupila je na svjetskim, europskim prvenstvima, Balkanskim i Mediteranskim igrama.

Gurati studij medicine i profesionalnu sportsku gimnastiku nije mogla dugo, pa je zbogom profesionalnom sportu rekla s 23 godine. Do tada je je trenirala od dva do šest puta tjedno, no nije se prestala baviti sportom.

- Nikad se nisam prestala baviti se sportom, naravno da je povremeno bilo prekida zbog obitelji i poslovnih obveza, no održavala sam se unutar dvorane. Kad cijeli život vježbate, onda vam je dvorana u krvi. Nisu me zanimali drugi sportovi jer sam pronašla mnogo lijepih trenutaka unutar gimnastičke dvorane, trenutke koje ću pamtiti cijeli život – emotivna je doktorica koja objašnjava da ni za jednog profesionalnog sportaša nije dobro da naglo prestane s aktivnostima.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL - Nakon profesionalne karijere, trenirala sam tri puta tjedno pa sam to s vremenom smanjila na od jednom do dva puta na tjedan. Ako dugo dugo vremena trenirate organizam za profesionalnu razinu, ne preporučuje se nagli prekid, već postepeni prijelaz na rekreativnu razinu – objasnila je umirovljena doktorica sportske medicine koja je osim vježba u gimnastičkoj dvorani redovito plivala, planinarila i trčala. Zbog svoje discipline i cjeloživotne aktivnosti, izbjegla je kronične bolesti i sa 73 godine osjeća se vrlo vitalno.

- Srećom osim povreda skočnih zglobova nikakvih zdravstvenih problema nisam imala. Generaciji svoje dobi savjetujem da si kupe patiku i trenirku te izaberu aktivnost za sebe. Nikad nije kasno i važno je kretati se i biti aktivan jer život nekretanja uzrokuje mnoge bolesti od kardiovaskularni, reumatskih do iskrivljenja kralježnice – savjetuje Poje koja ima savjete i za mlađu populaciju.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL - Život je danas vrlo užurban i mnoge situacije dovode do visoke razine stresa. Na radnom mjestu mnogi sjede, jako su mentalno okupirani te fizički neaktivni. To stvara jednu konfuznu situaciju, odnosno umor u centralnom nervnom sustavom. Misle da su gladni i cijelo vrijeme jedu jer je prag sitosti zasjenjen visokom razinom stresa. Oni što je važno: potrebno je sebe staviti u ritam života. Spavati dovoljno, redovito i zdravo se hraniti, baviti se tjelesnom aktivnosti i odmarati se. Jesti sve, ali u malim količinama. Ništa ne dolazi preko noći, već u kontinuitetu – zaključila je umirovljena doktorica koja je trenutno vlasnica smeđeg pojasa u karateu, a u ljeto će polagati za crni pojas.

