Pradjed Duško: Razmazio sam i unuku i praunuku, što ću drugo

Teško mi je reći za kim sam luđi i koja od mojih cura ima posebnije mjesto u mom srcu, kaže nam Duško Lokin (77). Ističe kako su njegovi osjećaji uvijek isti prema kćeri, unuci i praunuci, ali od dana kad je praunuku Nikki (5) uzeo prvi put u naručje do danas, s njom dijeli posebne emocije.

- Najmlađa je, pa zaslužuje posebnu ljubav i pažnju, a vjerujem da to ide i s mojim godinama! Što si stariji, to si emotivniji, skloniji obitelji - rekao je pjevač, kojemu je obitelj uvijek bila važnija od karijere.



Kad su supruga Anuška i on doznali da će postati baka i djed, veselju nije bilo kraja.

- Ne znam što jednu obitelj može više usrećiti od dolaska unuke. Godinama kasnije, kad se najavi i praunuka, to je poseban osjećaj. Ne mogu to riječima opisati, to je ljubav bez granica, neopisivo za Anušku i mene - priča Lokin.

Ne skriva da je bio “nemoguć” te da je tijekom trudnoće njegove kćeri jedinice Natali (54) stalno jurio oko nje i ispitivao treba li što, pazio na nju... Kad je došlo vrijeme porođaja, Natali i njezin suprug Mladen Munjaković odlučili su da se Tena (28) rodi u Zagrebu, ne u Beču, gdje su tad živjeli.

- Naravno da je baka bila prisutna nakon porođaja, a Mladenova obitelj i mi bili smo jako uzbuđeni. S putovanja sam se vraćao ruku punih darova, kupovao sam samo njoj, od igračaka do robice. Uvijek je bila prisutna u mojim mislima. Često smo tad putovali u Beč, posebice supruga – govori.

U Mladenovu i Natalinu stanu bile su velike pripreme za Tenin dolazak, a i mala obiteljska fešta.

- Iako je sve za njezin dolazak kući bilo spremno i prije nego što je Natali otišla u rodilište, u zadnji čas zavladala je panika. Jer se uvijek sjetite da ste nešto zaboravili – priča.

Pjevač je koristio svaki slobodni trenutak da bude uz unuku. Vikendima je Tena bila kod bake i djeda, pa bi on, dok je Anuška nedjeljom spremala ručak, unuku vodio po Zagrebu. Upoznao ju je sa svim svojim prijateljima, a ljetovali su svi zajedno u njihovu stanu u Zadru, po dva mjeseca!

- Kad je malo odrasla i krenula u školu, počela je trenirati tenis. Bila je jedan od većih talenata u svojoj generaciji u Hrvatskoj. Pamtim njezine uspjehe i neuspjehe, kako to već u sportu ide. Kad je pobijedila, svi smo se veselili. I obrnuto, bili smo tužni kad je izgubila - prisjetio se.

Nikad ih unuka nije rastužila, a kamoli rasplakala. Nasmijala ga je, priča, bezbroj puta, a najviše kad bi igrala tenis. Znala je namjerno izgubiti jer joj je smetalo da netko viče sa strane i daje joj krive savjete. Duško je strepio nad njom svaki put kad bi dobila temperaturu, razboljela se.

O prvim Teninim ljubavima brinuli su se roditelji, no ona je, ističe Duško, uvijek znala što radi. Kad je i ona rekla da se udaje, nije ju odgovarao. Bilo mu je drago jer je godinama bila u stabilnoj vezi s Dinkom Trebotićem, bivšim igračem Hajduka, Lokomotive i sada Dinama iz Minska. Ističe da njezinog odabranika nije “testirao”.

- Prošla su vremena bilo čijih testova, a osim toga Tena ima jaku osobnost i na nju je teško utjecati, to prije što je u to vrijeme već imala svoj stan, auto i salon, bila je svoj čovjek, vrlo stabilna i vrijedna – hvali je djed, koji je opet s nestrpljenjem očekivao vijest o prinovi. Kad je Tena napokon to izrekla, u domu Lokinovih proširila se velika sreća, ali i strah da se nešto ne dogodi u mjesecima do porođaja. I opet nazivanje i ispitivanje je li sve u redu.

Trudnoća je prošla dobro i stigla je praunuka Nikki. Opet mu se život učinio ljepšim i sadržajnijim. I opet je na turnejama po Americi i Australiji jurio u akciju kupovanja, ovog puta za Nikki.

- Upozoravaju me i kći i unuka da ne bih smio razmaziti Nikki, ali to je nemoguće. Kako da joj ne dam sve što želi? Ionako je rijetko viđam jer su dugo živjeli vani. Njezin otac je igrao u Mađarskoj, Izraelu, Norveškoj. Uvijek strepimo da ne ode nekamo daleko - kaže.

I unuci i praunuci pjevač obožava kupovati darove. Nikki si je jedne godine odabrala bubanj, koji mjesec kasnije gitaru, pa i mikrofon. Djed Duško imao je strpljenja učiti je pjevati i svirati. Pušta joj i svoje hitove.

- Uvijek sam bio blag prema svima. Obožavam ih i nikad nisam podigao glas ni na jednu. One su moje princeze, a na princeze se ne viče – kaže.

