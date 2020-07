Vizažistica otkrila kako se super našminkati za Zoom sastanak

Novinarka Zoe Weiner je zbog karantene i manjka brige o svojoj koži odlučila kontaktirati stručnu vizažisticu preko Zooma kako i joj pomogla prikriti sve nesavršenosti s lica

<p>- U prvim danima karantene bila sam oduševljena time što neću morati nositi šminku. Jako sam se nadala da će se moja koža vratiti prirodnom sjaju i zasigurno sam mislila da ću nakon nekoliko tjedana imati blistavu kožu kojoj neće trebati puder ili bilo kakvo sredstvo za prikrivanje da mi pomogne postići ujednačen izgled kože. Ali zahvaljujući maskama i aknama izazvanim stresom to se nije dogodilo - napisala je novinarka <strong>Zoe Weiner</strong>.</p><p>Nakon nekoliko tjedana, problemi s njenom kožom su eskalirali pa je zato odlučila konzultirati slavnu vizažisticu <strong>Katey Denno</strong> kako bi je naučila kako se našminkati i dobro izgledati preko Zooma.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Vizažistica otkriva savršen make-up look za Zoom sastanak</p><p>'Nanošenje šminke koja dobro izgleda na kameri je potpuno drugačija od nanošenja šminke u stvarnosti' je prva lekcija koju je Zoe naučila.</p><p>- Sve je stvar u naglašavanju značajki koje želite istaknuti - poput pojačavanja kontrasta na slici. Lijepo je imati malo boje na obrazima i usnama - objasnila je Denno Zoe.</p><p>- Da bi mi pomogla da naglasim svoj crte lice, Denno mi je otkrila alat koji mi je potreban da probudim svoje oči (što je vrlo važno za one sastanke u ponedjeljak ujutro), kako da trepavice izgledaju gušće bez stručnog tretmana i još jedan jednostavan trik za punije usne. Najnevjerojatnija stvar koju je podijelila sa mnom je svakako ruž, koji je idealan način za prikrivanje tamnih krugova ispod očiju - ispričala je novinarka.</p><p>Na kraju lekcije Zoe je izgledala kao da je uključila neki beauty filter na kameri i osjećala se sjajno. Najvažniji korak s bio je to da možete odabrati svoju avanturu kada je u pitanju nanošenje šminke za Zoom, te miješati i uskladiti metode ovisno o tome što vam treba u bilo kojem dijelu dana.</p><p>- Baš kao što to možete u stvarnom životu, tako možete i na Zoom sastanku s apsolutno ničim na licu izgledati prekrasno. Ili možete izabrati bilo koji od ovih proizvoda koje smo sada stavili na lice kako bi osvježili izgled. Sve ovisi o osobnim preferencijama - tvrdi vizažistica Denno, piše <a href="https://www.wellandgood.com/good-looks/zoom-makeup-tutorial/" target="_blank">Well and Good</a>.</p>