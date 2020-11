I ona se prisjetila \u0161to ju je privuklo kod njega.

Vjenčali se na prozoru drive in restorana gdje su se i upoznali: 'Gledali smo se i pričali očima'

On je sjedio u svojem crvenom kamionetu, strpljivo čekajući red. Naručio je uobičajenu kavu s vrhnjem pa krenuo prema prozoru na kojemu ga je čekala njegova Sugar Good spremna reći 'Da'

<p>- Uspostavili bismo kontakt očima. Bilo je to kao da razgovaramo, ali nismo razgovarali. Pogledavali bismo se, njezine su me oči uvijek pronašle, bez obzira gdje bi bila u restoranu. Tada bi se povezali. Smiješio sam se samo gledajući u nju - prisjetio se <strong>John Thompson</strong> (45) kako je upoznao svoju <strong>Sugar Good</strong> (49) i kako su se zaljubili na prvi pogled u drive in restoranu Dunkin' Donuts u Edmondu u SAD-u gdje je svako jutro prije posla kupovao doručak.</p><p>I ona se prisjetila što ju je privuklo kod njega.</p><p>- Bio je to njegov osmjeh. Oči su mu svjetlucale kad se nasmijao - ispričala je nakon što je na istom mjestu postala njegovom suprugom tri godine kasnije. </p><p>Sugar se prisjetila kako je tada, prije tri godine, u jednom periodu mislila da ga više nikada neće vidjeti jer je prestao dolaziti i bilo joj je žao što nisu uspjeli bolje se upoznati. Imala je osjećaj kao da je srela srodnu dušu koja je potom nestala. Svako jutro je pazila hoće li vidjeti njegov kamionet kako se približava prozoru za preuzimanje hrane.</p><p>Stajala je tamo i nadala se, no njega nije bilo. Dani su prolazili i pretvorili se u mjesece, izgubila je svaku nadu, ali nikako nije mogla porestati misliti na to kako su komunicirali očima. Nije mogla zaboraviti koliko su se snažno povezali iako zapravo nikada nisu ni razgovarali.</p><p>Jedan dan ponovno se pojavio na njezinom prozorčiću i ovaj put nije željela propustiti priliku da mu nešto kaže. Dala mu je svoju vizitku ukrašenu prskalicama koju je vlasnik restorana kratko prije toga napravio za nju. Na dnu je bio njezin broj mobitela</p><p>- Pitala sam ga kako se on zove i gdje je nestao. Rekao je da je ušao službeno u mirovinu kao američki marinac i rješavao je skrbništvo dan svojim 15-godišnjim sinom. Rekla sam mu da mi je drago što se vratio jer ga volim vidjeti - ispričala je.</p><p>I on je njoj rekao da se raduje kada ju vidi, a potom je otišao. Sugar je, kaže, pomislila da je to možda rekao iz pristojnosti i da se neće javiti, no prevarila se. Nazvao ju je te noći.</p><p>I on se prisjetio tog dana, kako ga je ona zapravo preduhitrila davši mu svoj broj.</p><p>- Tog jutra sam napisao svoj telefonski broj na papirić i ušao u kamionet. Htio sam joj da dati na prozoru u reći: 'Hej, ako želiš malo razgovarati, evo mog broja'. Ali, ona mi je prva dala svoju vizitku pa me zapravo pretekla. Kad sam je nazvao kasnije te noći, rekao sam: 'Hej, John ovdje, ovaj sa crvenim kamionetom - rekao je pa opisao kako ju je zaprosio.</p><p>Zaprosio ju je dok je sjedio u svojem crvenom kamionetu, strpljivo čekajući red. Naručio je uobičajenu, veliku šalicu vruće kavu s vrhnjem i šećerom pa krenuo prema prozoru na kojemu ga je čekala njegova Sugar Good sa repićem i Dunkin bejzbolskom kapom, spremna reći 'Da'.</p><p>- Razmišljao sam u sebi: 'Ovo je netko s kim želim provesti ostatak života, učinimo to ovdje i sada'. To nije bila najromantičnija prosidba na koljenima i sa ružama u rukama - ispričao je.</p><p>- Doista sam pronašla ljubav i nekoga tko želi provesti ostatak svog života sa mnom - dodala je Sugar.</p><p>Vjenčali su se 13. listopada. Zamolili su vlasnika da zatvori drive in dio restorana na 15-ak minuta. <strong>Misha Goli </strong>je pristao sretan što ima tako dobru zaposlenicu kojoj je radno mjesto savršena lokacija za udaju.</p><p>- Sretni smo što je Sugar već godinama dio naše obitelji i čast nam je što je naš restoran imao veliku ulogu u ovoj ljubavnoj priči. Kupci je vole, poznaje dobro ljude koji dolaze, zna tko što voli piti i na koji način. Bilo je prekrasno vidjeti da je nešto ovako lijepo proizašlo iz Dunkina - rekao je Misha Goli.</p><p>Vjenčali su se tako da je ona provirivala kroz prozor, a on je sjedio u kamionetu. Držali su se za ruke dok su pred pastorom izgovarali 'Uzimam'. Na kraju su izašli oboje van, zagrlili se i strasno poljubili. Neki od 30-ak okupljenih čak su i zaplakali koliko ih je sve to dirnulo.</p><p>Kako bi bilo sve u stilu, mladencima i gostima je poslužena torta na kat napravljena od krafni, prenosi <a href="https://www.insider.com/couple-married-at-dunkin-where-they-first-met-2020-11#thompson-and-goods-love-story-has-gone-viral-and-the-couple-are-glad-that-theyve-been-able-to-share-their-joy-with-so-many-people-13" target="_blank">Insider</a>.</p><p> </p>