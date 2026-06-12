’Vjetar u leđa’ za 10 izabranih poduzetnica: Cilj je osnaživanja žena u našem agrifood sektoru

Nakon završene evaluacije prijava, u Hrvatskoj započinje novo izdanje programa Empowering Women in Agrifood (EWA), inicijative EIT Fooda, koja podržava žene u razvoju inovativnih, održivih i tržišno relevantnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, najavljeno je. EWA program u Hrvatskoj se provodi već treću godinu zaredom, s ciljem osnaživanja žena u agrifood sektoru i poticanja njihove aktivnije uloge u razvoju prehrambenog sustava. Ovogodišnje izdanje provodi se kroz modul EWA Grow, namijenjen ženama koje imaju poslovnu ideju u agrifood sektoru ili već razvijaju startup u ranoj fazi.

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Odabrane sudionice ulaze u šestomjesečni razvojni program. S radom će započeti 13. lipnja, a tijekom programa imat će pristup edukacijama, individualnom mentorstvu, matchmaking aktivnostima, online i offline sesijama, masterclassovima, pripremi za završni pitch i Demo Dayu uživo. Poseban naglasak bit će na razvoju poslovnih modela, razumijevanju korisnika, validaciji tržišta, financijskoj održivosti, komunikaciji vrijednosti i pripremi za daljnji rast.

Ovogodišnje sudionice dolaze iz različitih dijelova Hrvatske i zastupaju različite projekte. Među njima je Tea Kocman, koja s timom Buja razvija prvu hrvatsku craft marku premium juhe od kostiju, bogatu kolagenom, mineralima i aminokiselinama. Rusalka Majer razvija mobilnu SaaS platformu na hrvatskom jeziku za male ekološke farme i OPG-ove. Ivana Košćak razvija liofilizirane koncentrate od ljekovitog bilja i voćno-povrtne prahove namijenjene djeci, dok Maja Lazić razvija organski biljni proteinski shake od uljnih pogača konoplje, lana, bundeve i suncokreta, s obiteljskog eko OPG-a u Slavoniji.

Tu je i Martina Gadnjaj, koja razvija digitalnu platformu za uzgajivače koja prati cijeli vegetacijski ciklus, Iva Dorić, koja razvija SaaS aplikaciju za planiranje obroka namijenjenu zaposlenim majkama i obiteljima u Hrvatskoj, Ivana Šarić Kapelj, koja predstavlja obiteljsku farmu gljiva u Zagrebu te Morana Pavičić, koja predstavlja Poje Hvar, obiteljski vođen, women-owned farm-to-table projekt na UNESCO zaštićenom Starogradskom polju na Hvaru. Andreja Rosandić razvija premium namaz od dalmatinskog rogača, zamišljen kao alternativa čokoladnim i slatkim namazima, a Katarina Galić dio je tima True Greens365, koji razvija pametne hidroponske sustave za uzgoj mikrozelenila na mjestu konzumacije.

Ovim ambicioznim poduzetnicama tijekom programa pomoći će iskusni mentori: Dražen Nikolić, Dario Zorić, Mato Mrkalj, Gordana Ćorić, Marija Mažić, Martina Skender, Ivija Bernatović, Ana Raguž, Vesna Vrga i Lana Lovašić.

Prva nagrada iznosi 10.000 eura

EWA Grow 2026 podržava široki raspon rješenja povezanih s hranom i poljoprivredom - od novih prehrambenih proizvoda, funkcionalne hrane i nutricionizma, pa do digitalnih alata za OPG-ove, smanjenja otpada, kružnoga gospodarstva, održive proizvodnje. A osim edukacijskog i mentorskog dijela, donosi i financijsku podršku. Sve odabrane sudionice mogu ostvariti do 1000 eura bruto za troškove sudjelovanja u programu, dok će dvije najbolje sudionice na završnom Demo Dayu osvojiti nagrade od 10.000 i 5000 eura bruto za daljnji razvoj poslovanja.