Vlak Orient Express je bio inspiracija za filmove i romane

Orient Express danas je sinonim za luksuzno putovanje vlakom, no nekad to je bilo ime za internacionalnu rutu putničkog vlaka. Naime, prvi je Orient Express na put krenuo 4. listopada 1883., s polaznom točkom na pariškom kolodvoru Gare de Strasbourg do grada Giurgiu u Rumunjskoj. Putnici su tad prešli Dunav brodom kako bi došli u Bugarsku, gdje su sjeli na drugi vlak do grada Varne. Svoj put nastavili su do tadašnjeg Konstantinopola brodom. Orient Express povezivao je Pariz i London s Istanbulom i Atenom, a njegovo je ime odisalo luksuzom u vrijeme kad su putovanja još bila rijetka i nesigurna.