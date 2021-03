Navika je samo duga praksa koja na kraju postaje čovjekova priroda, napisao je Aristotel. Dakle, naš način života u osnovi je zbroj naših navika. Ukoliko promijenite svoje navike promijenit ćete i svoj život. No to i nije baš lako. To je u većini slučajeva zato jer si postavljamo prevelike ciljeve i teške navike na koje nam se teško priviknuti. Odlučili smo krenuti u potpuno novi način života odjednom ili mislimo da ćemo do cilja jednostavno doći pukom snagom volje, ali to ignorira mehanizam po kojem snaga volje djeluje.

POGLEDAJTE VIDEO:

U svojoj knjizi 'Snaga volje: ponovno otkrivanje najveće ljudske snage', Roy F. Baumeister, vodeći stručnjak za tu temu, i koautor John Tierney pokazuju da snaga volje nije fiksna, genetska osobina, ona je mišić koji se može ojačati.

Najbolji način da iskoristimo svoju snagu volje za usvajanje zdravijih navika je započinjanje s malim, jednostavnijim promjenama. Stvorite okruženje u kojem radite ispravne stvari što je jednostavnije moguće.

- Da biste stvorili novu naviku, prvo morate pojednostaviti ponašanje - rekao je BJ Fogg, direktor laboratorija za ponašanje na Stanfordu.

Prednost čak i jedne male pobjede nadilazi novo zdravo ponašanje koje ste stvorili, zapravo gradi tu snagu volje da stvori još više pobjeda i dobrih navika.

- Što više uspijete, to ćete biti sposobniji za uspjeh u budućnosti. Dakle, ne započinjete s najtežim ponašanjem, već s onim što želite i možete te ustrajte u tome - rekao je Fogg.

Što se tiče vođenja zdravijeg i ispunjenijeg života, većina nas zna što bismo trebali učiniti. Pa ipak, prečesto ne uspijevamo djelovati na temelju tog znanja. Trebamo malo pomoći da prijeđemo od znanja što učiniti do stvarnog činjenja.

Kad poduzmemo mikro korake, ne idemo samo naprijed, već idemo prema unutra. Primjerice, moramo iskoristiti snagu volje. Kada smo umorni i ništa nam se ne da, tada će i naša snaga volje biti 'iscrpljena'. Ali opet, nije stvar koliko snage volje imamo u određenom trenutku već na koji način ju trošimo.

Unošenje čak i vrlo malih promjena u našu rutinu može nas s vremenom dovesti do sasvim drugačijeg odredišta. Mikro koraci mogu vam pomoći da napravite one prve, male promjene na kojima možete početi graditi novi i zdraviji način života i rada. Nema ništa loše u tome da ciljate na veliko, samo si pomozite započinjući s malim koracima. Prvo trebate otkriti vaš talent, kreativnost i potencijal. Nakon toga, stići ćete do odredišta, samo idite jedan po jedan mali korak.

Arianna Huffington za Insider je opisala koji su njezini najdraži mikro koraci:

Navečer obavezno isključite uređaje i odložite ih izvan spavaće sobe. Naši su telefoni spremišta svega što trebamo odložiti da bismo mogli spavati, popisa obveza, pristigle pošte, projekata i problema. Prekid veze s digitalnim svijetom pomoći će vam da bolje spavate, napunite baterije i ponovno se povežete sa svojom mudrošću i kreativnošću.

Ispričala je svoju priču o tome kako je odlučila unijeti promjene u svoj život:

'6. travnja 2007. probudila sam se u lokvi vlastite krvi. Dvije godine sam gradila Huffington Post. Razvedena majka dvije kćeri tinejdžerice, upravo sam se bila vratila kući nakon tjedan dana obilaženja budućih potencijalnih fakulteta sa svojom najstarijom kćeri. A budući da je inzistirala na tome da svoj Blackberry ne koristim danju (Blackberry je, ako niste upoznati, bio komunikacijski uređaj koji se koristio u davnim vremenima), ostajala bih budna svaku noć radeći. I tako, jutro nakon što smo se vratili kući, probudila sam se iscrpljena - a onda sam se srušila. Slomila sam jagodičnu kost, dobila sam nekoliko šavova preko oka i tada sam započela novo, dugo putovanje. Dok sam svakodnevno čekala liječnika u čekaonici razmišljala sam o životu. Postavila sam si puno pitanja, poput 'Je li ovo kako zapravo izgleda uspjeh? Je li ovo život koji želim voditi?' Odgovor je bio negativan. A dijagnoza koju sam dobila od svih liječnika bila je da sam imala težak slučaj izgaranja.

Tako sam odlučila unijeti puno promjena u svoj život. Opet sam počela meditirati, što sam naučila raditi još kao dijete. Promijenila sam način rada kako bih mogla biti produktivnija, koncentriranija, energičnija i manje umorna i pod stresom. Počela sam više spavati. Znala sam da je moj nedostatak sna izravno povezan s mojom ovisnošću o telefonu, bila je prava ovisnost. Tada sam saznala kako zapravo možemo biti produktivniji kada prioritet stavimo na vlastitu dobrobit i tada sam otkrila mikro korake.

Moj 70-ti rođendan, u srpnju 2020., bio je snažan podsjetnik da ne trebamo čekati da započnemo živjeti svoj najbolji život. U to vrijeme karantenu sam provodila sa svojim kćerima i sestrom u našoj obiteljskoj kući u LA-u, a dok sam čistila garažu, naišla sam na desetke starih časopisa i bilježnica ispunjenih stranicama mojih misli i ciljeva te briga i snova iz mojih dvadesetih. I dok sam čitala bilješke, pogodile su me četiri stvari. Prvo, stvarno sam rano znala što je stvarno važno u životu. Drugo, koliko sam loše postupala prema tom znanju. Treće, kako su me iscrpljivale sve moje brige i strahovi. I četvrto, koliko su te brige i strahovi malo bitni. Zato pomoću mikro koraka trebamo iskoristiti ono što je najmudrije, najsmjelije i najautentičnije u nama i živjeti svaki dan s tog mjesta, koliko god bili mladi ili stari', ispričala je Arianna, osnivačica i izvršna direktorica tvrtke Thrive Global i Huffington posta.