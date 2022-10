Vlasnica 'najravnije stražnjice ikad': 'Moja supruga smislila je kako ću se napokon zaobliti'

Moja žena će pokušati ono što ja vježbanjem nisam uspjela 12 godina, kaže Julie Lorentzen (33) iz Norveške koja je postala mega popularna nakon što je svijetu pokazala svoju stražnjicu koja je toliko ravna da se to ne viđa svaki dan.

Zamolila je svoju suprugu Camillu (26) da joj osmisli plan vježbanja za popunjavanje stražnjice, a ova joj je obećala da će za šest mjeseci imati veće i zaobljenije gluteuse. Na to ju je Julie upitala hoće li imati guzu kao Kim Kardashian, a ova joj je odgovorila: 'Jedino ako odeš na operaciju'.

Počela je s vježbanjem u teretani. Nakon skoro mjesec dana je pokazala razliku, koja je vrlo mala, ali se nazire.

Julie je na Instagramu objavila video u kojem se čudi ogromnom publicitetu koji se stekla 'zahvaljujući svojoj ravnoj stražnjici':

- Još kao dijete sam sanjala da postanem slavna, ali nisam mislila da ću slavna postati zbog dupeta - kaže Julie pa pokazuje na TikToku kako joj stražnjica izgleda.

Camilla je u pozadini najprije mirno promatra pa se počne valjati od smijeha.

- Ne obazirem se na komentare tipa: 'Što si je zaboravila kod kuće?' ili 'Koristiš li filter?'. Mogu slobodno reći da sam vlasnica najravnije guze u svemiru - prokomentirala je.

Julie i Camilla pokušavaju dobiti dijete

Julie za nju kaže: 'Moj princ na bijelom konju je zapravo princeza'.

Njih dvije na TikToku prati nevjerojatnih preko 3,6 milijuna ljudi pa ne čudi da svako malo iznose detalje iz privatnog života na jedan vrlo simpatičan način. Opisuju svoj život, probleme, ono što ih veseli, nasmijava...

Osim šala oko njezine ravne guze, govore i o ozbiljnim temama poput toga da žele imati dijete. Pokušavaju ga dobiti medicinski potpomognutom oplodnjom (IVF) sa spermom donora. Kažu da su uspjele dobiti tri embrija koje su liječnici zamrznuli pa će ih umetnuti u Julie kad za to dođe vrijeme.

- Otkako smo započele svoje IVF putovanje, dobivamo tisuće komentara. Neki pišu da to nije u redu jer djetetu treba otac, a ne dvije majke. Ima i onih koji napišu 'jadno to dijete' ili kako smo sebične jer ne želimo posvojiti bebu. Inače se dosta dobro nosimo s komentarima mržnje, ali te poruke su nas dovele do točke kad je sve to počelo utjecati na naše mentalno zdravlje pa smo odlučile nekoliko dana biti posve izvan društvenih mreža kako bismo se napunile pozitivnom energijom - napisale su uz video koji su objavile prije tjedan dana. Taj video je prikupio 1,4 milijuna pregleda.

Tri dana kasnije, evo njih nazad. Snimile su šaljiv video o tome što je jednoj privlačno na ženi. Taj video je pogledan preko 5 milijuna puta.

Zadnji video su objavile prije nekih 24 sata, a u njemu pokazuju odlazak u kliniku na ultrazvuk i razočaranje što Julieina maternica još nije spremna za umetanje embrija.

U ovom videu su pokazale svoje vjenčanje i simpatične detalje iz veze:

