'Radim na najvećem kruzeru na svijetu, a pogledajte u kakvoj minijaturnoj kabini ja živim'

To možda je najveći kruzer na svijetu, ali kad je riječ o kabinama za posadu, one su sve samo ne velike, rekla je Kayleigh u videu na TikToku.

Ona trenutno živi i radi na kruzeru 'Wonder of the Seas' tvrtke Royal Caribbean. Redovito dokumentira svoj život na brodu i objavljuje na društvenim mrežama. Njezin zadatak je animirati goste i njihovu djecu.

U jednom od videa je pokazala sobicu koju dijeli s još jednom zaposlenicom na brodu i doista je minijaturna. Imaju krevet na kat, malu kupaonicu, ormar u koji gotovo ništa ne stane, prozora naravno nema, oni su rezervirani za goste koji putovanje kruzerom skupo plaćaju.

- Kupaonica je toliko mala da odjednom u njoj možete oprati zube nad umivaonikom, brijati noge pod tušem i obavljati nuždu - našalila se i dodala da, iako žive u skučenom prostoru, ona i kolegica se dobro snalaze i zadovoljne su.

U jednom dijelu kabine nalaze su se prsluci za spašavanje na koje su poslagale svoje torbice, a ispod televizora postoji mali dio gdje drže votku i grickalice. Kayleigh spava na donjem ležaju, a njezina cimerica Pam na gornjem. Imaju i mali hladnjak.

Kayleigh je, kaže, još uvijek u šoku što je svu svoju odjeću i ostale potrepštine uspjela strpati u vrlo mali ormar.

Rad na brodu, otkriva, ima vrlo lijepih strana. Osim što će ponešto zaraditi i upoznati mnoštvo novih ljudi, uspijeva istražiti i divna mjesta uz koja se usidre. Na brodu ima pristup i teretani za posadu u kojoj redovito vježba.

- Možemo koristiti i teretanu za goste, ali ponekad je teretana za posadu mirnija - rekla je, a prenosi The Sun.

