Vlasnici ljubimaca otkrili slatke fotografije: To je moja igračka!

Neki kućni ljubimci trebaju svoju omiljenu igračku jednako koliko i mi trebamo njih. Bila ona prljava, stara ili neugledna, njima to nije važno. Ako je ona njihov izvor utjehe, neće se htjeti rastaviti od nje

<p>Ljubitelji kućnih ljubimaca iz cijelog svijeta podijelili su fotografije svojih dlakavih prijatelja i njihovih omiljenih igračaka od kojih se ne žele rastati.</p><p>Kao što ove fotografije pokazuju, igračke za pse, mačke i druge kućne ljubimce nisu luksuz, već potreba. One su im važne jer pomažu u borbi protiv dosade kad ih morate ostaviti same kod kuće i pružaju utjehu kad se osjećaju nervozno. Zapravo, igračke čak mogu spriječiti životinje da razviju određeno problematično ponašanje.</p><p>Mačke mogu biti prilično izbirljive u vezi s igračkama, ali psi se obično mogu igrati s bilo kojim predmetom kojeg mogu dohvatiti šapama. Zato vlasnici pasa trebaju biti oprezni kako ne bi došlo do nekih opasnih situacija, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8926101/Animal-lovers-share-pictures-pets-refusing-beloved-soft-toys.html">Bored Panda</a>.</p><p>Pogledajte fotografije koje su podijelili vlasnici:</p><p>1.</p><p>2.</p><p>3.</p><p>4.</p><p>5.</p><p>6.</p><p>7.</p><p>8.</p>