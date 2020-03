Vlasnik Four Seasonsa u New Yorku liječnicima ponudio sobe

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 'Ostalo mi je 700 kg mesa, a to sad nikome ne mogu prodati...'

Guverner New Yorka Andrew Cuomo najavio je jučer da su u državi New York luksuzni hoteli Four Seasons svoje sobe ponudili stotinama medicinskih radnika, liječnika i sestara koji liječe zaražene korona virusom, prenosi townandcountrymag.

Trenutno je upravo New York epicentar pandemije, s više od 30 000 potvrđenih slučajeva - a samo u tom gradu ima više od 17.000 zaraženih i i više od 3000 hospitaliziranih pacijenata. Liječnici i medicinske sestre u tom gradu i diljem SAD-a uz stalni priljev oboljelih bore se i s nedostatkom zaštitne opreme: maski, odijela i ventilatora, ali i kreveta.

Hotel Four Seasons smješten je u samom centru grada New Yorka, u blizini nekoliko gradskih bolnica uključujući Mt. Sinai, Weill Cornell, New York Presbyterian, NYU Langone i Bellevue.

U svojoj je izjavi za javnost milijarder i vlasnik Four Seasons hotela Ty Warner rekao da su ga za ovu gestu nadahnuli svakodnevni brifinzi guvernera Cuoma s kriznim stožerom u New Yorku, kao i njegova obraćanja stanovnicima New Yorka.

- Mnogi od onih koji rade u New Yorku nakon 18 satnih smjena moraju još i putovati do svojih domova - rekao je milijarder u svojoj izjavi.

- Treba im zato u blizini posla mjesto blizu gdje će moći odmoriti - kaže Warner i dodaje i da je morao nešto napraviti nakon što je ovih dana čuo jedno od mnogih guvernerovih obraćanja javnosti u kojem Cuomo građane poziva na solidarnost i međusobno pomaganje.

