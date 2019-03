Vođenje ljubavi liječi probleme u braku, nesanicu, napetost...

Budete li o seksu razmišljali kao o ‘poslu koji trebate obaviti’, uništit ćete partnerovo samopouzdanje i naštetiti braku, kaže Sheila Wray Gregoire, autorica knjige “36 Tips to Bring Sexy Back to Your Marriage”.

Foto: Promo

- Nakon seksa ćete bolje spavati, a dobar je i za trošenje viška energije. On će zbližiti vas i partnera te osnažiti vezu. Naime, seksate li se rijetko, vaš partner će nakon nekog vremena steći osjećaj da ga ne volite. Nakon seksa ljudi se osjećaju sretnije, sigurnije i voljenije - naglašava autorica. Dodaje da seks u braku nije šlag na torti, nego ulje koje pokreće motor.

- Umjesto da izbjegavate seks kad se osjećate loše, postavite si u glavi da je on upravo ono što vam je potrebno kako biste se osjećali bolje, poput lijeka za sve vaše probleme. S takvim stavom bit ćete puno sretniji - kaže autorica. Savjetuje da u brak uvedete i flertanje. Naravno, ono također mora povremeno biti popraćeno seksom kako ne biste zbunili partnera krivim signalima.

- Muškarci ne žele seks samo zato što je fizički dobar, nego jer tako osjećaju da ih želite. Pokažite mu to flertanjem. Osmislite tajnu rečenicu za koju ćete znati samo vas dvoje, a koja će mu poručiti da je zgodan i neodoljiv. Ostavljajte mu seksi poruke u kući, a tijekom dana mu ih šaljite na mobitel. U porukama na mobitelu napišite mu što nosite na sebi ili mu pošaljite citat iz ljubavne pjesme. Ako ste zaigrani, dok gleda televiziju na sekundu podignite svoju majicu i pokažite mu grudi, pa zatim samo odšetajte - savjetuje autorica.