Vođenje ljubavi nakon infarkta - može, ali bez ekshibicionizma

Generalno gledano, za pacijente koji su imali infarkt i nakon njega se uspješno oporavili nema nikakvih kasnijih zapreka i ograničenja u njihovom seksualnom životu. No ipak na sve ne bismo smjeli gledati generalno, nego se svatko individualno sa svojim kardiologom treba dogovoriti koliko i kako može upražnjavati seksualne odnose, kaže kardiolog iz Kliničke bolnice Merkur dr. Darko Vujanić.

Naš nogometaš Almir Turković nedavno je, nakon što je imao infarkt zbog kojeg su mu ugrađeni stentovi, u šali pitao doktora hoće li nakon infarkta biti seksa. No kada se šala makne na stranu, ovo pitanje zasigurno muči mnoge koji su se suočili s infarktom, operacijama i liječenjem srca.

Foto: Dreamstime

- Infarkt znači da je srčani mišić u tom trenutku oštećen. Srce se nakon toga može potpuno, uz pomoć terapija, stentova ili premosnice, oporaviti da bude kao i prije. No kod nekih pacijenata srce ostane oštećeno, pa postotak krvi koju ono izbaci u aortu, odnosno arterijski sustav, i koja potom odlazi i do genitalnog sustava, nije isti kao što je bio. Takav čovjek može imati želju i prakticirati seks, ali je velika vjerojatnost da će imati erektilnu disfunkciju jer nema dotoka arterijske krvi kao što je to bilo prije uz, naravno, pitanje i zahvaćenosti arterijskoga sustava aterosklerozom – govori dr. Vujanić.

Jednako tako, kaže liječnik, kod nekih pacijenata će se javiti psihička blokada zbog straha da se tijekom seksualnog odnosa nešto ponovno ne dogodi s njegovim srcem, pa krajnja posljedica opet može biti erektilna disfunkcija.

Foto: Večernji.hr

Postoje i pacijenti kojima je srce toliko oštećeno nakon infarkta da jedva dišu, kaže dr. Vujanić, i oni naprosto zbog svog stanja ni neće moći biti osobito aktivni u krevetu, ma koliko to željeli te su kao takvi u povećanom riziku za ponovni infarkt.

- Ako pacijenti imaju standardnog partnera, onda i taj odnos treba ostati u okvirima poznatog i bez nekog ekshibicionizma, pa stoga ne bi trebalo biti nikakvih problema. No ako netko nakon infarkta želi nove avanture te iskorak van granica razumnog, dovodi se u opasnost da mu se opet ošteti srčani mišić, osobito ako svoju moć povećava tabletama za erektilnu disfunkciju – kaže dr. Vujanić dodajući da se većina pacijenata kojima je ugrađen stent već nakon pet dana može vratiti uobičajenim aktivnostima, pa tako i seksualnom životu, iako ne bi bilo loše primiriti se na mjesec dana.

Nije znanstveno dokazano, kaže kardiolog, da se u seksualnom odnosu nakon infarkta povisuje vjerojatnost za dobivanje novoga infarkta iako u svim aktivnostima treba biti svjestan bolesti koja se dogodila. Svakako, poslije infarkta, nužna je konzultacija s kardiologom zbog toga što je svaki pacijent, kao i zdravstveni problem koji je doživio, priča za sebe, a na budućnost seksualnih odnosa može utjecati niz faktora poput toga kako se srce oporavlja, ima li ožiljaka, problema s aritmijama i tome sličnih problema aneurizme.