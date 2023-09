Vodič kako brinuti o cvijeću u teglama: Prevelike tegle nisu dobra ideja - biljke ih ne vole

Neke biljke imaju korijenje nagurano u malim posudicama, dok drugima treba više zraka i stalna vlaga. Stoga morate potražiti ono što upravo vašoj biljci treba, savjetuje Nora Schaefer, bivša radnica staklenika Strange's Florist. Svaka biljka, dakle, ima svoje potrebe, no postoje neke opće smjernice koje će vam otkriti je li vrijeme da presadite svoju lončanicu.

POGLEDAJTE VIDEO o zaštiti vrta bez kemikalija:

1. Korijenje je preraslo teglu

Schaefer kaže da je vrijeme za presađivanje ako kroz drenažne otvore ili preko ruba tegle raste korijenje.

- Kad je lagano izvučete iz tegle, vidjet ćete kako biljka ima mrežu korijenja koja je gusto srasla i djeluje kao kopija unutrašnjosti tegle, kazala je ona.

2. Korijenje se pretvara u jedan veliki korijen

Ako izvučete biljku iz tegle i primijetite da je korijenje sraslo u jedan veliki kružni korijen, vrijeme je za presađivanje.

- Ljudi se često zabune kad je riječ o sraštanju korijenja misleći da previše zalijevaju biljku jer su simptomi slični. Zemlja se brzo suši, listovi su žuti i biljka djeluje klonulo, upozorila je Maria Failla, osnivačica Bloom and Grow Radio.

3. Biljka više ne raste

Provjerite kako biljka raste. Ako je naglo usporila rast ili je prošlo više od godinu dana od presađivanja, možda je vrijeme za novu teglu. Također, ukoliko dodajete gnojivo, no biljka u periodu rasta svejedno stagnira, to je znak da joj možda treba presađivanje.

Nije loša ideja presaditi i biljke koje ste tek kupili budući da ne znate koliko su dugo u istoj posudi stajale u trgovini.

Foto: Dreamstime_

Na što pripaziti kod odabira nove tegle

Kad tražite teglu za vašu biljku, veće nije uvijek bolje.

- Nikad ne trebate kupovati tegle koje su u odnosu na one koje imate veće za pet centimetara i više. Biljke u prevelikim teglama neće imati dovoljno vremena na privikavanje te korijen neće moći upiti vlagu iz nove zemlje, ističe Failla.

- Ako kupite teglu koja je prevelika, kad zalijevate biljku korijen će predugo biti okružen vlagom. Pretjerana vlaga rezultira gljivicama, plijesnima i savršen je dom za nametnike, ističe Schaefer.

Nova tegla trebala bi biti tek malo veća i obavezno mora imati rupice za drenažu. Bez toga voda ne može otjecati i riskirate propadanje korijena. Ako ste se baš zaljubili u teglu bez rupica, napravite ih sami, ili pak planirajte plastične teglice s drenažom umetnuti u veću, dekorativnu teglu.

Usto, izbjegavajte tegle koje se sužavaju na vrhu. Korijen će se prirodno oblikovati prema tegli, pa sljedeći put kad ćete poželjeti presaditi biljku postoji opasnost od pucanja korijena jer je nećete moći lako izvući.

Foto: Dreamstime_

Kako presaditi biljku

1. Odaberite područje na kojem ćete presađivati

Imajte na umu da ćete zaprljati okoliš.

- Pripremite veliku vreću za smeće, veću kartonsku kutiju ili na neki drugi način zaštitite površinu na kojoj radite jer će vam to olakšati čišćenje, savjetuje Schaefer.

2. Pripremite novu zemlju

- Nikad ne koristite zemlju iz vrta za sobno bilje. Ta je zemlja pregusta i ne cijedi se dovoljno brzo, kaže ona preporučujući da umjesto toga u trgovini kupite visokokvalitetnu zemlju za sobno bilje.

3. Usporedite tegle

Stavite jednu pored druge kako biste makar okvirno procijenili koliko je nova tegla veća od stare. Ovisno o razlici, tu količinu zemlje morate staviti na dno nove tegle kako biste bili sigurni da se biljka neće preduboko ukopati.

4. Nježno podignite biljku iz tegle

Pripazite da ne polomite stabljiku ili korijenje.

5. Izmasirajte korijenje

Nježno prstima izmasirajte korijenje biljke kako biste ga oslobodili viška zemlje ili zemlje koja se pretvorila u grudice.

- Ako je korijenje sraslo ili počelo rasti spiralno u tegli, lagano ga razdvojite prstima - savjetuje Failla.

Foto: Dreamstime_

6. Smjestite biljku

U novu teglu biljku smjestite u središte i napunite zemljom prostor oko nje. Lagano potapkajte rubove i vrh tegle kako biste bili sigurni da ste zemlju ravnomjerno rasporedili. Malo po malo dodajte nove slojeve zemlje dok niste popunili teglu.

7. Zalijevanje

Kad se biljka smjestila u svoj novi dom, ponudite joj omiljeno piće. Osim što je zalijevanje nakon presađivanja zdravo za biljku, voda će pomoći u slijeganju zemlje. Koristite vodu sobne temperature jer je biljka u ovom trenutku iznimno osjetljiva na toplinu i hladnoću.

Kako ustanoviti je li biljka sretna u novom domu

Presađivanje nije jednostavno i nekad ne prođe onako kako smo se nadali. Šok zbog presađivanja može naštetiti biljci pa ćete zamijetiti nekoliko žutih listova koji su otpali tijekom par dana nakon presađivanja. No to ne znači odmah da imate nerješiv problem. Biljci možda samo treba malo vremena da se prilagodi. No svakako provjerite i ove znakove ako vam se čini da je tegla prevelika:

Previše vode oko korijena

Zdravo korijenje je obično bjelkaste boje, no ako primijetite tamne mrlje na njima, to je znak truljenja i činjenice da vaša biljka ne može apsorbirati svu vodu koju joj dajete.

Bube na lišću

Zemlja je važna sastavnica zdravlja biljke, pa prije presađivanja pripazite da je riječ o zdravom tlu bez nametnika. Dodatno, na biljci se mogu pojaviti razne bube ako je previše zalijevate, pa provjerite ispod lišća skrivaju li se ondje.